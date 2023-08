Gen.G holt gegen T1 dritten Titel der LoL-Liga LCK in Folge

Gen.G hat das Finale der koreanischen League-of-Legends Liga LCK gegen T1 klar mit 3:0 für sich entschieden.

Gen.G fährt mit dem dritten LCK-Titel in Folge zu den Worlds, auch T1 hat einen Platz bei der Heim-WM in Korea sicher.

"Ich bin froh, dass unser Team drei Titel in Folge gewinnen konnte", sagte Gen.Gs Botlaner Kim "Peyz" Su-hwan laut Übersetzung im Interview nach dem Final-Sieg. "Für mich ist es der zweite in Folge. Und ich möchte mich bei meinen Teammitgliedern bedanken, die diesen Erfolg erst möglich gemacht haben."

Bereits im Halbfinale der Playoffs hatte sich Gen.G knapp gegen T1 durchgesetzt. Das Team um LoL-Legende Lee "Faker" Sang-hyeok zog gegen KT Rolster dann aber auch das Ticket für das Finale. In der Wiederauflage des Duells hatte T1 gegen ein starkes Gen.G diesmal keine Chance. Nur in der dritten Partie wurde es kurz brenzlig, doch Gen.G machte den Sack zum dritten LCK-Titel in Folge letztlich zu.

Trotz der Finalniederlage ist T1 bei der Heim-WM dabei. Gen.G wird dort indes als höchstgesetztes koreanisches Team an den Start gehen. "Ich hoffe, wir können das gleiche Ergebnis wie heute erzielen", sagte Peyz mit Aussicht auf die Worlds. "Dann aber mit dem WM-Titel."

(dpa)