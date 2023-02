Basketball-Bundesliga untersucht möglichen Rassismus-Vorfall

Die Basketball Bundesliga (BBL) untersucht einen möglichen Rassismus-Vorfall beim Spiel zwischen den Niners Chemnitz und BG Göttingen.

Es sei im Rahmen der Partie am Mittwoch "zu mutmaßlichen rassistischen Äußerungen gegenüber eines Göttinger Spielers gekommen", deshalb sei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden, twitterte die BBL. "An dieser Stelle möchten wir uns nochmals in aller Deutlichkeit gegen rassistische und diskriminierende Äußerungen und Handlungen jeglicher Art aussprechen und verurteilen diese aufs Schärfste."

Nach dem Spiel in Chemnitz, das die Niedersachsen mit 87:86 gewannen, war der Göttinger Profi beim Verlassen der Halle von einem Zuschauer verbal beleidigt worden. In einem Video ist das Wort "Drecksau" zu verstehen, die Worte davor sollen mit technischen Hilfsmitteln ermittelt werden.

