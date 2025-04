Ex-Turnerin läuft in Spitzenzeit durch den Siebentischwald

Die 55. Auflage des AOK-Straßenlaufs wurde dem Image als schnelles Zehn-Kilometer-Rennen gerecht. Dabei sorgten die 763 Ausdauersportler im Siebentischwald für eine Rekordbeteiligung. Es triumphierten Matteo Geninazza vom württembergischen Tomerdinger LV mit 30:52 Minuten und Charlotte Veitner-Rösch von der LG Stadtwerke München mit 36:42 Minuten. Als zweitschnellste Frau in 37:23 Minuten überraschte Magdalena Mayer. Im Vorjahr waren nur zehn deutsche U20-Läuferinnen schneller auf den zehn Kilometern als die 17-jährige Augsburgerin.

Mayer hatte im Vorjahr ihre Turnkarriere in der dritten Bundesliga beendet. Heuer wird sie in den Triathlon-Sport einsteigen und mit der TG Viktoria Augsburg auch am Liga-Betrieb teilnehmen. „Aber erst einmal steht meine Abiturvorbereitung im Vordergrund“, erzählt Magdalena Mayer. Ihre Mutter Katja Mayer war eine erfolgreiche Profi-Triathletin und leitet nun eine bekannte Sportagentur. Auch bei den Männern ist mit Lukas Stahl ein Triathlet der schnellste Augsburger gewesen. Der Top-Ironman im Viktoria-Trikot kam nach 33:05 Minuten als Neunter ins Ziel der zehn Kilometer.

Viktoria-Läuferinnen beherrschen die Frauenkonkurrenz

Die Damen der TG Viktoria mit Magdalena Mayer als Zweite, Nathalie Krause als Fünfte und Anna Kuntscher als Sechste beherrschten die Mannschaftskonkurrenz. Hingegen mussten sich die Augsburger Herren den Württembergern vom Tomerdinger LV geschlagen geben. Lukas Stahl, Tim Mahl und Christoph Feldner gehörten zum Viktoria-Team.

Es stand auch die mittel- und nordschwäbische Zehn-Kilometer-Meisterschaft auf dem Programm. Die vier Titel gingen an Tobias Gröbl von der LG Zusam, Magdalena Mayer und die beiden Mannschaften der TG Viktoria. Beim Rahmenwettbewerb über fünf Kilometer wurden ebenfalls flotte Zeiten erzielt. Mit Moritz Mühlpointner in 15:16 Minuten und Sophia Seiter in 17:38 Minuten gab es einen Doppelerfolg für die LG Stadtwerke München. Das 15-jährige Viktoria-Lauftalent Paul Steurer überzeugte nach 17:28 Minuten auf Platz acht. Helmut Strobl aus Mering als derzeit bester deutscher Ü65-Langstreckler finishte in 18:56 Minuten.

Besondere Seniorenleistung beim Lauf durch den Siebentischwald

Eine besondere Seniorenleistung auf den zehn Kilometern bot Walter Kraus. Der 78-jährige Hochzoller brauchte nur 53:27 Minuten für die zwei Runden um Siebenbrunn. Ihre Altersklassen gewannen ebenso Michael Schropp (TG Viktoria; M-60), Johannes Kammerer (RV Phönix; M-70), Carolin Bayer (TG Viktoria; W-35), Linda Simon (Triathlon Augsburg; W-40) und Karin Winter (TSG Augsburg; W-65).

Als nächstes Rennen steht der Halbmarathon in Augsburg an

Auch Protagonisten anderer Sportarten stellten ihre Kondition unter Beweis, wie Erich Scheunemann als Vorsitzender des Automobil- und Motorsportclubs Haunstetten. „Wir konnten wieder wettkampfhungrige Athleten aus ganz Süddeutschland glücklich machen“, resümiert Lars Leifeld, der Abteilungsleiter für Laufsport und Triathlon bei der TG Viktoria. Nur eine kurze Verschnaufpause verbleibt der Viktoria-Organisationsleiterin Susanne Moser und ihrem rund 40-köpfigen Helferteam. Das nächste Rennen durch den Siebentischwald folgt bereits am 13. April. Dann geht die Bestzeitjagd beim 39. swa-Halbmarathon über 21,1 Kilometer. Auch bei diesem Viktoria-Klassiker zeichnet sich eine Rekordbeteiligung ab.