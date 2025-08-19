„Von der Quantität her nicht so groß aufgestellt“ – Schafft Nkunku Abhilfe bei den Bayern?

Genau rekonstruieren lässt es sich nicht mehr, wann es damit angefangen hat. Aus rein egoistischen Gründen ist der Gedankengang schwer nachzuvollziehen, sich Konkurrenz zu wünschen. Nichts anderes aber ist seit Jahren in der Bundesliga üblich. Immer wieder fordern Spieler Spieler, die die Qualität des Kaders erhöhen. Das zeugt von einem gewissen Selbstverständnis der fordernden Akteure. Sie gehen nicht davon aus, dass ihr Stammplatz in Gefahr ist, falls kurz vor Transferschluss noch ein Zugang verpflichtet wird. Im Fall von Harry Kane ist diese Einstellung nur allzu verständlich. Der Stürmer sicherte sich zweimal in Folge die Torschützenkönig-Kanone und gilt als einer der wenigen Spieler im Kader des FC Bayern als unverzichtbar.

Dennoch überraschte es, als der 32-Jährige nach dem Sieg im Supercup gegen den VfB Stuttgart dezente Bedenken bezüglich der Kaderzusammenstellung seines Arbeitgebers äußerte. Schließlich ist er mittlerweile nicht durch Wortmeldungen aufgefallen, die dazu angetan sind, Schlagzeilen zu produzieren. „Das ist vermutlich einer der kleinsten Kader, in dem ich je gespielt habe“, sagte er also. „Wir sind ein bisschen dünn besetzt, aber das liegt nicht in der Macht der Spieler“, führte er fort und wer mag, kann das als vorsichtige Kritik an Max Eberl und Christoph Freund verstehen, die den dünnen Kader in seiner derzeitigen Form kompiliert haben.

In der Offensive fehlt dem FC Bayern noch ein Spieler

In der Offensive fehlt es den Münchnern tatsächlich noch an einem etwas dickeren Spielerpolster. Das sieht auch Sportdirektor Freund so, der einräumt, „dass wir von der Quantität her nicht so groß aufgestellt sind“. Jamal Musiala fällt wohl bis zur Winterpause aus, Thomas Müller und Leroy Sané haben den Verein verlassen. Neu dazugekommen ist lediglich Luis Diaz aus Liverpool, zudem planen die Münchner mit dem 17-jährigen Lennart Karl als vollwertigem Kadermitglied.

Eine Stelle aber ist noch offen. Ursprünglich hätten die Münchner die Vakanz gerne mit Nick Woltemade beseitigt, doch der VfB zeigte sich nur bedingt verhandlungsbereit. Mittlerweile gilt Christopher Nkunku als Transferziel. Am liebsten würden die Münchner den Mann vom FC Chelsea ausleihen, den Engländern aber schwebt ein Verkauf des 27-Jährigen vor. Und weil kolportiert wird, dass unter anderem Inter Mailand und Newcastle United ebenfalls an dem Spieler interessiert sind, könnten sich die Bayern möglicherweise doch noch auf ein Kaufgeschäft einigen. Ansonsten werden möglicherweise noch andere Spieler feststellen, dass der Kader ein wenig dünn ist.