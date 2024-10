Skyliners spielen zur Primetime Pokal-Viertelfinale

Die Skyliners Frankfurt werden ihr Pokal-Achtelfinale einen Tag nach Nikolaus austragen. Wie die Basketball-Bundesliga (BBL) mitteilte, findet das Spiel der Hessen im BBL-Pokal bei der BG Göttingen am 7. Dezember um 20.00 Uhr (Dyn) statt.

Zuvor bestreiten Syntainics MBC und MLP Academics Heidelberg (18.30 Uhr) ihre Partie. Am Folgetag spielen die Bamberg Baskets gegen Alba Berlin und am 9. Dezember Titelverteidiger FC Bayern München gegen Rasta Vechta um den Einzug ins Final Four.