Bayern gegen Wolfsburg live im TV und Stream: Termin und Übertragung

Der VfL Wolfsburg reist zum Rekordmeister nach München. Wir haben alle Infos rund um die Partie Wolfsburg - FC Bayern und die Übertragung im TV und Live-Stream.

Nach der Machtdemonstration gegen Europapokal-Sieger Eintracht Frankfurt verrät der Spielplan der Bundesliga den nächsten Gegner für den FC Bayern München: Der VfL Wolfsburg reist nach München.

Der neue Star-Stürmer Sadio Mané auf Münchner Seite kam bei seinem Bundesliga-Debüt direkt zu seinem Prämierentreffer. Der FC Bayern überzeugte auf ganzer Linie, sowohl die Leistung als Team als auch die Einzelaktionen wussten zu überzeugen. Ein Endstand von 6:1 unterstrich die Dominanz des Rekordmeisters mehr als deutlich.

Die Wölfe kamen über ein 2:2 gegen Bundesliga-Rückkehrer Werder Bremen nicht hinaus und waren sogar lange Zeit im Rückstand. Ein Jokertor kurz vor Ende der Partie brachte letztlich den verdienten Ausgleich.

Wie sich der VfL Wolfsburg gegen den FC Bayern München schlagen wird, wird sich zeigen - wenn Sie sich das Spiel live im TV oder Live-Stream anschauen möchten, haben wir hier alle relevanten Informationen für Sie: Welcher Sender überträgt das Spiel Wolfsburg - Bayern München und gibt es eine Free-TV-Übertragung? All das und mehr erfahren Sie hier.

VfL Wolfsburg - FC Bayern München: Wann ist Anstoß?

Zwei Spiele finden am Sonntag des zweiten Bundesligaspieltags statt, eins um 15.30 Uhr und eins um 17.30 Uhr. Das Spiel VfL Wolfsburg vs. FC Bayern München wird am Sonntag, 14. August, um 17.30 Uhr angepfiffen.

VfL Wolfsburg gegen FC Bayern München: Wo wird die Partie im TV und Live-Stream übertragen - gibt es eine Free-TV Übertragung?

Auch wenn sich Sky und DAZN darauf geeinigt haben, die Samstagsspiele der Bundesliga gemeinsam zu zeigen, gilt das nicht für die Partien am Freitag und Sonntag - diese gibt es exklusiv auf DAZN zu sehen, sowohl im Pay-TV als auch im Live-Stream. Eine Übertragung des Spiels Wolfsburg - Bayern München im Free-TV wird es dagegen nicht geben.

Für die restlichen Spiele haben wir die Infos rund um die Übertragung der 1. Fußball-Bundesliga 2022/2023 live im TV und Stream ebenfalls gesammelt.

Spiel: VfL Wolfsburg - FC Bayern München , 2. Spieltag der Bundesliga 2022/23

- , 2. Spieltag der Bundesliga 2022/23 Datum: Sonntag, 14. August 2022

Sonntag, 14. August 2022 Uhrzeit: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Ort: Allianz Arena , München

, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: DAZN

Übertragung im Live-Stream: DAZN

VfL Wolfsburg vs. FC Bayern München: Live-Ticker und Bundesliga-Radio

Nachdem DAZN die Preise für das Abo wieder erhöht hat, sind Alternativen zu dem Streaminganbieter gern gesehen - wir bieten Ihnen gleich zwei an. Den klassischen Live-Ticker hätten wir da zum Beispiel für Sie, mit dem Sie das Spiel Wolfsburg vs. Bayern und alle anderen Partien der Bundesliga live und kostenlos verfolgen können.

Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Ein Dauerbrenner ist auch das Bundesliga-Radio. In der Bundesligaübertragung live im Radio hören Sie alle Entwicklungen des Sonntagspiels zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Bayern München.

VfL Wolfsburg vs. FC Bayern München: Bilanz

Laut dem DFB gab es die Paarung Wolfsburg - München 57 Mal. Aus Münchner Sicht gab es 44 Siege und nur vier Niederlagen - die Zeichen stehen also auf einen Heimsieg des Rekordmeisters.

VfL Wolfsburg vs. FC Bayern München: Aufstellung

Die Aufstellungen der Mannschaften werden erst vor dem Spiel bekannt gegeben, aber das wussten Sie ja bestimmt bereits. Allerdings gibt es ein durchaus interessantes Wiedersehen: So trifft der Wolfsburger Trainer Niko Kovač auf seinen Ex-Verein FC Bayern München.

