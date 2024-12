Finalspiele um Basketball-Pokal demnächst in Düsseldorf

Das Top-Four-Turnier um den deutschen Basketball-Pokal wird ab spätestens 2027 regelmäßig in Düsseldorf stattfinden. Wie die Veranstalter mitteilten, sind bislang Austragungen 2027, 2028 und 2029 geplant - jeweils im Februar. Zuletzt wurde das entscheidende Turnier um den Titel an wechselnden Standorten ausgetragen. In diesem Jahr sicherte sich der FC Bayern München den Titel in der bayerischen Landeshauptstadt. Wo die nächste Pokal-Endrunde am 15. und 16. Februar 2025 stattfindet, steht noch nicht fest.

