Zu früh gefreut: Reinhold Messner werden zwei Weltrekorde aberkannt

Dem Extrembergsteiger Reinhold Messner werden zwei Bergsteig-Weltrekorde aberkannt – nach 37 Jahren.

Die Zeiten, in denen im Fußball nach einem Tor hemmungslos und ohne Zweifel gejubelt werden konnte, sind längst vorbei. Denn oft schwingt der Zweifel mit: Was sagt denn der Videoschiedsrichter dazu? Gar nicht so selten kassiert der eben aus dem Kölner Keller heraus doch noch einen Treffer ein. Das ist gerechter – sagen die einen. Das macht unseren Sport kaputt – finden die anderen. Bislang schienen Bergsteiger davon verschont zu sein. Ein Irrtum, wie das Beispiel von Reinhold Messner zeigt.

Der 79-Jährige galt seit 1986 als einziger Mensch, der alle 14 Achttausender der Welt bestiegen und dies außerdem ohne Hilfe von Sauerstoff geschafft hat. Nun wurden ihm diese beiden Rekorde aberkannt und aus dem aktuellen "Guiness World Records" Buch aberkannt. Der Grund: Gewissermaßen meldete sich die Bergsteiger-Version des Videoschiedsrichters zu Wort. Die hört auf den Namen Eberhard Jurgalski. Die Berechnungen des Forschers aus Lörrach haben offenbar ergeben, dass einige Gipfel falsch identifiziert worden waren. Anders formuliert: Messner dachte nur, auf dem höchsten Punkt des Annapurna gewesen zu sein, war es aber nicht.

Messner über den Forscher: "Der hat keine Ahnung. Der ist kein Experte"

Messner selbst gab sich zunächst gelassen ob des verlorenen Rekords und sagte der dpa: "Das interessiert mich nicht, ob mein Name im Guinnessbuch steht." Dann gab der 79-Jährige doch denselben Gefühlen nach wie die enttäuschten Kicker und deren Fans nach einem aberkannten Tor: Wut, Ärger, Unverständnis. Jurgalski, dieser Wichtigmacher, liege völlig daneben: "Der hat keine Ahnung. Der ist kein Experte. Der hat einfach den Berg verwechselt." Nicht mal mehr beim Bergsteigen kann man einfach so jubeln.

