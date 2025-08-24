Münchner Luxusprobleme: Wenn auch der kleine Kader für ein 6:0 gegen Leipzig reicht

Natürlich sind noch 33 Spiele zu absolvieren und folglich 99 mögliche Punkte in der Bundesliga zu vergeben. Insofern mag es richtig sein, dass der FC Bayern München am Freitagabend nur drei Punkte geholt hat. Auf dem Weg dorthin haben die Münchner aber sechs Treffer erzielt, die stellenweise auch das Prädikat Traumtor verdient hatten. Und dann war der Gegner nicht irgendjemand, sondern der mit großen Ambitionen gestartete Rasenballsport aus Leipzig. Beleuchtet man die mit erkennbaren Problemen gestartete Konkurrenz aus Dortmund und Leverkusen, stellt sich in der Tat die Frage, wie spannend das Meisterschaftsrennen in der Bundesliga noch werden darf. Der Freitagabend in München und das 6:0 gegen Leipzig gaben Aufschluss, dass es aus sportlicher Sicht tatsächlich etwas dröge werden kann – Unterhaltsames liefert der Rekordmeister aber immer, nur neben des Platzes.

Denn die Szene des Spiels war – neben den Toren, versteht sich – der von den TV-Kameras eingefangene Jubel auf den Rängen. Dort hatte Uli Hoeneß nach dem 3:0 die Hand von Sportvorstand Max Eberl umfasst. Zuletzt hatte es dort Anzeichen auf atmosphärische Spannungen gegeben. Trotz zahlreicher Abgänge darf Eberl nur noch Spieler ausleihen, um den dünnen Kader zu verstärken. Was ihm Hoeneß gesagt hat, als er ihm die Hand gedrückt hat? Eberl lächelte nach Abpfiff in der Mixed Zone. „Nichts. Er hat mir die Hand gereicht und ich habe sie sehr gerne angenommen.“ Froh sei man allenthalben über die drei Tore in der ersten Halbzeit gewesen, die die Bayern-Offensive mit traumwandlerischer Sicherheit herausgespielt habe. Michael Olise (27./43,) zeigte nach einem schwächeren Auftritt im Supercup wieder seine ganze Klasse, Luis Diaz traf im zweiten Spiel in Folge für den FCB (32.).

Harry Kane erneuerte seine Kritik am Kader des FC Bayern

Nach der Pause meldete sich der unvermeidlich erscheinende Harry Kane wieder zu Wort und schnürte innerhalb einer Viertelstunde einen Dreierpack (64., 74., 78.). Mal wieder durfte der 32-Jährige einen Ball als Beleg für einen Dreierpack nach Hause nehmen. Gut möglich, dass es für Kane in doppelter Hinsicht ein Start-Ziel-Sieg werden könnte: in der Liga und beim Kampf um die Torjägerkanone.

Alles gut also? Mitnichten. Kane selbst, der vor einer Woche gesagt hatte, dass er noch nie in einem so kleinen Kader gespielt habe, erneuerte auch am Freitag seine Sichtweise. Beim englischsprachigen Sender ESPN sagte er: „Ja, wir haben einen kleinen Kader. Es sind aber auch noch acht oder neun Tage im Transferfenster. Also werden wir sehen, ob noch etwas gemacht wird.“ Mit dieser Meinung steht er offenbar nicht alleine in der Mannschaft da. Joshua Kimmich sagte, auf die Kadertiefe angesprochen: „Wir können alle zählen. Wir wissen, wie viele Spieler gekommen und gegangen sind.“ Es gibt schließlich noch andere Titel als die Meisterschaft.

Max Eberl und die Eier legende Wollmilchsau

Ob wirklich noch einer kommt, der den Bayern sofort helfen kann? Wenn, dann kann dies nur auf Leihbasis geschehen. Eberl ließ durchblicken, jetzt nicht mehr besonders wählerisch sein zu wollen: „Jetzt noch die Eier legende Wollmilchsau zu finden, die per Leihe zu haben ist und am besten nichts kostet, das ist zu viel des Wünschens.“ Spieler werden den Bayern immer wieder angeboten. „Aber wir wollen aktiv entscheiden, was wir machen wollen.“

Weiterhin gehandelt wird etwa Christopher Nkunku. Mittlerweile soll mit West Ham United ein finanzkräftiger Konkurrent im Werben um den Franzosen eingestiegen sein. Sollte kein Spieler mehr kommen, käme es auf den bestehenden Kader an – und damit auf den eigenen Nachwuchs, den Hoeneß so vehement fordert. Der bekannteste Vertreter ist der 17-jährige Lennart Karl, der in der Vorbereitung seine Qualitäten angedeutet hatte. Am Freitagabend war die Sehnsucht des Publikums nach dem Youngster, der mit Musialas ehemaliger Nummer 42 aufläuft, zu spüren. Plakate wie „Karl der Große“ waren zu sehen, nach seiner Einwechslung leitete er das 5:0 mit ein. Als er selbst eine Torchance hatte, ging die Lautstärke im Stadion nach oben.

Karl selbst gab sich nach Abpfiff selbstbewusst, als er zu einem seiner ersten Gespräche zu den Medienvertretern schritt: „Ich will vorangehen und die Mannschaft mit zur Meisterschaft führen. Und ich hoffe, dass ich in jedem Spiel Spielzeit bekomme. Aber das muss ich mir hart erarbeiten, denn das hier ist Bayern München, eine der Top-Mannschaften auf der Welt, deswegen ist das nicht einfach.“ Das Selbstbewusstsein für große Aufgaben scheint schon mal da zu sein.