Biathlon-Weltcup 2023/24 in Oberhof: Termine, Zeitplan, Tickets und Strecke

Die Infos zum Biathlon-Weltcup 2024 in Oberhof: Hier erfahren Sie alles rund um Zeitplan, Termine, Tickets und Strecke der Weltcup-Station in Deutschland.

Der Biathlon-Weltcup wird in der Saison 2023/24 bereits zum 47. Mal ausgetragen. Seit 1978 gibt es den Wettbewerb für Männer und seit 1987 dürfen auch Frauen teilnehmen. Die aktuelle Runde des Wintersportwettkampfs begann Ende November 2023 im schwedischen Östersund und endet im März 2024 in Kanada. Dazwischen sind die Biathleten und Biathletinnen in Österreich, der Schweiz, Italien, Norwegen und den USA zu Gast - und auch zweimal in Deutschland. Laut Rennkalender für den Biathlon-Weltcup 2023/24 findet einer der Wettkämpfe im bayerischen Ruhpolding statt, der andere im thüringischen Oberhof.

Nachdem der Start der Wettkämpfe aufgrund der Witterungsbedingungen um einen Tag nach hinten verschoben werden musste, finden die Rennen nun zwischen Freitag, 5. Januar, und Sonntag, 7. Januar 2024, statt. Ort des Geschehens ist die Lotto Thüringen Arena am Rennsteig. Das Gebiet liegt auf 814 Metern Höhe am Hauptkamm des Thüringer Waldes. Im Februar 2023 fand dort die diesjährige Biathlon-WM statt. Im Folgenden gibt es alle Informationen rund um Zeitplan, Termine, Tickets und Strecken.

Biathlon-Weltcup 2023/24 in Oberhof: So sehen Zeitplan und Termine aus

Der Wettkampf im thüringischen Oberhof findet an drei Tagen statt. Am Freitag werden die Sprintrennen der Männer und Frauen ausgetragen. Am Samstag geht es dann in die Verfolgung und am Sonntag finden die Staffelrennen statt.

Freitag, 05.01.2024, 11.15 Uhr: Sprint Männer 10 km

Freitag, 05.01.2024, 14.25 Uhr: Sprint Frauen 7,5 km

Samstag, 06.01.2024, 12.25 Uhr: Verfolgung Männer 12,5 km

Samstag, 06.01.2024, 14.40 Uhr: Verfolgung Frauen 10 km

Sonntag, 07.01.2024, 11.30 Uhr: Staffel Männer 4 x 7,5 km

Sonntag, 07.01.2024, 14.25 Uhr: Staffel Frauen 4 x 6 km

Karten für den Biathlon-Weltcup 22/23 in Oberhof: Was kosten die Tickets?

Die Preise für den Biathlon-Weltcup 2022/23 in Oberhof sind bereits bekannt. Dabei kann man sowohl Tickets für einzelne Event als auch für alle vier Tage erwerben. Die Preise werden in unterschiedliche Kategorien aufgeteilt: Es gibt VIP-Karten, Karten für die verschiedenen Ränge in der Arena, Sitzplätze, Plätze an der Strecke sowie spezielle Tickets für Rollstuhlfahrer. Die Preise für einen Platz an der Strecke liegen am Freitag bei 19 Euro und am Wochenende bei 35 Euro. Für einen Sitzplatz zahlt man unter der Woche 64 Euro und am Wochenende 99 Euro. Die Preise für eine Viertageskarten liegen zwischen 99 Euro für einen Platz an der Strecke und 1150 Euro für ein VIP-Paket. Erhältlich sind die Karten im offiziellen Shop des Veranstalters.

Strecke beim Biathlon-Weltcup 23/24 in Oberhof: Wie sehen die Streckenpläne aus?

Das Wettkampfgelände in Oberhof bietet für jede Disziplin eine etwas andere Strecke. Auf der Homepage des Veranstalter kann man sich die gesammelten Streckenpläne ansehen. Im Folgenden werden die Daten zweier Rundkurse exemplarisch aufgezählt. Folgende Strecken und Höhenmeter müssen die Athleten und Athletinnen bewältigen:

Sprint Frauen:

Distanz: 2.5 km (3 Mal)

2.5 km (3 Mal) Hoch-Tief-Differenz: 48,27 Meter

48,27 Meter Maximaler Anstieg: 41 Meter

41 Meter Anstieg insgesamt: 261 Meter

Sprint Männer: