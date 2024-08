Gute-Nacht-Wünsche für Trump von US-Basketballtrainer Kerr

Nach dem Gewinn der Goldmedaille mit den USA bei Olympia in Paris hat sich Basketball-Nationaltrainer Steve Kerr klar gegen Präsidentschaftskandidat Donald Trump positioniert. «Ich werde jeden Tag dabei helfen, dass Menschen rausgehen und am 5. November Kamala Harris und Tim Walz als nächste Präsidentin und nächsten Vizepräsidenten der Vereinigten Staaten wählen», sagte Kerr in einer Rede beim Parteitag der US-Demokraten in Chicago und fügte hinzu: «Nach den jüngsten Resultaten und in den Worten des großen Stephen Curry können wir zu Donald Trump sagen: Gute Nacht!»

Der 58 Jahre alte Kerr spielte auf eine Geste von Curry an, die der Superstar der Golden State Warriors zuletzt im Olympia-Finale in Paris gezeigt hatte. Mit seinen erfolgreichen Dreipunktwürfen entschied Curry das Endspiel gegen Frankreich (98:87) für die Amerikaner und legte anschließend seinen Kopf auf die gefalteten Hände, um damit den Fans zu sagen: Das war's, ihr könnt jetzt schlafen gehen. Kerr, der an der Seite von Michael Jordan einst selbst mehrfacher NBA-Champion wurde, ahmte die Geste auf der großen Bühne nun nach.

Obama bedankt sich für Kerrs Unterstützung

«Denkt daran, was unser Team mit zwölf Amerikanern in Paris geschafft hat. Es wurden Rivalitäten beiseitegelegt, um unser Land zu vertreten. Jetzt stellt euch vor, was wir erreichen könnten, wenn alle 330 Millionen im gleichen Team spielen würden», sagte Kerr: «Nicht als Demokraten oder Republikaner, sondern als Amerikaner.» Er rief sein Heimatland zur Einigkeit auf und hob zudem die Qualitäten von Harris uns Walz hervor: «Es ist das, was unser Land braucht. Führung, richtige Führung. Nicht die Art, die uns spalten will.»

Das Video von Kerrs Rede teilte unter anderem auch Ex-US-Präsident Barack Obama auf seinen X-Kanal und bedankte sich für die Unterstützung. «Danke, dass Sie für das Team USA Gold nach Hause gebracht haben - und für Ihre Führung, in einem entscheidenden Moment für unser Land», schrieb Obama.

Ihr könnt schlafen gehen: LeBron James und Stephen Curry grüßen die Fans beim Olympia-Finale. Foto: Mark J. Terrill/AP/dpa