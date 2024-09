Tischtennis: Moderator König im Präsidium

Der langjährige Fernsehmoderator Norbert König ist nun Sportfunktionär. Der 66-Jährige, der beim ZDF nach den Olympischen Spielen in Paris im Sommer in den Ruhestand gegangen ist, wurde beim außerordentlichen Bundestag in Frankfurt am Main ins Präsidium des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) gewählt.

Der Sportreporter, Tischtennis-Fachmann und aktive Spieler ist einer der neu gewählten sieben Vizepräsidenten im Gremium, das künftig als Aufsichtsrat fungiert. Präsident ist ab sofort Konrad Grillmeyer, der seit 2016 den Bayerischen Tischtennis-Verband führt. Die acht Kandidaten erhielten überwältigende Mehrheiten bzw. teils überhaupt keine Gegenstimme.

«Ich freue mich auf die Aufgabe», sagte König vor den Delegierten und fügte schmunzelnd hinzu: «Ob ich ihr gewachsen bin, wird sich zeigen.» Der zehntgrößte olympische Spitzenverband wird künftig von einem hauptamtlichen Vorstand geführt. Die Mitglieder des weiterhin ehrenamtlichen neuen Präsidiums setzen den Vorstand ein und stimmen sich mit ihm über die Richtlinien der Verbandspolitik ab.