Der Deutsche Volleyball­Verband (DVV) verliert seinen Beach-Volleyball-Erfolgstrainer. Jürgen Wagner erklärte das Ende seiner Tätigkeit als Head of Beach-Volleyball. Er hatte Julius Brink/Jonas Reckermann 2012 in London und Laura Ludwig/Kira Walkenhorst 2016 in Rio jeweils zu Olympia-Gold geführt.

Zwei Tage nach dem Abschluss der EM in München nannte Wagner im Portal "volleyball.de" als Grund für seinen Rückzug die Freistellung des bisherigen Sportdirektors Nico Hildebrand Mitte Juli.

"In den letzten Monaten hat sich bei mir immer mehr die Überzeugung verstärkt, dass die Unterstützung für den Höchstleistungsbereich Beachvolleyball nicht im Fokus des DVV liegt", kritisierte er in seiner Erklärung. Durch die Freistellung von Hildebrand sehe er keine Möglichkeit, hohe Ziele zu realisieren. Aus seiner Sicht habe Hildebrand einen hervorragenden Job gemacht, "die Trennung ist nicht nachvollziehbar und eine deutliche Schwächung unserer Sportart".

Der 42-jährige Hildebrand war vor etwas mehr als fünf Wochen durch den DVV-Vorstand von seinen Aufgaben entbunden worden. Eine Begründung wurde bislang nicht gegeben, ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin noch nicht genannt.

Wagner hatte mit Hildebrand ein Konzept für Olympia in Paris 2024 ausgearbeitet und war seit September 2020 Head of Beach-Volleyball. Er sollte eine einheitliche Philosophie und Strukturen entwickeln und arbeitete am Olympiastützpunkt in Hamburg, an dem einige deutsche Top-Paare trainieren.

"Wenn er dem Sport verloren geht, wäre das bitter", hatte Laura Ludwig vor wenigen Wochen gesagt. "Er bringt viel Know-how ein, hat viel erlebt, viel Erfahrung." Ob er sich weiter und - wenn ja - in welchem Bereich im Höchstleistungssport engagiere, "werde ich in den nächsten Monaten entscheiden", sagte Wagner.

