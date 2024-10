Besiktas Istanbul - Eintracht Frankfurt live im Free-TV und Stream: Termin, Uhrzeit und Übertragung

Eintracht Frankfurt trifft am 2. Spieltag der Europa League 2024/25 auf Besiktas Istanbul. Am 1. Spieltag des Wettbewerbs konnten sich beide Mannschaften noch nicht von ihren besten Seiten zeigen. Istanbul verlor mit 0:4 gegen Ajax Amsterdam und die Eintracht führte zwar zunächst 3:1 gegen Viktoria Pilsen, vergab den Sieg dann aber in letzter Sekunde. So trennten sich Frankfurt und Pilsen am Ende 3:3.

Eintracht Frankfurt hat sich als einer von zwei deutschen Vereinen für die Europa League Saison 2024/25 qualifiziert. Der Wettbewerb wird dieses Jahr zum ersten Mal in einem neuen Modus ausgetragen. Statt wie üblich mit einer Gruppenphase zu starten, beginnt der Wettbewerb nun mit dem Ligabetrieb, in dem alle 36 Vereine gegeneinander antreten. Jedes Team tritt damit im ersten Schritt gegen sieben andere Mannschaften an und bestreitet insgesamt vier Heim- und vier Auswärtsspiele. Für Eintracht Frankfurt ist die Partie gegen Besiktas Istanbul die erste Auswärtspartie der aktuellen Saison.

Sie wollen wissen, wann genau die Begegnung zwischen Frankfurt und Istanbul stattfindet und wie man sie verfolgen kann? Hier gibt es alle Informationen rund um Termin und Uhrzeit des Spiels sowie Übertragung live im TV und Stream.

Besiktas Istanbul gegen Eintracht Frankfurt in der Europa League: Datum, Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Der Spielplan der Europa League 2024/25 legt es fest: Die Begegnung zwischen Besiktas Istanbul und Eintracht Frankfurt findet am 2. Spieltag des Wettbewerbs statt. Genauer genommen wird die Partie am Donnerstag, dem 3. Oktober 2024, übertragen. Anstoß ist um 21 Uhr. Die beiden Mannschaften treffen im Tüpraş Stadyumu in Istanbul aufeinander, welches Platz für rund 42.000 Zuschauerinnen und Zuschauer bietet.

Istanbul vs. Eintracht live im Free-TV und Stream: EL-Übertragung am 2. Spieltag

Für die Übertragung der Europa League Saison 2024/25 ist in erster Linie die RTL Group verantwortlich. Das bedeutet, dass ein Großteil der Partien beim kostenpflichtigen Streaminganbieter RTL+ zu sehen sind - einige wenige gibt es aber auch im Free-TV bei RTL oder Nitro zu sehen. Dazu gehört auch die Partie zwischen Frankfurt und Istanbul. Sie wird im linearen Fernsehen kostenfrei auf RTL gezeigt. Gleichzeitig läuft die Partie auch im kostenpflichtigen Stream auf RTL+. Ein Abonnement hierfür kostet in der günstigsten Variante aktuell 5,99 Euro.

Hier noch einmal alle Informationen zur Begegnung zwischen Besiktas Istanbul und Eintracht Frankfurt am 2. Spieltag der Europa League in der Übersicht:

Spiel: Besiktas Istanbul - Eintracht Frankfurt, Ligaphase der Europa League 24/25, Spieltag 2 von 8

Datum: Donnerstag, 3. Oktober 2024

Uhrzeit: 21 Uhr

Ort: Tüpraş Stadyumu, Istanbul

Übertragung im Free-TV: RTL

Übertragung im Pay-TV: ---

Übertragung im Live-Stream: RTL+

Besiktas Istanbul - Eintracht Frankfurt in der Europa League: Bilanz der beiden Teams

Laut dem Datencenter des DFB ist die Konstellation „Eintracht Frankfurt vs. Besiktas Istanbul“ noch ein unbeschriebenes Blatt, denn die beiden Mannschaften sind bisher noch nicht aufeinandergetroffen. Die Statistik verrät aber: Während Eintracht Frankfurt bisher zweimal die Europa League gewinnen konnte (1980 und 2022), hat es Besiktas Istanbul bisher nur ins Viertelfinale des Wettbewerbs geschafft. Ob Frankfurt der Favoritenrolle gerecht wird, zeigt sich am 3. Oktober 2024 ab 21 Uhr.