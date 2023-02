Drama auf dem Rasen: Torwart stirbt unmittelbar nach gehaltenem Elfmeter

In Belgien haben sich bei einem Fußballspiel dramatische Szenen abgespielt. Ein Torwart verstarb unmittelbar nachdem er einen Elfmeter hielt. Das Team steht unter Schock.

Es ist ein Drama, welches sich am vergangenen Wochenende in der belgischen Reserve-Liga abspielte. Fußball-Torwart Arne Espeel verstarb im Alter von 25 Jahren während eines Ligaspiels für seinen Klub KVC Winkel Sport B. Am Samstagabend brach der junge Belgier in der Partie gegen Westrozebeke auf dem Rasen zusammen. Jede Hilfe kam zu spät. Unmittelbar zuvor hatte Espeel einen Elfmeter gehalten.

Die dramatischen Szenen ereigneten sich in Sint-Eloois-Winkel kurz nach der Pause. Beim Spielstand von 2:1 für die Gastgeber sprach der Schiedsrichter den Gästen aus Westrozebeke einen Elfmeter aus. Mohammed El Baghdadi scheiterte mit dem Strafstoß an Espeel. Direkt nach seiner Parade soll der Türhüter dann auf dem Rasen liegengeblieben sein. Er zitterte und zuckte.

So beschreibt es unter anderem Espeels 20 Jahre alter Bruder Aaron, der die Situation von der Bank aus verfolgte. Er hatte sich gerade erst von einer Verletzung erholt. In der Folge eilten Rettungskräfte auf das Spielfeld und starteten den Versuch, den Torwart mit einem Defibrillator wiederzubeleben. Die Versuche blieben erfolglos. Die Ärzte konnten nach Espeels Ankunft im Krankenhaus nur noch seinen Tod feststellen. Als Ursache steht wohl ein Herzstillstand fest.

Tod von Torwart in Belgien: Spieler und Verantwortliche unter Schock

"Wir sind alle sehr niedergeschlagen. Er spielte seit der Jugend bei uns und war bei allen besonders beliebt. Dass so etwas einem so jungen Mann passieren kann, ist unbegreiflich", heißt es in einer Mitteilung des Klubs KVC Winkel Sport B, welche über ostbelgiendirekt.be verbreitet wurde. Die Spieler und Verantwortlichen des Vereins aus der zweiten Provinzliga in Westflandern stehen unter Schock.

"Der Ball war noch im Spiel", erinnert sich Co-Trainer Stefaan Dewerchin an die dramatischen Sekunden: Unser Torhüter stand so schnell wie möglich auf, um den Ball zu bekommen, aber dann stürzte er. Es war wirklich schrecklich, das mit anzusehen." Manager Patrick Rotsaert sagte zu nieuwsblad.be: "Das ist eine Katastrophe und ein Schock für alle. Arne war sein ganzes Leben lang beim Verein und wurde sehr geliebt. Er war ein wunderbar sympathischer Junge, immer gut gelaunt und hilfsbereit. Das ist wirklich ein schwerer Schlag. In erster Linie für seine Familie und auch für unseren ganzen Verein."

