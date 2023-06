Torhüterin Frey verteidigt den EM-Titel auf Sand

Die deutsche Beachhandball-Nationalmannschaft ist auf Erfolgskurs. Beim Titelgewinn in Portugal spielt auch Magdalena Frey, eine Spielerin des TSV Haunstetten.

Spielerinnen werfen sich für eine Abwehraktion in den Sand oder drehen sich um die eigene Achse, ehe sie den Ball Richtung Tor werfen. Mit dem Handballspiel, das in der Halle praktiziert wird, hat die Beach-Variante wenig zu tun. Doch die Strandsportart wird immer populärer. Mit jedem weiteren Erfolg trägt die deutsche Nationalmannschaft dazu bei, das Interesse zu erhöhen. Garant dafür ist die Frauen-Nationalmannschaft, die jüngst den EM-Titel verteidigte.

Deutschland gilt gemeinhin als Handballland, die hiesige Bundesliga ist eine der stärksten Ligen der Welt. Und auch auf Sand zählen die Handballerinnen und Handballer zu den Besten. Bewiesen haben dies die Nationalteams bei der Europameisterschaft in Portugal. Die Männer holten sich den Vizetitel nach einer 0:2 (16:20, 18:20)-Finalniederlage gegen Ungarn, das Endspiel gewonnen haben hingegen die Frauen. Durch ein 2:1 (18:20, 20:14, 7:4) im Shoot Out setzten sie ihre beeindruckende Siegesserie fort. Die Mannschaft von Trainer Alexander Novakovic gewann nicht nur die Goldmedaille, sondern holte zugleich den 34. Pflichtspielsieg in Folge. Seit zweieinhalb Jahren ist das DHB-Team somit ungeschlagen.

Beach-Handball: Torhüterin Magdalena Frey wechselt in die 2. Bundesliga zum HCD Gröbenzell

Fester Bestandteil des Teams sind seit längerer Zeit aktive und ehemalige Spielerinnen des Drittligisten TSV Haunstetten. Mit Magdalena Frey, Michelle Schäfer und Sarah Irmler waren sie im vergangenen Jahr auf dergriechischen Insel Kreta Weltmeisterinnen geworden, diesmal wurde das Trio gesprengt. Schäfer verpasste die EM, weil sie sich auf das Abitur vorbereitete und Prüfungen ablegte. Irmler war im vergangenen Jahr zum Zweitligisten Frisch Auf Göppingen gewechselt, erlitt im Frühjahr allerdings einen Kreuzbandriss und musste operiert werden. Die 25-Jährige darf sich Hoffnungen machen, künftig bei einem Erstligisten zu spielen. Göppingen trifft in der Relegation auf den BSV Sachsen Zwickau. Das Hinspiel ging 23:26 verloren, im Rückspiel muss Frisch Auf einen Drei-Tore-Rückstand aufholen (Samstag, 18 Uhr).

Frey hatte bei der WM 2022 keine Einsatzzeiten bekommen, diesmal jedoch setzte sie DHB-Trainer Novakovic ein. Zwar stand in den meisten Partien Katharina Filter vom französischen Spitzenklub Brest Bretagne Handball zwischen den Pfosten, im Gruppenspiel gegen Dänemark und in der Hauptrunde gegen Portugal erhielt jedoch Frey ihre Chance und trug zu weiteren Erfolgen bei. Mit einem EM-Titel für Deutschland verabschiedet sich Frey vom TSV Haunstetten, ihre Paraden zeigt sie künftig bei einem anderen Klub. Ende Juni endet ihre Vereinszugehörigkeit beim TSV, sie schließt sich Zweitliga-Aufsteiger HCD Gröbenzell an. Ob sie dort auf ihre ehemalige Mitspielerin Irmler trifft, entscheidet sich im Relegationsrückspiel der Göppingerinnen.

Das nächste Großereignis für die deutsche Nationalmannschaft sind die World Beach Games 2023 auf Bali (6. bis 12. August). Mit Michelle Schäfer könnte erneut eine Spielerin des TSV Haunstetten Teil des DHB-Teams sein.

