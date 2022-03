Betis Sevilla - Eintracht Frankfurt: EL-Übertragung live im TV und Stream - Free-TV? Alle Infos

Betis Sevilla und Eintracht Frankfurt treffen heute in der Europa League aufeinander. Alle Infos zur Übertragung im TV und Live-Stream sowie einen Live-Ticker haben wir hier für Sie.

Die UEFA hat die Europa League zur aktuellen Saison 2021/22 grundlegend umgemodelt und dadurch schlanker gemacht. Im Anschluss an lediglich eine einzige Qualifikationsrunde maßen sich in der Gruppenphase nur noch 32 qualifizierte Mannschaften - bisher waren es satte 48.

Die Spiele der K.o.-Runden-Play-offs sind vorbei, nun stehen im März die Achtelfinalpartien an. Insgesamt 16 Mannschaften sind aktuell noch im Rennen und kämpfen in Hin-und Rückrunde um den Einzug in das Viertelfinale. Nachdem Spartak Moskau wegen des Ukraine-Kriegs vom Turnier ausgeschossen wurde, ist RB Leipzig kampflos eine Runde weiter.

Im Achtelfinale trifft Betis Sevilla auf Eintracht Frankfurt. Hier finden Sie kompakt alle wesentlichen Infos zum Spiel und noch einiges zum Hintergrund.

Betis Sevilla - Eintracht Frankfurt in der Europa League: Datum und Uhrzeit für den Anstoß

Das Spiel in Runde 1 des Achtelfinales findet heute am 9.3.22 statt. Anstoß ist um 18.45 Uhr.

Video: SID

Sevilla gegen Frankfurt: Übertragung heute live im TV und Online-Stream - auch im Free-TV?

RTL hat sich für drei Jahre alle Free-TV- und Pay-TV-Rechte an der Europa League geschnappt. Die Spiele laufen je nachdem gratis bei RTL und RTL Nitro oder - kostenpflichtig - bei RTL+. Das Spiel Sevilla gegen Frankfurt ist ausschließlich im Streaming-Dienst RTL+ zu sehen.

Hier die Übersicht:

Spiel: Betis Sevilla gegen Eintracht Frankfurt , Runde 1 im Achtelfinale der Europa League 2021/22

gegen , Runde 1 im Achtelfinale der 2021/22 Datum: Mittwoch, 9. März 2022

Mittwoch, 9. März 2022 Uhrzeit: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Ort: Estadio Benito Villamarín, Sevilla

Estadio Benito Villamarín, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: -

- Übertragung im Live-Stream: RTL+

Liveticker zur EL 2021/22: Spielplan, Spielstand, Ergebnisse, Aufstellung

Alle Infos zur Europa League 2021/22 finden Sie zudem in unserem Datencenter – und zwar zeitaktuell im Überblick: Ergebnisse, Tabellenplatzierung und Punkte. Wer zieht ins Europa League Finale in Sevilla ein, wie ist der aktuelle Stand?

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Übertragung in der Europa League: Wo gibt es die Spiele der Saison 21/22 zu sehen?

Die Spiele der UEFA Europa League 21/22 werden auf RTL, Nitro und dem Videoportal RTL+ zu verfolgen sein. Die Mediengruppe RTL hat sich alle Free-TV und Pay-TV-Rechte der Europa League und der Europa Conference League für drei Jahre vertraglich gesichert.

Auf RTL+ kann man pro Spieltag bis zu acht Spiele aus der Europa League (und auch der Conference League) in voller Länge live verfolgen. Im Free-TV auf RTL oder RTL Nitro gibt es pro Spieltag ein Spiel zu sehen, wobei es sich laut Sender immer um ein Match mit deutscher Beteiligung handeln soll, solange deutsche Mannschaften noch im Rennen sind. Die Begegnung Betis Sevilla - Eintracht Frankfurt gehört allerdings nicht dazu. RTL hat sich für das Match Atalanta gegen Leverkusen entschieden.

Die Basis-Version RTL+ "Free" ist völlig kostenlos - hier kann man die Programm-Highlights der Sendergruppe (RTL, Vox & Co) mindestens sieben Tage nach der TV-Ausstrahlung online verfolgen. Dazu muss man sich lediglich registrieren. Das früher angebotene Paket "Live Only" für € 2,99 ist bei RTL+ aus der Preisliste verschwunden. Es gibt aber nach wie vor die „Premium“-Version für € 4,99 pro Monat. Wer auf weitere Extras (zum Beispiel das gleichzeitige Streaming auf zwei Geräten) nicht verzichten möchte, abonniert RTL+ "Premium Duo". Hier werden 7,99 Euro pro Monat fällig. Laut Anbieter können Neukunden beide Bezahl-Modelle 30 Tage lang kostenlos testen, die Kündigungsfrist beträgt danach ebenfalls einen Monat. (Preise Stand 31.01.2022)

Betis Sevilla - Eintracht Frankfurt: Bilanz und Infos

Beide Vereine sind sich bisher nur ein einziges Mal auf dem Rasen begegnet - bei einem Testspiel am 5.8.2017. Damals siegten die Frankfurter 3:0. Das war es dann eigentlich schon. Prognose: schwierig.