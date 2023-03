Biathlon-Weltcup 2022/23 heute: Termine und Zeitplan

Der Biathlon-Weltcup 22/23 hat im November 2022 begonnen und dauert bis zum 19. März 2023 an. Alle Termine im Zeitplan haben wir hier für Sie.

Der Biathlon-Weltcup 22/23 hat am 29. November 2022 in Finnland begonnen und wird in insgesamt neun europäischen Ländern ausgetragen. Das Finale des Wettbewerbs findet vom 16. bis 19. März in Norwegen statt. Welcher Zeitplan gilt für die Biathlon-Saison 22/23? Alle Termine im Rennkalender des Biathlon-Weltcups mit Datum und Uhrzeit finden Sie hier.

Weltcup in neun Ländern: Wo findet die Biathlon-Saison 22/23 statt?

Für die Länder, in denen der Biathlon-Weltcup ausgetragen wird, gibt es keine festen Regeln. Die Reihenfolge orientiert sich meist an der Schneesicherheit bestimmter Orte. Deutschland, Italien, Norwegen und Schweden gehören immer zu den Austragungsorten, während die anderen Schauplätze variieren können. In der Saison 15/16 wurden beispielsweise nach langer Pause erstmals wieder Wettkämpfe nach Kanada vergeben. In der aktuellen Saison findet der Biathlon-Weltcup 22/23 in neun Ländern statt. Hier finden Sie eine Übersicht:

Finnland (29. November bis 4. Dezember 2022)

(29. November bis 4. Dezember 2022) Österreich (8. bis 11. Dezember 2022)

(8. bis 11. Dezember 2022) Frankreich (15. bis 18. Dezember 2022)

(15. bis 18. Dezember 2022) Slowenien (5. bis 8. Januar 2023)

(5. bis 8. Januar 2023) Deutschland (11. bis 15. Januar 2023)

(11. bis 15. Januar 2023) Italien (19. bis 22. Januar 2023)

(19. bis 22. Januar 2023) WM in Oberhof (8. bis 19. Februar 2023) - zählt nicht zur Weltcup-Wertung

Tschechien (2. bis 5. März 2023)

(2. bis 5. März 2023) Schweden (9. bis 12. März 2023)

Norwegen (16. bis 19. März 2023)

Vom 8. bis zum 19. Februar waren die Biathletinnen und Biathleten für die Biathlon-Weltmeisterschaft 2023 erneut in Deutschland zu Gast. Austragungsort des Wettbewerbs war in diesem Jahr Oberhof in Thüringen. Aufgrund einer Regeländerung in der aktuellen Saison fließen die Ergebnisse der Weltmeisterschaft jedoch nicht mehr in die Weltcup-Wertung ein. Alle Ergebnisse vom Biathlon-Weltcup 2023 finden Sie bei uns.

Biathlon-Weltcup 22/23: Termine, Zeitplan und alle Stationen

Für die Biathlon-Profis stehen beim Biathlon-Weltcup 22/23 neun Stationen auf dem Programm. Der Auftakt fand Ende November im finnischen Kontiolahti statt und das Finale des Wettbewerbs steigt Mitte März in Norwegen. Alle Termine, Uhrzeiten und Disziplinen der einzelnen Etappen im Biathlon-Weltcup-Zeitplan finden Sie hier:

