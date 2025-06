Benfica Lissabon - FC Bayern live im Free-TV und Stream: Wo läuft die Übertragung der FIFA Klub-WM 2025?

Die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 wird vom 14. Juni bis zum 13. Juli in den Vereinigten Staaten ausgetragen. An dem Turnier nehmen 32 Mannschaften aus aller Welt teil, gespielt wird in insgesamt elf Städten. Auch zwei deutsche Vereine sind vertreten: der FC Bayern München und Borussia Dortmund.

Der FC Bayern startete mit einem deutlichen 10:0-Erfolg gegen Auckland City in das Turnier. In der Gruppenphase trifft das Team unter Trainer Vincent Kompany auf die Boca Juniors aus Argentinien. Das abschließende Gruppenspiel der Münchner in Gruppe C findet gegen Benfica Lissabon statt.

Wann findet das Spiel zwischen Benfica Lissabon und dem FC Bayern München im Rahmen der FIFA Klub-WM 2025 statt? Gibt es die Begegnung im Free-TV und Stream zu sehen? Wie sieht die Bilanz der beiden Mannschaften aus? Alle Antworten auf diese Fragen finden sie hier in diesem Artikel.

Benfica Lissabon vs. FC Bayern: Wann ist Anstoß bei der FIFA Klub-WM 2025?

Im Rahmen der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 kommt es am Dienstag, dem 24. Juni 2025, zur Begegnung zwischen dem FC Bayern München und Benfica Lissabon. Anstoß ist um 21 Uhr im Bank of America Stadium in Charlotte im US-Bundesstaat North Carolina. Die Arena bietet Platz für 75.037 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Lissabon - Bayern Müchen live im Free-TV und Stream: Übertragung der FIFA Klub-WM 2025

Die Übertragung der FIFA Klub-WM 2025 liegt bei mehreren Anbietern. Der Streamingdienst DAZN zeigt alle 63 Spiele des Turniers live und in voller Länge. Für den Zugriff auf die Übertragungen ist lediglich ein kostenloses Nutzerkonto erforderlich. Auch das Duell zwischen dem FC Bayern München und dem Team aus Lissabon wird auf diesem Weg im Stream ausgestrahlt.

Neben DAZN gibt es einen Teil der Begegnungen auch im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen. Die ProSiebenSat.1 Media SE hat sich entsprechende Sublizenzen gesichert und überträgt Spiele mit deutscher Beteiligung live auf Sat.1 sowie digital über Joyn und ran.de. Die Streams sind ohne Registrierung abrufbar. Zusätzlich darf das Medienunternehmen aus jeder K.-o.-Runde ein weiteres Spiel sowie das Finale am 13. Juli 2025 live zeigen.

Die wichtigsten Eckdaten zum Spiel Lissabon gegen Bayern München gibt es hier noch einmal im Überblick:

Spiel: Benfica Lissabon - FC Bayern München, FIFA Klub-WM 2025, Gruppenphase, Spieltag 3

Datum: Dienstag, 24. Juni 2025

Uhrzeit: 21 Uhr

Ort: Bank of America Stadium, Charlotte, North Carolina (USA)

Übertragung im Free-TV: Sat.1

Übertragung im Live-Stream : ran.de , Joyn , DAZN

Benfica Lissabon gegen FC Bayern München bei der Klub-WM 2025: Bilanz der Teams

Am 24. Juni 2025 kommt es bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft zu einem weiteren Aufeinandertreffen zwischen dem FC Bayern München und Benfica Lissabon. Laut kicker.de standen sich beide Mannschaften bisher 13 Mal gegenüber. Elf dieser Begegnungen fanden im Rahmen der UEFA Champions League statt, zwei weitere in der Europa League.

Die Bilanz spricht bislang deutlich für den deutschen Rekordmeister: Zehn Partien konnte Bayern München für sich entscheiden, drei endeten mit einem Unentschieden. Ein Sieg für die portugiesische Mannschaft blieb bisher aus. Ob Benfica diese Serie durchbrechen kann, wird sich im kommenden Duell zeigen.