FC Bayern - Dinamo Zagreb live im TV und Stream: Übertragung der Champions League 24/25

Während der FC Bayern München Dauergast in der Champions League ist und es regelmäßig in die Endrunde des Turniers schafft, ist Dinamo Zagreb nicht in jeder Saison in der Königsklasse des europäischen Fußballs vertreten. Der kroatische Verein hat es zudem noch nie über die Gruppenphase hinaus geschafft. Bei der letzten Teilnahme in der Saison 22/23 musste es Dinamo in Gruppe E mit Chelsea, Salzburg und AC Milan aufnehmen und landete nach einem vielversprechenden Auftaktsieg gegen Chelsea am Ende dennoch auf dem letzten Platz. In der vergangenen Saison konnte sich Zagreb dagegen gar nicht für die CL qualifizieren.

Bayern München hat es 23/24 bis ins Halbfinale der Champions League geschafft und scheiterte dort knapp gegen die Königlichen von Real Madrid. Die Spanier stellten sich schließlich auch im Finale für Borussia Dortmund als eine Nummer zu groß heraus. Nachdem die Münchner erstmals seit 2013 nicht die Meisterschale nach Hause geholt haben, wollen sie in dieser Saison wieder zur gewohnten Form zurückkehren. Der Bundesliga-Auftakt ist gelungen, nun sollen auch in der neuen CL-Ligaphase die ersten drei Punkte auf dem Konto verbucht werden.

Wann findet das Spiel zwischen dem FC Bayern und Dinamo Zagreb in der Champions League 24/25 statt? Wie läuft die Übertragung der Partie und wo kann man das Match live im TV und Stream verfolgen? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zum Bayern-Auftakt in der CL-Saison 24/25 haben wir hier für Sie.

FC Bayern gegen Dinamo Zagreb in der Champions League: Datum, Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Laut Spielplan der Champions League 2024/25 findet das Match zwischen dem FC Bayern München und Dinamo Zagreb am Dienstag, dem 17. September 2024 statt. Der Anstoß erfolgt um 21 Uhr in der Allianz-Arena in München.

FC Bayern - Dinamo live im TV und Stream: CL-Übertragung auch im Free-TV?

Die Übertragung der CL-Saison 2024/25 teilen sich auch in der aktuellen Spielzeit wieder die beiden Streaming-Anbieter Amazon Prime Video und DAZN. Im Free-TV wird es abgesehen vom Finale, das am 31. Mai 2025 ausgetragen wird, keine Spiele zu sehen geben. Einen Großteil der Partien in der Champions League-Saison 24/25 überträgt DAZN exklusiv. Prime Video hat sich die Rechte für eine Dienstagspartie pro Spieltag gesichert. Der Streaming-Dienst von Amazon zeigt parallel zum Bayern-Spiel das Match zwischen Stuttgart und Real Madrid.

Wenn Sie die Partie zwischen Bayern und Dinamo Zagreb live und in voller Länge verfolgen möchten, kommen Sie um ein DAZN-Abo nicht herum. Dafür werden in der günstigsten Variante mindestens 34,99 Euro pro Monat fällig. Hier noch einmal alle Infos zur Übertragung im Überblick:

Spiel: FC Bayern München - Dinamo Zagreb, Ligaphase der Champions League 24/25, 1. Spieltag

Datum: 17. September 2024

Uhrzeit: 21.00 Uhr

Ort: Allianz Arena, München

Übertragung im Free-TV: -

Übertragung im Pay-TV: DAZN

Übertragung im Live-Stream: DAZN

FC Bayern München - Dinamo Zagreb in der Champions League: Bilanz der beiden Teams

Der FC Bayern und Dinamo Zagreb sind sich laut fussballdaten.de bisher viermal auf dem Rasen begegnet. Zwei Siege gingen an das deutsche Team aus Bayern, einmal trennten sich die beiden Mannschaften unentschieden und eine Partie konnte Zagreb für sich entscheiden. Die letzte Begegnung liegt allerdings schon fast zehn Jahre zurück und fand im Rahmen der CL-Gruppenphase 2015 statt. Der einzige Sieg gegen die Bayern gelang Zagreb 1963 - Rückschlüsse auf die Partie am 17. September lässt die Bilanz der Mannschaften also nicht zu. Bayern geht als klarer Favorit ins Match gegen den kroatischen Meister.