Biathlon-Weltcup in Kontiolahti (Finnland) - 29. November bis 4. Dezember 2022

Dienstag, 29.11.2022, 13.15 Uhr: 20 km Einzel Männer

Männer Mittwoch, 30.11.2022, 13.15 Uhr: 15 km Einzel Frauen

Frauen Donnerstag, 01.12.2022, 11.00 Uhr: 4x7,5 km Staffel Männer

Donnerstag, 01.12.2022, 13.35 Uhr: 4x6 km Staffel Frauen

Samstag, 03.12.2022, 10.45 Uhr: 10 km Sprint Männer

Samstag, 03.12.2022, 13.45 Uhr: 7,5 km Sprint Frauen

Sonntag, 04.12.2022, 12.15 Uhr: 12,5 km Verfolgung Männer

Männer Sonntag, 04.12.2022, 14.15 Uhr: 10 km Verfolgung Frauen

Biathlon-Weltcup in Hochfilzen (Österreich) - 8. bis 11. Dezember 2022

Donnerstag, 08.12.2022, 14.10 Uhr: 7,5 km Sprint Frauen

Freitag, 09.12.2022, 13.45 Uhr: 10 km Sprint Männer

Samstag, 10.12.2022, 11.30 Uhr: 10 km Verfolgung Frauen

Frauen Samstag, 10.12.2022, 13.40 Uhr: 4x7,5 km Staffel Männer

Sonntag, 11.12.2022, 11.30 Uhr: 4x6 km Staffel Frauen

Sonntag, 11.12.2022, 14.15 Uhr: 12,5 km Verfolgung Männer

Biathlon-Weltcup in Annecy-Le Grand Bornand (Frankreich) - 15. bis 18. Dezember 2022

Donnerstag, 15.12.2022, 14.10 Uhr: 10 km Sprint Männer

Freitag, 16.12.2022, 14.15 Uhr: 7,5 km Sprint Frauen

Samstag, 17.12.2022, 12.10 Uhr: 12,5 km Verfolgung Männer

Männer Samstag, 17.12.2022, 14,15 Uhr: 10 km Verfolgung Frauen

Frauen Sonntag, 18.12.2022, 12.10 Uhr: 15 km Massenstart Männer

Männer Sonntag, 18.12.2022, 14.15 Uhr: 12,5 km Massenstart Frauen

Biathlon-Weltcup in Pokljuka (Slowenien) - 5. bis 8. Januar 2023

Donnerstag, 05.01.2023, 14.20 Uhr: 7,5 km Sprint Frauen

Freitag, 06.01.2023, 14.20 Uhr: 10 km Sprint Männer

Samstag, 07.01.2023, 11.30 Uhr: 10 km Verfolgung Frauen

Frauen Samstag, 07.01.2023, 14.45 Uhr: 12,5 km Verfolgung Männer

Männer Sonntag, 08.01.2023, 11.45 Uhr: Single Mixed Staffel (Männer und Frauen)

Sonntag, 08.01.2023, 14.25 Uhr: Mixed Staffel (Männer und Frauen)

Biathlon-Weltcup in Ruhpolding (Deutschland) - 11. bis 15. Januar 2023

Mittwoch, 11.01.2023, 14.10 Uhr: 20 km Einzel Männer

Männer Donnerstag, 12.01.2023, 14.10 Uhr: 15 km Einzel Frauen

Frauen Freitag, 13.01.2023, 14.25 Uhr: 4x7,5 km Staffel Männer

Samstag, 14.01.2023, 14.25 Uhr: 4x6 km Staffel Frauen

Sonntag, 15.01.2023, 12.30 Uhr: 15 km Massenstart Männer

Männer Sonntag, 15.01.2023, 14.45 Uhr: 12,5 km Massenstart Frauen

Biathlon-Weltcup in Antholz (Italien) - 19. bis 22. Januar 2023

Donnerstag, 19.01.2023, 14.30 Uhr: 7,5 km Sprint Frauen

Freitag, 20.01.2023, 14.30 Uhr: 10 km Sprint Männer

Samstag, 21.01.2023, 13.00 Uhr: 10 km Verfolgung Frauen

Frauen Samstag, 21.01.2023, 15.00 Uhr: 12,5 km Verfolgung Männer

Männer Sonntag, 22.01.2023, 11.45 Uhr: 4x6 km Staffel Frauen

Sonntag, 22.01.2023, 14.30 Uhr: 4x7,5 km Staffel Männer

Biathlon-WM 2023 in Oberhof (zählt nicht zur Weltcup-Wertung) - 8. bis 19. Februar 2023

