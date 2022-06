BBL-Playoffs 2022: Spielplan, Übertragung und Modus beim Basketball-Finale erklärt

Das Finale der BBL Playoffs 2022 steht bevor. Hier erfahren Sie alles rund um den Spielplan, die Übertragung der Spiele in TV und Stream und den Modus, nach dem der Sieger im Basketball-Finale ermittelt wird.

Die Basketball-Saison 2022 neigt sich dem Ende entgegen. Der erste Verein, der sich fürs Finale qualifiziert hatte, war Alba Berlin. Damit hat der Verein, der bereits vergangene Saison den Titel geholt hat, auch dieses Mal wieder die Chance auf den Sieg. Auch der Gegner ist derselbe wie beim letzten Mal: Nach dem Sieg gegen die Telekom Baskets Bonn ist der FC Bayern ebenfalls wieder ins Finale eingezogen.

Es wird sich zeigen, ob sich die Ereignisse der letzten Saison wiederholen, oder ob es einen neuen Sieger geben wird. Bei uns erfahren Sie, wie der Spielplan des Finales aussieht, wo die Spiele übertragen werden und wie genau der Modus der Playoffs funktioniert.

BBL 2022: Spielplan der Final-Playoffs

Die Playoffs zwischen Alba Berlin und dem FC Bayern finden im Juni statt. Los geht's in Berlin, danach wechselt sich der Austragungsort zwischen München und Berlin ab.

Playoff-Spiel Datum Austragungsort Ergebnisse Berlin : München Spiel 1 Freitag, 10. Juni, 20.30 Uhr Berlin 86:73 (40:43) Spiel 2 Dienstag, 14. Juni, 19 Uhr München 71:58 (38:26) Spiel 3 Freitag, 17. Juni, 19 Uhr Berlin 60:90 (33:52) Spiel 4 Sonntag, 19. Juni, 15 Uhr München (mögliches) Spiel 5 Mittwoch, 22. Juni Berlin

Video: SID

Finale der BBL-Playoffs 2022 live: Übertragung im TV und Stream

Im Free-TV werden die Mehrzahl der Finalspiele der BBL Playoffs 2022 leider nicht zu sehen sein. Lediglich Sport1 wird eines der Spiele übertragen. Der Sender hatte bereits über 40 Spiele der Saison gezeigt und wird nun auch das dritte Finalspiel zwischen Alba Berlin und dem FC Bayern senden.

Für das gesamte Finale der BBL Playoffs 2022 hingegen bietet Magenta Sport eine Übertragung an. Um die Spiele im Magenta Sport Stream ansehen zu können, ist allerdings ein Abo erforderlich. Für Telekomkunden ist dieses vergünstigt: Sie können ein Abo bereits ab 4,95 Euro buchen. Alle anderen müssen etwas tiefer in die Tasche greifen. Für sie kostet das günstigste Angebot 9,95 Euro im Monat.

Modus der Playoffs 2022 in der Basketball-Bundesliga

Der Modus der BBL Playoffs funktioniert wie folgt: Es treten zunächst im Viertelfinale die acht besten Teams gegeneinander an. Dabei spielt das beste Team gegen das schlechteste Team der Viertelfinal-Teilnehmer. Das zweitbeste Team spielt gegen das zweitschlechteste und so weiter. Es werden insgesamt drei Partien gespielt.

Im Halbfinale geht es dann genau so weiter. Es spielt wieder das beste gegen das schlechteste Team, das zweitbeste gegen das zweitschlechteste und die beiden mittleren Teams gegeneinander. Am Ende der wieder jeweils drei Partien sind dann noch die beiden besten Teams übrig. Diese treten im Finale gegeneinander an.

Das Finale wird als "Best of 5" gespielt. Das bedeutet, dass dasjenige Team gewinnt, welches als erstes drei Siege einfahren kann. Dabei handelt es sich in der BBL um eine abgekürzte Variante der NBA Playoffs. In diesen wird ein "Best of 7" gespielt. In den USA gibt es also bis zu sieben Finalspiele im Basektball. In Deutschland sind es maximal fünf. Ob es allerdings überhaupt mehr als drei Spiele gibt, hängt von den Finalisten ab. Sollte einer der beiden Kontrahenten bereits die ersten drei Spiele gewinnen, dann wird es keine Spiele Nummer vier und fünf geben.