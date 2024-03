Biathlon-Weltcup 2023/24 in Canmore: Termine, Tickets und Infos zur Strecke

Der Biathlon-Weltcup 2023/24 in Canmore ist die letzte Station der Biathlon-Saison. Hier gibt es Infos rund um Termine und Tickets sowie Infos zur Strecke.

Das kanadische Canmore gehört nicht zu den festen Austragungsorten beim Biathlon-Weltcup. In der Saison 23/24 machen die Biathletinnen und Biathleten zum ersten Mal seit der Saison 18/19 in der Kleinstadt in der Provinz Alberta halt. In den letzten 20 Jahren fanden nur vereinzelt Rennen in Canmore statt - eine Biathlon-WM wurde dort noch nie ausgetragen. Der Ort liegt auf einer Höhe von 1350 Metern in den kanadischen Rocky Mountains. Die Biathlon-Rennen werden im Canmore Nordic Centre ausgetragen, das zu Fuß nur 30 Minuten vom Zentrum der Kleinstadt entfernt ist. Zusätzlich bieten die Veranstalter kostenlose Shuttle-Busse an, die regelmäßig zwischen dem Stadtzentrum und dem Veranstaltungsort pendeln.

Wie sehen die Termine beim Biathlon-Weltcup 2023/24 in Canmore aus? Welche Wettkämpfe werden ausgetragen und wo kann man Tickets für den Weltcup in Kanada erwerben? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zu den Rennen gibt es hier.

Biathlon-Weltcup 2023/24 in Canmore: Zeitplan und Termine

Es ist das Finale des Biathlon-Weltcups 2023/24: In Canmore finden die letzten Wettkämpfe der Saison statt. Vom 14. bis zum 17. März treten die Männer und Frauen im Sprint, in der Verfolgung und im Massenstart an. Den Anfang machen die Frauen am 14. März mit dem Sprint über 7,5 Kilometer, am Tag darauf sind die Männer dran - allerdings auf einer Strecke von 10 Kilometern. Den Abschluss der Biathlon-Saison bilden die beiden Massenstarts am 17. März: Um 18.10 Uhr legen die Frauen vor, das Rennen der Männer findet um 22.20 Uhr statt. Die Angaben sind in deutscher Zeit. Alle Termine des Biathlon-Weltcups 23/24 in Canmore auf einen Blick:

Donnerstag, 14.03.2024, 17.40 Uhr: Sprint Frauen 7,5 km

Freitag, 15.03.2024, 17.40 Uhr: Sprint Männer 10 km

Samstag, 16.03.2024, 18.10 Uhr: Verfolgung Frauen 10 km

Samstag, 16.03.2024, 22.10 Uhr: Verfolgung Männer 12,5 km

Sonntag, 17.03.2024, 18.10 Uhr: Massenstart Frauen 12,5 km

Sonntag, 17.03.2024, 22.20 Uhr: Massenstart Männer 15 km

Tickets für den Biathlon-Weltcup 22/23 in Canmore: Was kosten die Karten?

Tickets für den Biathlon-Weltcup 23/24 in Canmore werden über eventbrite.ca vertrieben. Das teuerste VIP-Ticket trägt den Namen "Rocky Mountain Club VIP Entry", ist für den gesamten Wettkampf gültig und kostet ganze 750 kanadische Dollar - umgerechnet etwas über 500 Euro. Der Einlass auf das Eventgelände ist allerdings völlig kostenlos und ermöglicht es das Rennen an einigen Stellen von der Strecke aus zu verfolgen. Tickets für die Zuschauertribünen sind nur noch an einzelnen Wettkampftagen verfügbar. Das Kombi-Ticket für das gesamte Weltcup-Event ist bereits ausverkauft. Die Tagestickets für die Zuschauertribüne kosten 65 kanadische Dollar, was umgerechnet etwa 43 Euro entspricht.

Strecke beim Biathlon-Weltcup 23/24 in Canmore: Wie sehen die Streckenpläne aus?

Auf welcher Strecke die Biathletinnen und Biathleten beim Weltcup in Canmore antreten ist abhängig von der Art des Wettkampfs. Die Sprint-Strecke ist zum Beispiel 7,5 Kilometer (Frauen) bzw. 10 Kilometer (Männer) lang, während die Herren beim Massenstart ganze 15 Kilometer zurücklegen. Wie die Strecken genau aussehen, können Sie sich auf der Webseite des Veranstalters ansehen.