Bayern München gegen FC Brügge heute live im TV und Stream: Übertragung der Champions League 25/26

Die Champions League läuft in ihrer neuen Saison – und das mit einem komplett überarbeiteten Spielsystem. Die klassische Gruppenphase ist Geschichte. Stattdessen treten nun 36 Mannschaften in einer gemeinsamen Liga an, wobei jede von ihnen acht Partien gegen unterschiedlich zugeloste Gegner bestreitet. Dieses neue Format soll laut UEFA für mehr Dynamik sorgen und den Wettbewerb uspannender machen.

Die besten acht Teams der Gesamttabelle qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale. Die Mannschaften auf den Plätzen neun bis 24 müssen sich in einer zusätzlichen Playoff-Runde beweisen, um in die K.o.-Phase einzuziehen. Spannung ist also garantiert – bis zum letzten Spieltag.

Nach dem zweiten Spieltag zeigt sich ein gemischtes Bild für die deutschen Vertreter:

Borussia Dortmund überzeugte mit einem klaren 4:1-Heimsieg gegen Athletic Bilbao. Nach dem spektakulären Unentschieden in Turin (4:4) sendet der BVB damit ein starkes Signal an die Konkurrenz.

Eintracht Frankfurt erlebte einen bitteren Abend in Madrid: Gegen Atlético setzte es eine deutliche 1:5-Niederlage. Bereits zur Halbzeit lag die Eintracht mit 0:3 zurück.

Bayer Leverkusen kam erneut nicht über ein Remis hinaus. Nach dem 2:2 zum Auftakt gegen Kopenhagen endete auch das Duell mit PSV Eindhoven mit einem Unentschieden (1:1). Die Werks-Elf bleibt zwar ungeschlagen, wartet aber weiterhin auf den ersten Sieg.

Der FC Bayern München präsentierte sich in Topform und ließ dem Pafos FC beim Auswärtsspiel keine Chance. Mit einem souveränen 5:1-Erfolg – bereits zur Pause stand es 4:1 – unterstrichen die Münchner ihre Rolle als Titelfavorit.

Am dritten Spieltag der CL 25/26 empfängt der deutsche Rekordmeister FC Bayern den belgischen Meister der Saison 23/24, den FC Brügge. Hier kommen für Sie alle wichtigen Informationen rund um das Spiel und die Übertragung.

FC Bayern vs. FC Brügge heute in der Champions League: Datum, Uhrzeit – wann ist Anstoß?

Laut Spielplan der Champions-League-Saison 2025/2026 erwarten die Münchner den belgischen Club heute am 22. Oktober 2025, Anpfiff um 21 Uhr. Schauplatz des Geschehens ist die Allianz Arena – die Heimspielstätte der Münchner im Norden der bayerischen Landeshauptstadt. Es bietet im Normalbetrieb 75.024 Plätze, wie hier bei internationalen Begegnungen sind es rund 70.000.

Bayern München gegen FC Brügge heute live im TV und Stream: CL-Übertragung auch im Free-TV?

Den Löwenanteil der Übertragungen stemmt DAZN: Mit insgesamt 186 Spielen deckt der Anbieter sämtliche Mittwochspartien sowie nahezu alle Begegnungen am Dienstag ab. Auch die beliebte Konferenzschaltung bleibt erhalten, allerdings beschränkt sie sich auf die Spiele, die DAZN selbst zeigt.

Amazon Prime Video erweitert das Streaming-Angebot um 17 ausgewählte Dienstagsspiele und bietet damit eine zusätzliche Option für Fans, die möglichst viele Partien sehen möchten. Die Königsklasse des europäischen Fußballs bleibt in dieser Spielzeit also fest hinter der Paywall.

Wir liefern Ihnen alle Infos zur Übertragung der Begegnung zwischen dem FCB und Brügge im Überblick:

Spiel: Bayern München – FC Brügge, Champions League 2025/2026, Spieltag 3 von 8

Datum: Mittwoch, 22. Oktober 2025

Uhrzeit: 21 Uhr

Ort: Allianz Arena, München

Übertragung im Free-TV: ---

Übertragung im Pay-TV: DAZN

Übertragung im Live-Stream : DAZN

FC Bayern München – FC Brügge heute in der Champions League: Bilanz der beiden Teams

Nur zwei Matches der beiden Teams hat fussballdaten.de im Portfolio: Der FC Brügge – offiziell nur „Club Brügge“ oder „Club Brugge Koninklijke Voetbalvereniging“ – und der Rekordmeister aus München sind sich bereits 2005 in der Champions League begegnet. Das erste Spiel gewann der FCB mit 1:0, das Rückspiel endete 1:1 unentschieden.