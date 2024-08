Olympia-Aus vergessen: Müller/Tillmann holen EM-Titel

Svenja Müller und Cinja Tillmann sind Beach-Volleyball-Europameisterinnen. Die Hamburgerinnen setzten sich im Finale in Den Haag gegen die Italienerinnen Valentina Gottardi und Marta Menegatti glatt mit 21:17, 21:18 durch. In der Vorschlussrunde hatten die beiden Deutschen die Schweizerinnen Esmée Böbner und Zoé Vergé-Dépré mit 21:13, 21:16 bezwungen. Böbner/Vergé-Dépré holten sich später den dritten Platz.

Für die 23-jährige Svenja Müller und ihre zehn Jahre ältere Partnerin Cinja Tillmann war es der bislang größte gemeinsame Erfolg neben dem dritten Rang bei der WM 2022. Zugleich ist es ein Trost für das Achtelfinal-Aus bei den Olympischen Spielen in Paris. Um eine EM-Medaille spielen auch noch die ebenfalls in Hamburg trainierenden Nils Ehlers und Clemens Wickler. Die Olympia-Zweiten erreichten das Halbfinale am Sonntag durch das 21:18, 21:18 gegen die Norweger Hendrik Nikolai Mol und Mathias Berntsen.