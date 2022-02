Benfica Lissabon - Ajax Amsterdam in der Champions League: Live-Ticker und Infos zur Übertragung

In der Champions League treffen Benfica Lissabon und Ajax Amsterdam aufeinander. Alle Infos zur Übertragung im TV und Live-Stream sowie einen Liveticker haben wir hier für Sie.

Die Gruppenphase der Champions League 2021/22 ist beendet und 16 europäische Teams haben sich für das Achtelfinale qualifiziert. Von den deutschen Vereinen hat nur Bayern München den Sprung in die Endrunde des Turniers geschafft. Bis zum Finale der Champions League findet in der Königsklasse des europäischen Fußballs jeweils ein Hin- und ein Rückspiel statt. Der Sieger des jeweiligen Spiels wird anhand der Tore nach beiden Spielen ermittelt. Herrscht nach dem zweiten Spiel Gleichstand kommt es zur Verlängerung. Die bisher geltende Auswärtstorregel wird in der aktuellen Saison nicht mehr angewandt.

Im Achtelfinale der Champions League 21/22 trifft das portugiesische Team Benfica Lissabon auf die niederländische Mannschaft von Ajax Amsterdam. In diesem Artikel haben wir alle Infos zur Übertragung live im TV und Stream und außerdem einen Live-Ticker zum Spiel für Sie, der über alle Tore und Highlights der Partie informiert.

Benfica Lissabon - Ajax Amsterdam in der Champions League: Datum und Uhrzeit für den Anstoß

Das Spiel zwischen Benfica Lissabon und Ajax Amsterdam findet am 23. Februar 2022 statt. Anpfiff der Partie ist um 21 Uhr im Stadion da Luz in Lissabon.

Benfica Lissabon gegen Ajax Amsterdam: Übertragung live im TV und Online-Stream - auch im Free-TV?

Im Free-TV wird es in der aktuellen Champions League Saison keine Spiele zu sehen geben. Auch der Pay-TV Anbieter Sky hat derzeit keine Rechte für die Übertragung der europäischen Königsklasse. Alle Infos zur Übertragung der Partie zwischen Lissabon und Amsterdam finden Sie hier in der Übersicht:

Spiel: Benfica Lissabon vs. Ajax Amsterdam , Achtelfinale der UEFA Champions League 2021/22, Runde 1 von 2

vs. , Achtelfinale der 2021/22, Runde 1 von 2 Datum: Mittwoch, 23. Februar 2022

Mittwoch, 23. Februar 2022 Uhrzeit: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Stadion da Luz, Lissabon

Stadion da Luz, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: -

- Übertragung im Live-Stream: DAZN

Live-Ticker zum CL-Spiel: Lissabon vs. Amsterdam

Falls Sie kein kostenpflichtiges Abo bei DAZN haben, aber dennoch nichts von dem Spiel zwischen Benfica Lissabon und Ajax Amsterdam verpassen wollen, dann bietet unser Liveticker eine umfassende Alternative. Unser Datencenter hat nicht nur den aktuellen Spielstand der Partie, sondern informiert Sie auch über die Highlights und natürlich alle Tore. Darüber hinaus finden Sie hier auch ausführliche Infos zu allen Gelben und Roten Karten, den Auswechslungen und zur Aufstellung der Mannschaften sowie zum Verlauf der aktuellen Champions League Saison.

Übertragung der UEFA Champions League: Wo gibt es die Spiele der Saison 21/22 zu sehen?

Die Übertragung der Champions League teilen sich in der Saison 2021/22 die beiden Streaming-Anbieter Amazon Prime Video und DAZN. Bei Amazon gibt es insgesamt 16 Spiele zu sehen und DAZN überträgt alle weiteren Partien der europäischen Königsklasse. Im Free-TV werden keine Spiele gezeigt. Amazon Kunden, die bereits ein Prime Abo besitzen, können die Spiele ohne weitere Zusatzkosten ansehen.

Lissabon gegen Amsterdam: Bilanz und Infos

Laut der Webseite fussballdaten.de sind sich Benfica Lissabon und Ajax Amsterdam bisher sieben Mal auf dem Fußballplatz begegnet. Vier der Begegnungen konnte Amsterdam für sich entscheiden, zwei Mal trennten sich die beiden Teams Unentschieden und nur ein Match konnte Benfica Lissabon für sich entscheiden. Zum letzten Mal trafen sich die Mannschaften 2018 in der Gruppenphase der Champions League. Im Hinspiel setzte sich Ajax durch, das Rückspiel endete 1:1 Unentschieden. Für das kommende Match im Achtelfinale der Champions League 21/22 gilt Ajax Amsterdam als Favorit. (AZ)