Biathlon-Weltcup 2023/24 in Antholz: Termine, Tickets und Infos zur Strecke

Der Biathlon-Weltcup 2023/24 macht Halt im italienischen Antholz. Hier gibt es alle Infos rund um Termine, Zeitplan, Tickets und Streckenpläne.

Der Biathlon-Weltcup kommt in dieser Saison ins italienische Antholz. Auch in der vergangenen Saison wurden in dem Ort in Südtirol bereits Weltcup-Wettkämpfe ausgetragen. Antholz ist dabei Stopp Nr. 6 auf der Reise der Biathletinnen und Biathleten. Zuvor mussten sie sich bereits in Östersund ( Schweden), Hochfilzen ( Österreich), Lenzerheide ( Schweiz), Oberhof (Deutschland) und Ruhpolding (Deutschland) messen. Danach geht es im Weltcup weiter nach Oslo (Norwegen) – und sogar in Nordamerika macht der Weltcup Halt: Soldier Hollow ( USA) und Canmore (Kanada) stehen ebenfalls auf dem Programm.

Die Wettkämpfe in Antholz werden zwischen Donnerstag, 18. Januar, und Sonntag, 21. Januar 2024, ausgetragen. Im Folgenden gibt es alle Informationen rund um Zeitplan, Termine, Tickets und Streckenpläne.

Biathlon-Weltcup 2023/24 in Antholz: So sehen Termine und Zeitplan aus

Über vier Tage finden die Biathlon-Wettkämpfe in Antholz statt. Sie starten am Donnerstag, dem 18. Januar 2024, mit dem Einzel der Männer, am Freitag sind dann die Damen im Einzel dran. Am Samstag werden die Mixed-Staffeln ausgetragen, sowohl Single als auch Team. Zum Abschluss am Sonntag gehen dann sowohl Männer als auch Frauen in den Massenstart. Das ist der Zeitplan zum Biathlon-Weltcup 2023/24 in Antholz in der Übersicht:

Donnerstag, 18.01.2024, 14.20 Uhr: Einzel Männer kurz 15 km

Freitag, 19.01.2024, 14.20 Uhr: Einzel Frauen kurz 12,5 km

Samstag, 20.01.2024, 12.55 Uhr: Single Mixed Staffel

Samstag, 20.01.2024, 14.45 Uhr: Team Mixed Staffel

Sonntag, 21.01.2024, 12.30 Uhr: Massenstart Männer 15 km

Sonntag, 21.01.2024, 14.45 Uhr: Massenstart Frauen 12,5 km

Karten für den Biathlon-Weltcup 22/23 in Antholz: Was kosten die Tickets?

Karten kann man über den Ticketshop des Veranstalters erwerben. Zur Auswahl stehen dabei sowohl Tagestickets für die einzelnen Veranstaltungstage sowie Abo-Karten. Zudem gibt es unterschiedliche Ticketkategorien, aus denen man wählen kann: Angeboten werden Karten für die sogenannte Antholz Lounge, für Stehplätze auf der Tribüne und Stehplätze auf der Strecke. Für einen Tribünenplatz zahlt man am Donnerstag und Freitag 37 Euro, am Wochenende werden 43 Euro fällig. Für einen Stehplatz an der Strecke muss man am Donnerstag und Freitag jeweils mit 23 Euro rechnen, am Wochenende kosten die Karten 30 Euro. Deutlich teurer sind dagegen die Plätze in der Antholz Lounge: Hier kosten die Tickets zwischen 205 und 260 Euro.

Streckenpläne beim Biathlon-Weltcup 23/24 in Antholz: Wie sehen die Strecken aus?

Die Wettbewerbe in Antholz werden im Biathlonstadion Südtirol Arena Alto Aldige ausgetragen. Diese liegt in Antholzertal auf rund 1.600 Metern über dem Meeresspiegel. Für jede der einzelnen Disziplinen gibt einen eigens abgesteckten Kurs mit unterschiedlicher Distanz, Steigung und Höhenmetern. Je nach Piste müssen die Athleten zwischen 19 und 46 Metern Höhenunterschied überwinden. Der maximale Anstieg liegt bei 21 Metern. Auf der mit vier Kilometern am längsten Strecken überwinden die Biathleten insgesamt 122 Höhenmeter.