Biathlon bei Olympia 2022: Zeitplan, Live-Ticker und Übertragung

Biathlon bei Olympia 2022: Hier finden Sie den Zeitplan, einen Live-Ticker und die Infos zur Übertragung im Free-TV oder Live-Stream.

Olympische Winterspiele 2022: Biathlon bildet seit 1960 einen festen Bestandteil von Olympia. Im Februar 2022 ist der beliebte Kombinationssport bei den Olympischen Winterspielen auch in Peking zu sehen. In diesem Artikel finden Sie alle Infos zu den Wettkämpfen: den aktuellen Zeitplan, die Termine, den Live-Ticker, die Übersicht der Übertragungen im TV-Kalender sowie Tipps für den kostenlosen Live-Stream.

Biathlon: Zeitplan und Termine der Wettkämpfe bei Olympia 22 in Peking

Am 5. Februar 2022 beginnen die Biathlon-Rennen in Peking mit einer Mixed Staffel. Bis zum 19. Februar kann man dann die olympischen Biathlon-Wettkämpfe in der Staffel, im Einzel, Sprint, der Verfolgung und im Massenstart mitverfolgen. Die folgende Übersicht zeigt alle Biathlon-Termine des Olympia Zeitplans:

Datum Uhrzeit (MEZ) Wettkampf Sender 5.2.22 10.00 Uhr Staffel Mixed ARD , Eurosport 1 7.2.22 10.00 Uhr Einzel Frauen 15 km ZDF , Eurosport 1 8.2.22 9.30 Uhr Einzel Männer 20 km ARD, Eurosport 1 11.2.22 10.00 Uhr Sprint Frauen 7,5 km ARD, Eurosport 1 12.2.22 10.00 Uhr Sprint Männer 10 km ZDF, Eurosport 1 13.2.22 10.00 Uhr Verfolgung Frauen 10 km ARD, Eurosport 1 13.2.22 11.45 Uhr Verfolgung Männer 12,5 km ARD, Eurosport 1 15.2.22 10.00 Uhr Staffel Männer 4 x 7,5 km ZDF, Eurosport 1 16.2.22 8.45 Uhr Staffel Frauen 4 x 6 km ARD, Eurosport 1 18.2.22 10.00 Uhr Massenstart Männer 15 km ZDF, Eurosport 1 19.2.22 10.00 Uhr Massenstart Frauen 12,5 km ZDF, Eurosport 1

Olympia 2022: Biathlon im Liveticker

Einen Live-Ticker zu Biathlon und zu allen anderen Sportarten bei Olympia 2022 finden Sie hier in unserem Live-Center, das auch einen Überblick über den Zeitplan und die Medaillen bietet.

Olympia 22: Biathlon-Übertragung im Free-TV und Stream

Wer die Olympischen Winterspiele 2022 im Fernsehen oder online sehen möchte, hat die Qual der Wahl. Live-Streams stellen ARD und ZDF kostenlos zur Verfügung. Kostenpflichtig sind die Wettkämpfe außerdem im Eurosport Player zu sehen. Im Free-TV senden ebenfalls ARD, ZDF und Eurosport1. ARD und ZDF etwa strahlen die Olympischen Spiele täglich bis zu 15 Stunden lang live aus. Eine vollständige Übersicht zum Biathlon bietet unser Zeitplan und TV-Kalender (s.o.).

Sieger und Gewinner: Die Top-Biathleten der Olympischen Winterspiele 2018 in Pyeongchang

Bei den vergangenen Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang holte die deutsche Biathletin Laura Dahlmeier Bronze im Einzelwettkampf und gewann in den Disziplinen Sprint und Verfolgung jeweils die Goldmedaille. Sie war damit die erfolgreichste deutsche Teilnehmerin bei Olympia 2018. Im Sprint erreichte außerdem Arnd Pfeiffer Gold; Simon Schempp schnappte sich im Massenstart Silber. Bronze holte die deutsche Männer-Staffel sowie Benedikt Doll in der Verfolgung. Mit insgesamt 7 Medaillen platzierte sich somit das deutsche Team im Biathlon 2018 an der Medaillen-Spitze.

