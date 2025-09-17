Mit dem Start der UEFA Champions League 2025/26 beginnt die zweite Spielzeit im neuen Ligamodus – und erneut verspricht Europas Königsklasse packende Duelle, taktische Finessen und emotionale Höhepunkte. 36 Teams aus ganz Europa treten in einer einheitlichen Ligaphase gegeneinander an, jeder Klub absolviert acht Partien gegen individuell zugeloste Gegner. Die besten acht qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale, während die Plätze neun bis 24 in Playoffs um die verbleibenden Tickets kämpfen.

Für die deutschen Vertreter – Bayern München, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt – stehen anspruchsvolle Aufgaben bevor. Die Auslosung hat bereits einige hochkarätige Begegnungen hervorgebracht, die das Potenzial haben, die Weichen für den weiteren Turnierverlauf zu stellen.

Der FC Bayern trifft in seiner ersten Begegnung auf den Londoner Club FC Chelsea. Die Münchner schieden in der Champions-League-Saison 2024/25 im Viertelfinale gegen Inter Mailand aus. Chelsea hingegen war in der vergangenen Saison nicht in der UEFA Champions League vertreten, gewann aber die UEFA Conference League.

Bayern München vs. FC Chelsea in der Champions League: Datum, Uhrzeit – wann ist Anstoß?

Laut Spielplan der Champions-League-Saison 2025/2026 empfangen die Bayern die Londoner „Blues“ am Mittwoch, 17. September 2025. Das Treffen wird um 21 Uhr in der Münchner Allianz Arena ausgetragen, dem Heimstadion des FCB. Es fasst über 75.000 Zuschauer. Die beiden Vereine bestreiten dort ihre Premiere in der Ligaphase.

FCB gegen Chelsea live im TV und Stream: CL-Übertragung auch im Free-TV?

In der Saison 2025/26 läuft die UEFA Champions League in Deutschland ausschließlich über kostenpflichtige Streaming-Plattformen. DAZN übernimmt mit insgesamt 186 Spielen den Löwenanteil der Übertragungen. Dazu zählen sämtliche Begegnungen am Mittwoch sowie acht der neun Dienstagsspiele. Amazon Prime Video sicherte sich ergänzend die Rechte an 17 ausgewählten Dienstagspartien. Die beliebte Champions-League-Konferenz bleibt bei DAZN erhalten, allerdings beschränkt auf die dort gezeigten Spiele. Eine Ausstrahlung im Free-TV ist für diese Spielzeit nicht vorgesehen.

Das Aufeinandertreffen zwischen dem FC Bayern und FC Chelsea am Mittwochabend läuft also exklusiv bei DAZN.

Hier sind sämtliche Informationen zur Übertragung zusammengefasst:

Spiel: Bayern München – FC Chelsea, Champions League 2025/2026, Spieltag 1 von 8

Datum: Mittwoch, 17. September 2025

Uhrzeit: 21 Uhr

Ort: Allianz Arena, München

Übertragung im Free-TV: -

Übertragung im Pay-TV: DAZN 1

Übertragung im Live-Stream: DAZN

FC Bayern München – FC Chelsea in der Champions League: Bilanz der beiden Teams

Der FC Bayern München und der FC Chelsea sind bislang sechsmal in Pflichtspielen aufeinandergetroffen. Drei dieser Begegnungen konnte Bayern für sich entscheiden, zwei gingen an Chelsea, und einmal trennten sich die beiden Teams unentschieden. Insgesamt erzielte Bayern 13 Tore, während Chelsea auf 8 Treffer kam. Alle diese Infos verdanken wir fussballdaten.de.

Besonders prägend war das Champions-League-Finale 2012 in München, das Chelsea nach einem dramatischen Spielverlauf im Elfmeterschießen gewann. Acht Jahre später revanchierte sich Bayern im Achtelfinale der Saison 2019/20 mit einem klaren Gesamtsieg – 3:0 in London und 4:1 in München.