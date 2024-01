Warum wird Franz Beckenbauer "Kaiser" genannt?

Fußball-Fans kennen den am Sonntag verstorbenen Franz Beckenbauer als "Kaiser". Wie er zu diesem Spitznamen kam, darüber gibt es unterschiedliche Geschichten.

Auch nach seinem Tod wird Franz Beckenbauer vielen als der "Kaiser" in Erinnerung bleiben. Es gibt zwei unterschiedliche Geschichten zum Ursprung dieses Spitznamens – wobei sich diese nicht unbedingt widersprechen.

Beckenbauers Spitzname "Kaiser" stammt wohl aus dem Jahr 1969

Die erste hat seinen Ursprung im Jahr 1969. Beim DFB-Pokalspiel des FC Bayern gegen Schalke 04 war Reinhard "Stan" Libuda im Team der Gelsenkirchener. Er war auch als "König von Westfalen" bekannt. Der Schalker Spieler fand in diesem Spiel in Bayerns Libero Beckenbauer seinen Meister. Der damalige Bild-Reporter Herbert Jung erzählte später: "Wenn Monarchie ist, dann ist der König der Schalker der Libuda und dann ist bei Bayern der Beckenbauer der Kaiser."

Der Spielbericht des 2:1-Siegs des FC Bayern trug die Überschrift "Kaiser Franz zürnte: Ich war ein Gentleman". Der Artikel begann mit dem Satz "Schalke probte den Aufstand gegen die bayerische Monarchie".

So erklärte Beckenbauer seinen Spitznamen "Kaiser"

Beckenbauer selbst erklärte seinen Spitznamen "Kaiser" laut der Süddeutschen Zeitung anders. Im August 1971 kam der FC Bayern zum 60. Vereinsjubiläum von Austria Wien zu einem Freundschaftsspiel in die österreichische Hauptstadt. Vor der Partie war laut Beckenbauer ein Empfang – in der Mitte stand eine Büste von Kaiser Franz Joseph. Ein Journalist, der gleichzeitig auch Fotograf war, bat Beckenbauer, sich für ein Foto neben die Büste zu stellen. "Dann hat er draufgedrückt, und von dem Moment an war ich Kaiser Franz. So einfach geht das", so Beckenbauer gegenüber der Süddeutschen Zeitung.

Sein Biograf Torsten Körner schloss aus den beiden Geschichten, dass Beckenbauer seinen Spitznamen "Kaiser" seit 1969 trug, doch das Foto mit der Büste ihn bekannt machte. Spätestens nach dem Sieg bei der Weltmeisterschaft 1974 kannten ihn seine Fans als "Kaiser".

