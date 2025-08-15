BFC Dynamo - VfL Bochum live im TV und Stream: Übertragung des DFB-Pokals 25/26

Im August fällt der Startschuss für die 83. Auflage des DFB-Pokals. Insgesamt 64 Mannschaften, von Top-Klubs der Bundesliga bis zu regionalen Pokalsiegern, kämpfen um den begehrten Titel. Neben einem Millionenpreisgeld winkt dem Sieger auch ein Startplatz in der Europa League. Bereits in der ersten Runde finden wieder David-gegen-Goliath-Duelle wie Bayern gegen Wehen Wiesbaden oder Dortmunds Gastspiel bei Rot-Weiss Essen statt. Der Titelverteidiger VfB Stuttgart trifft zum Auftakt auf Eintracht Braunschweig. Für alle Teams gilt das gleiche Ziel: das große Finale am 23. Mai 2026 im Berliner Olympiastadion.

Der Berliner Fußball Club Dynamo spielt in der kommenden Saison in der Regionalliga Nordost. Dort belegten die Berliner letzte Saison mit insgesamt 49 Punkten den 8. Platz der Tabelle. Sie positionierten sich damit hinter dem Chemnitzer FC und vor Altglienicke. Die Mannschaft von Trainer Dennis Kutrieb setzte sich am 24. Mai 2025 gegen Eintracht Mahlsdorf mit 2:0 durch, wurde damit zum achten Mal Landespokalsieger und qualifizierte sich so für den DFB-Pokal 2025/26.

Der VfL Bochum spielt ab der Saison 2025/26 in der zweiten Liga. Das Team rund um Trainer Dieter Hecking spielte vorige Saison noch in der Ersten Bundesliga, beendete die Saison mit 25 Punkten aber auf dem letzten Tabellenplatz und stieg dadurch automatisch ab.

Laut Spielplan des DFB-Pokals 25/26 treffen der Regionalligist aus Berlin und der Zweitligist aus Bochum am ersten Spieltag aufeinander. Wann findet das Match statt? Wo wird die Partie übertragen? Die Antworten auf diese Fragen und weitere nützliche Informationen finden Sie hier.

BFC Dynamo - VfL Bochum im DFB-Pokal 25/26: Termin und Anstoß

Die Partie zwischen dem BFC und den Blau-Weißen findet am 16. August 2025 statt. Anstoß ist am frühen Nachmittag um 13 Uhr im Sportforum Hohenschönhausen beim Herausforderer in Berlin.

BFC Dynamo gegen VfL Bochum live im TV und Stream: Übertragung der 1. Runde des DFB-Pokals 25/26

In der Saison 2025/26 teilen sich Sky, ARD und ZDF die Rechte zur Übertragung des DFB-Pokals. Den Löwenanteil übernimmt dabei Sky: Der Pay-TV-Sender zeigt alle 63 Partien live. ARD und ZDF übertragen hingegen nur 15 ausgewählte Spiele im Free-TV. Dazu zählen unter anderem die beiden Halbfinals sowie das Finale. Wer sämtliche Begegnungen der Pokalsaison verfolgen möchte, benötigt daher ein kostenpflichtiges Sky-Abo, das derzeit ab 25 Euro im Monat erhältlich ist. Die Partie zwischen BFC Dynamo und dem VfL Bochum wird nicht im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt und ist ausschließlich über Sky und den Streamingdienst WOW verfügbar.

Hier finden Sie alle wichtigen Informationen zur Partie zusammengefasst:

Spiel: BFC Dynamo vs. VfL Bochum (DFB-Pokal 2025/26, 1. Runde)

Datum: Samstag, 16. August 2025

Uhrzeit: 13 Uhr

Ort: Sportforum Hohenschönhausen, Berlin

Übertragung im Free-TV: ---

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Live-Stream: Sky/WOW

Dynamo gegen Bochum im DFB-Pokal 25/26: Bilanz der beiden Teams

Laut der Seite fussballdaten.de sind sich der BFC Dynamo und der VfL Bochum noch nicht auf dem Rasen begegnet. Neben dem offensichtlichen Klassenunterschied kann man zur Bestimmung der Favoritenrolle zusätzlich den Kaderwert zu Rate ziehen. Der Verein aus Berlin ist aktuell etwa 1,3 Millionen Euro wert, die Mannschaft aus Bochum hingegen 35,95 Millionen Euro.