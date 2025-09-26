Münchner Glücksgefühle gegen Werder Bremen

Da war das Glück dann doch recht schnell aufgebraucht. Im Normalfall braucht es jede Menge Glück für eine durchschnittliche Bundesliga-Mannschaft, um beim FC Bayern zu punkten. Der SV Werder Bremen ist gewiss in den Kanon jener Teams einzuordnen, die zum recht breiten Bundesliga-Mittelmaß gehören. Nach 22 Minuten war Schluss mit Glück. Bis dahin hatte Harry Kane bereits zwei Chancen jener Kategorie ausgelassen, die er an einem gewöhnliche Abend zu zwei Toren nutzt. Mindestens.

Anschließend aber hatten die Bremer nicht nur kein Glück mehr, sondern auch noch ein wenig Pech. Die Hereingabe Michael Olises in der 22. Minute war dazu angetan, von irgendeinem der etlichen im Strafraum versammelten Gliedmaßen in irgendeine Richtung abgefälscht zu werden. Dass der Ball das Knie von Luis Diaz traf und von dort ins Tor prallte: Pech für Bremen. Oder Glück für den FC Bayern. In diesem Fall auf jeden Fall verdientes Glück, denn die Münchner legten ihr Spiel abermals darauf an, sich nicht auf glückliche Fügungen verlassen zu müssen.

Der FC Bayern zeigt sich gegen Bremen in beeindruckender Verfassung

Trainer Vincent Kompany hat sein Team in einer so beeindruckende Verfassung gebracht, dass selbst Eingriffe in der gemeinhin als sensibel erachteten Mittelfeldzentrale zu keinerlei Leistungsabfall führen. So gab Tom Bischof sein Startelfdebüt für die Münchner in der Bundesliga. Neben Leon Goretzka deutete er immer wieder seine außergewöhnlichen technischen Fähigkeiten an. Joshua Kimmich konnte sich das Geschehen ebenso wie Alkesandar Pavlovic beruhigt von der Bank aus anschauen, denn nach der Führung liefen die Münchner zu keinem Zeitpunkt Gefahr, den fünften Sieg im fünften Bundesligaspiel der Saison zu verspielen.

Als Harry Kane mit einem nun schon als obligatorisch zu bezeichnendem Foulelfmeter kurz vor der Pause auf 2:0 erhöhte (45.), dürften auch die Bremer zur Einschätzung gelangt sein, dass an diesem Freitagabend zu viel des Glückes notwendig wäre, um noch Zählbares mitzunehmen. Immerhin aber nervten sie die Bayern in der zweiten Halbzeit mit ungewöhnlich langen Ballbesitz-Passagen und giftigem Pressing.

Bayern-Stürmer Kane schießt am fünften Spieltag sein zehntes Saisontor

Die Münchner reagierten darauf, wie es im Lehrbuch für Spitzenmannschaften vorgesehen ist: Ein schneller Konter, an dessen Ende Fall der treffsicherste Angreifer steht. In diesem Fall schoss eben Kane den Ball zum 3:0 ein (65.). Nach fünf Spieltagen steht er bei zehn Saisontoren. Für die Münchner ist das eine wunderbare Fügung und mal wieder ein Indiz für die Annahme, dass sich Glück in manchen Fällen doch kaufen lässt. Kurz vor Schluss erhöhte Konrad Laimer noch auf 4:0, was der Stimmung selbstverständlich keinen Abbruch tat. Die nächste Chance auf Glücksgefühle bietet sich am Dienstag. Dann treten die Münchner in der Champions League beim zypriotischen Meister Pafos FC an.