Müller/Tillmann um Medaille - Wickler/Ehlers auch noch dabei

Bei den Beach-Volleyball-Europameisterschaften in Düsseldorf sind nur noch zwei Gastgeber-Teams vertreten. Die Olympia-Zweiten Nils Ehlers und Clemens Wickler zogen auf der Anlage des Rochusclub durch ein 21:13, 18:21, 19:17 gegen die starken Schweden Jacob Hölting Nilsson und Elmer Andersson ins Viertelfinale ein.

Schon eine Runde weiter sind die Titelverteidigerinnen Svenja Müller und Cinja Tillmann. Das wie Wickler/Ehlers in Hamburg trainierende Duo kam in der Runde der letzten Acht gegen die an eins gesetzten Italienerinnen Valentina Gottardi und Reka Orsi Toth nach überzeugender Vorstellung zu einem 21:15, 16:21, 15:9 und steht damit am Samstag im Halbfinale.

Schon am Vormittag hatten Müller und Tillmann im Achtelfinale in einem deutschen Duell Hanna-Marie Schieder und Karla Borger glatt mit 21:15, 21:14 ausgeschaltet. Linda Bock/Louisa Lippmann und Sandra Ittlinger/Anna-Lena Grüne schieden wie Schieder/Borger in der Runde der letzten 16 aus.

Ehlers/Wickler machen es spannend

Ehlers und Wickler machten es in ihrem Achtelfinalspiel spannend. Nachdem sie den ersten Satz sicher geholt hatten, wackelten die EM-Zweiten des Vorjahres im zweiten Durchgang. Im dritten Satz lag das beste deutsche Männer-Team schon zurück, kämpfte sich wieder heran und ging mit 13:10 in Front. Doch verspielten Ehlers und Wickler ihren Vorsprung wieder. Sie konnten erst den fünften Matchball verwandeln.

«Ich finde, wir haben uns für ein gutes Spiel belohnen können», sagte Wickler. Am Samstag müssen er und sein Partner Ehlers sich aber noch einmal steigern. Dann treffen sie auf die Olympiasieger David Ahman und Jonatan Hellvig ebenfalls aus Schweden.

«Die kennen wir ja ganz gut», sagte Ehlers und spielte auf das verlorene olympische Finale in Paris 2024 an: «Es gibt da ja ein großes Match in der Vergangenheit, was da sehr präsent ist bei uns im Hinterkopf.»

Tillmann steht im Halbfinale. Foto: Marius Becker/dpa