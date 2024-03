Bayernliga-Fußball

Im Gipfeltreffen erkämpft sich der TSV Schwaben Augsburg einen Punkt

Plus Intensives Bayernliga-Duell gegen den TSV Landsberg endet mit einem Unentschieden. Trotzdem ist die Lage der Augsburger weiterhin vielversprechend.

Von Christian Weis und Fabian Kapfer

Im Spitzenspiel der Bayernliga Süd trennten sich der TSV Landsberg und der TSV Schwaben Augsburg in einer spannenden, intensiven Partie bei ungemütlichem Dauerregen vor 1000 Zuschauern mit einem leistungsgerechten 2:2-(0:1)-Remis, womit der Vorsprung der Ostrzolek-Elf (53 Zähler) nach wie vor drei Punkte auf den ersten Verfolger Landsberg beträgt.

In den ersten zwanzig Minuten war es noch eine wilde, zerfahrene Partie, in der sich die Mannschaften abtasteten und sich selten lange Passstafetten entwickelten. Ab der 25. Minute übernahmen die Augsburger Schwaben zunehmend die Kontrolle und verlagerten das Spiel zunehmend in die Landsberger Hälfte. Eine Kombination zwischen Greppmeir und Bischofberger wurde nicht erfolgreich ausgespielt und landete zunächst noch in den Armen des Landsberger Keepers (28.). Danach prüfte Landsbergs Cekic Schwaben-Keeper Schmidt, der jedoch zur Ecke klären konnte (32.). Kurz vor der Pause senste Landsbergs Spielertrainer Sascha Mölders – zunächst als Innenverteidiger aufgeboten – Schwaben-Linksaußen Simon Achatz im Strafraum um, was den fälligen Elfmeter nach sich zog, den Benedikt Krug souverän zur Gästeführung verwandelte (44.).