Mittwoch, 08.02.2023, 14.45 Uhr: Mixed Staffel (Männer und Frauen)

Freitag, 10.02.2023, 14.30 Uhr: 7,5 km Sprint Frauen

Samstag, 11.02.2023, 14.30 Uhr: 10 km Sprint Männer

Sonntag, 12.02.2023, 13.25 Uhr: 10 km Verfolgung Frauen

Frauen Sonntag, 12.02.2023, 15.30 Uhr: 12,5 km Verfolgung Männer

Männer Dienstag, 14.02.2023, 14.30 Uhr: 20 km Einzel Männer

Männer Mittwoch, 15.02.2023, 14.30 Uhr: 15 km Einzel Frauen

Frauen Donnerstag, 16.02.2023, 15.10 Uhr: Single Mixed Staffel (Männer und Frauen)

Samstag, 18.02.2023, 11.45 Uhr: 4x7,5 km Staffel Männer

Samstag, 18.02.2023, 15.00 Uhr: 4x6 km Staffel Frauen

Sonntag, 19.02.2023, 12.30 Uhr: 15 km Massenstart Männer

Männer Sonntag, 19.02.2023, 15.15 Uhr: 12,5 km Massenstart Frauen

Biathlon-Weltcup in Nove Mesto na Morave (Tschechien) - 2. bis 5. März 2023

Donnerstag, 02.03.2023, 16.10 Uhr: 10 km Sprint Männer

Freitag, 03.03.2023, 16.10 Uhr: 7,5 km Sprint Frauen

Samstag, 04.03.2023, 13.50 Uhr: 12,5 km Verfolgung Männer

Männer Samstag, 04.03.2023, 15.45 Uhr: 10 km Verfolgung Frauen

Frauen Sonntag, 05.03.2023, 11.30 Uhr: Mixed Staffel (Männer und Frauen)

Sonntag, 05.03.2023, 15.15 Uhr: Single Mixed Staffel (Männer und Frauen)

Biathlon-Weltcup in Östersund (Schweden) - 9. bis 12. März 2023

Donnerstag, 09.03.2023, 13.15 Uhr: 15 km Einzel Frauen

Frauen Donnerstag, 09.03.2023, 16.20 Uhr: 20 km Einzel Männer

Männer Samstag, 11.03.2023, 14.00 Uhr: 4x6 km Staffel Frauen

Samstag, 11.03.2023, 16.30 Uhr: 4x7,5 km Staffel Männer

Sonntag, 12.03.2023, 13.00 Uhr: 12,5 km Massenstart Frauen

Frauen Sonntag, 12.03.2023, 16.00 Uhr: 15 km Massenstart Männer

Biathlon-Weltcup in Oslo-Holmenkollen (Norwegen) - 16. bis 19. März 2023

Donnerstag, 16.03.2023, 15.15 Uhr: 10 km Sprint Männer

Freitag, 17.03.2023, 15.20 Uhr: 7,5 km Sprint Frauen

Samstag, 18.03.2023, 12.45 Uhr: 12,5 km Verfolgung Männer

Männer Samstag, 18.03.2023, 15.10 Uhr: 10 km Verfolgung Frauen

Frauen Sonntag, 19.03.2023, 12.50 Uhr: 15 km Massenstart Männer

Männer Sonntag, 19.03.2023, 15.10 Uhr: 12,5 km Massenstart Frauen

Die Disziplinen beim Biathlon-Weltcup 2022/23

Die Biathlon-Saison 22/23 hat im November 2022 begonnen und dauert bis zum Finale im März 2023 knapp vier Monate. Die Biathletinnen und Biathleten treten in neun europäischen Ländern und in sieben verschiedenen Disziplinen an. Die Männer müssen außerhalb der Mixed-Wettkämpfe bei allen Disziplinen mehr Kilometer zurücklegen als die Frauen. Diese Wettkampf-Disziplinen werden beim Biathlon-Welctup 22/23 gewertet: