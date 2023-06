Behindertensport-Event

vor 36 Min.

Kanzler Scholz will zur Leichtathletik bei Special Olympics

Will den Special Olympics einen Besuch abstatten: Bundeskanzler Olaf Scholz.

Artikel anhören Shape

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will die Wettbewerbe der Leichtathletik bei den Special Olympics in Berlin am Freitag kommender Woche besuchen.

Das kündigte der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner eine Woche zuvor an. Scholz wolle sich mit Teilnehmern zu den Spielen austauschen und danach die Siegerehrung durchführen, sagte Büchner. Die Weltspiele der geistig und mehrfach Beeinträchtigten vom 17. bis 25. Juni sind mit 7000 Aktiven aus 190 Nationen das größte Multisport-Event in Deutschland seit den Olympischen Spielen 1972 in München. (dpa)

Themen folgen