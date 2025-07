Kanu Schwaben Augsburg haben sich neu aufgestellt

Bei ihrer Jahreshauptversammlung haben die Kanu Schwaben Augsburg neu gewählt und sich auf verschiedenen Vorstandspositionen neu aufgestellt. Der wichtige Bereich Marketing & Sponsoring, der seit letztem Jahr schon interimsmäßig von Michael Neumann betreut wurde, hat nunmehr einen neuen offiziellen Ressortleiter: ebenfalls Michael Neumann. Der Augsburger ist in der Kanuszene seit Langem sehr bekannt, etwa durch seinen Film „Boot und Spiele – Wie der Augsburger Eiskanal zum besten Wildwasser-Stadion der Welt wurde!“ Von den Olympischen Spielen 1972 bis zur Kanuslalom Weltmeisterschaft 2022 spannte Michael Neumann in seiner Dokumentation einen großen Bogen über den „weltbekannten Eiskanal“, welcher zum großen Erfolg wurde.

Kanu-Breitensportwart Georg Oberrieser erhält Ehrenurkunde in Gold

Auch der Breitensportwart der Schwaben-Kanuten wurde neu gewählt. Von 2008 bis 2025 führte Georg Oberrieser das Ressort „Breitensport und Wildwasser“, organisierte viele gemeinsame Bootstouren, Fortgeschrittenenkurse, Safetykurse und Tageskurse. Beruflich bedingt stellte er sich nicht mehr zur Wahl, erhielt aber aus der Hand von Abteilungsleiter Hans Koppold die „Kanu Schwaben Ehrenurkunde in Gold“ verliehen. Sein Amt wurde nun von Günther Gaule übernommen.

Bei Kanu Schwaben Augsburg gründet sich Stand-up-Paddling-Gruppe

Bei der dritten Ressortleiterwahl gab es keine Überraschung, denn der langjährige Leiter Finanzen, Werner Moritz, wurde einstimmig wiedergewählt; ebenso wie seine Kassenprüferinnen Gisela Bickel und Friederike Höltschen-Schmidt. Sie alle vervollständigen die Abteilungsleitung um Spartenchef Hans Koppold sowie den weiteren Ressortleitern Dietmar Zutt (Wettkampfsport) und Kathi Neumann (Jugend).

Neben möglichen Einsparpotentialen in den verschiedenen Bereichen aufgrund von Erhöhung der Verbandsbeiträgen und weiteren Kosten standen die sportlichen Aktivitäten im Mittelpunkt der Diskussionen. So hat sich bei den Kanu Schwaben eine neue aktive SUP-Gruppe (Stand up Paddling) gebildet, am Sonntag wurde der 1. SUP Kuhsee Cup ausgetragen.