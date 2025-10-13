Türkgücü München lässt alle Fristen verstreichen

Vor fünf Jahren hatte der damalige Manager Max Kothny ein großes Ziel ausgegeben. Türkgücü München sollte in der Landeshauptstadt die Nummer zwei werden. Zwar hinter den Fußballern des FC Bayern, aber eben vor dem TSV 1860. Rein sportlich gesehen war das gar nicht so unrealistisch. Türkgücü war zu dem Zeitpunkt Drittligist. Doch schon damals türmten sich Probleme auf und führten schließlich im Frühjahr 2022 zur Insolvenz.

Nach Ausschluss wurden alle Türkgücü-Spiele abgesetzt

Neben finanziellen Sorgen und dem Dauerthema Spielstätte – Türkgücü fand nie eine echte Heimat und pendelte zwischen mehreren Stadien hin und her – taucht nun ein neues Problemfeld auf. Nämlich die interne Organisation. Jeder Sportverein gehört seinem Fachverband an, also in dem Fall dem Bayerischen Fußball-Verband (BFV), doch es gibt noch eine übergeordnete Instanz, hier den Bayerischen Landes-Sportverband (BLSV). Nur Klubs, die im BLSV Mitglied sind, werden zum Spielbetrieb zugelassen. Dafür sind zwar Abgaben fällig, doch dafür sorgt der BLSV unter anderem auch für einen Versicherungsschutz. Diese Abgaben hat Türkgücü München nicht bezahlt.

Vorstandsmitglied Yilmaz spricht von einem Fauxpas

So etwas kommt immer mal wieder vor, aber noch nie bei einem so hochklassigen Klub wie den Münchnern, die derzeit in der Bayernliga Süd vertreten sind. Und es dauert, bis der BLSV entsprechende Sanktionen ergreift. Bei Türkgücü München war es am 6. Oktober soweit, der Klub wurde vorerst aus dem Verband ausgeschlossen. Damit wurden alle Fußballspiele mit Beteiligung der Münchner abgesetzt. Serdar Yilmaz, Vorstandsmitglied bei Türkgücü, sprach von einem Fauxpas innerhalb des Vereins und erklärte, dass die Verbandsabgaben mittlerweile bezahlt wurden. Doch die Punkte der abgesetzten Spiele sind trotzdem weg. Nicht nur bei den Fußballern, die in der Bayernliga Süd um den Klassenerhalt kämpfen. Sondern eben auch bei allen Nachwuchsteams – und selbst bei den „Alten Herren“.

Wenn der BLSV den Zahlungseingang bestätigt und den Verein wieder aufnimmt, darf Türkgücü weiterspielen. Allerdings droht den Münchnern weiterer Ärger, diesmal durch den BFV. Denn die verhängten Geldstrafen aus der vergangenen Saison, als Türkgücü wegen der Stadionproblematik zu zwei Regionalliga-Heimspielen nicht antrat, sind noch unbeglichen.