San Jose spielt mit gebürtigem Augsburger Nico Sturm in Berlin

Von Milan Sako

Die Eisbären Berlin empfangen am Dienstag den NHL-Klub aus San Jose in der Hauptstadt. Der gebürtige Augsburger NHL-Spieler Nico Sturm hat in Deutschland ein großes Ziel vor Augen.

Im Sommer genoss Nico Sturm seinen großen Auftritt im Goldenen Saal des Augsburger Rathauses. Der Stürmer hatte mit den Colorado Avalanche den Stanley Cup gewonnen. Einen Tag lang durfte er mit der wichtigsten und bekanntesten Eishockey-Trophäe der Welt seinen Erfolg in der Heimat feiern, im schönsten Saal der Stadt im Rathaus. Nun kehrt der 27-jährige Außen wieder nach Deutschland zurück. Am Dienstag wird der Angreifer nun erstmals im Profibereich in seinem Heimatland auf dem Eis stehen: Dann bestreitet er mit seinem neuen Team San Jose Sharks ein Testspiel bei den Eisbären Berlin (20 Uhr/live bei ProSieben Maxx). In Colorado will sich Sturm eine neue Rolle erarbeiten. Bisher gilt er als Defensivstürmer, als harter Arbeiter, der vor allem die Toplinien des Gegners stoppen soll. „Eines meiner Ziele ist es, mir mehr Eiszeiten zu erarbeiten. Aber ich weiß, dass ich hart dafür ackern muss“, sagt Sturm. Nico Sturm will endlich für das Nationalteam auflaufen Ein weiteres Ziel bleibt das Debüt in der Nationalmannschaft, die der gebürtige Augsburger im Aufwärtstrend sieht. „Es scheint mir, dass das Viertelfinale für die deutsche Mannschaft das Minimalziel bei Olympia und auch bei den Weltmeisterschaften geworden ist“, sagte der Außenstürmer in einem Video-Pressegespräch. Aus Termingründen kam er bislang noch nie im Nationaltrikot zum Einsatz. „Und das war eben nicht immer so. Wenn ich als kleines Kind Eishockey geschaut habe und Deutschland gegen Kanada oder die USA gespielt hat, dann war eigentlich die Niederlage schon vorprogrammiert. Ich glaube, die Einstellung ist jetzt schon anders geworden.“ Das Maximale anstreben, so wie es sonst die Nordamerikaner vorleben, ist auch im deutschen Nationalteam angesagt. Lesen Sie dazu auch Augsburg Nico Sturms großer Tag: Der Stanley Cup macht Halt in Augsburg

Draisaitl ist der deutsche Superstar in der NHL Als Ursache für den Wandel sieht Sturm vor allem die starke Präsenz deutscher Profis in der NHL. „Man hat jetzt auch die Spieler, und das hilft natürlich", sagte er. Leon Draisaitl hat sich bei den Edmonton Oilers in der weltbesten Eishockeyliga längst als Superstar etabliert. Verteidiger Moritz Seider erhielt im Sommer die Calder Memorial Trophy für den besten Neuling. Stürmer Tim Stützle ist Leistungsträger bei den Ottawa Senators, und in JJ Peterka und Lukas Reichel stehen inzwischen weitere deutsche Talente vor dem Durchbruch.

