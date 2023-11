Satou Sabally heiß auf deutsches Basketball-Team

Vier Jahre lang hat Satou Sabally nicht fürs Nationalteam gespielt. Jetzt ist die beste deutsche Basketballerin zurück - und hat große Ziele.

Deutschlands beste Basketballerin Satou Sabally hat mit dem Nationalteam ein ganz klares Ziel vor Augen. Die 25-Jährige von den Dallas Wings will unbedingt bei der Heim-WM 2026 in ihrer Heimatstadt Berlin dabei sein.

"Das ist wirklich ein Traum. Dass ich eine WM spielen werde in meiner Heimatstadt, dort wo alles begonnen hat – da schließt sich ein Kreis", sagte Sabally in einem Interview des "Tagesspiegel". Sabally ist in der Hauptstadt aufgewachsen, ihre Karriere begann sie beim TuS Lichterfelde.

Zunächst will sich Sabally, die beim EM-Qualifikationsspiel in Tschechien erstmals seit vier Jahren wieder für Deutschland gespielt hat, mit der deutschen Mannschaft aber für die Olympischen Spiele im kommenden Jahr in Paris qualifizieren. Das Qualifikationsturnier für die Sommerspiele 2024 findet vom 8. bis 11. Februar in Brasilien statt. "Das ist ein weiterer Traum, der wahr werden soll", sagte Sabally, die zuletzt unter die besten fünf Spielerinnen der WNBA-Saison gewählt worden war.

