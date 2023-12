Biathlon-Weltcup 2023/24 in Hochfilzen: Termine, Tickets und Infos zur Strecke

Die zweite Station beim Biathlon-Weltcup 2023/24 ist Hochfilzen in Österreich. Alle Termine und Infos zu den Tickets sowie zur Strecke gibt es hier.

Nach dem Auftakt im schwedischen Östersund geht es für die Biathletinnen und Biathleten zum zweiten Stopp des Biathlon-Weltcups 23/24 nach Österreich. In Hochfilzen in Tirol fand schon während der ersten Weltcup-Saison im Biathlon 1978 die 16. WM statt. Seither war die kleine Gemeinde in unregelmäßigen Abständen ein Weltcup-Austragungsort und seit 2003/04 sind die Rennen in Hochfilzen ein fester Bestandteil des Biathlon-Rennkalenders. In diesem Jahr werden dort Sprint-, Verfolgungs- und Staffelrennen ausgetragen.

Neben den Biathlon-Wettkämpfen haben die Veranstalter auch ein Rahmenprogramm für das Wettkampf-Wochenende angekündigt. Am Freitag und Samstag ist eine Biathlon-Party mit musikalischer Unterhaltung im Kulturhaus Hochfilzen geplant. Die Gemeinde gilt übrigens als der schneesicherste Ort in Tirol und liegt mit 643 Zentimetern Neuschnee im 30-jährigen Schnitt vor höher gelegenen Orten wie Leutasch. Hier gibt es alle Infos zum Biathlon-Weltcup 23/24 in Hochfilzen: Wir informieren über die Termine, den Zeitplan und die Strecke.

Biathlon-Weltcup 2023/24 in Hochfilzen: Zeitplan und Termine

Der Biathlon-Weltcup 2023/24 in Hochfilzen findet vom 8. bis zum 10. Dezember statt. Gefragt sind am Freitag, dem 8. Dezember 2023, zuerst die Männer, die im Sprint in drei Runden über 3,3 Kilometer antreten. Im Anschluss dürfen auch die Biathletinnen im Sprint-Rennen ran - allerdings auf einer kürzeren Strecke. Die Frauen drehen ebenfalls drei Runden, die jeweils 2,5 Kilometer lang sind. Nach der Verfolgung am Samstag findet das Wettkampf-Wochenende in Hochfilzen dann am Sonntag mit der Staffel seinen Abschluss. Alle Termine des Biathlon-Weltcups 23/24 in Hochfilzen auf einen Blick:

Freitag, 08.12.2023, 11.30 Uhr: Sprint Männer 10 km

Freitag, 08.12.2023, 14.25 Uhr: Sprint Frauen 7,5 km

Samstag, 09.12.2023, 12.15 Uhr: Verfolgung Männer 12,5 km

Samstag, 09.12.2023, 14.45 Uhr: Verfolgung Frauen 10 km

Sonntag, 10.12.2023, 11.30 Uhr: Staffel Männer 4 x 7,5 km

Sonntag, 10.12.2023, 14.15 Uhr: Staffel Frauen 4 x 6 km

Tickets für den Biathlon-Weltcup 22/23 in Hochfilzen: Was kosten die Karten?

Der Biathlon-Weltcup in Hochfilzen findet zwar erst im Dezember statt, trotzdem können Sie schon jetzt Tickets für das Sport-Event erwerben. Die Veranstalter haben auf ihrer Website eine Übersicht zu den Ticketkategorien veröffentlicht. Tageskarten für Stehplätze an der Strecke kosten zwischen 22 und 26 Euro, Sitzplätze sind je nach Wettkampftag ab 55 Euro zu haben. Wer alle drei Rennen im Sitzen verfolgen möchte, muss dafür 158 Euro zahlen. Erwerben kann man die Tickets für den Biathlon-Weltcup in Hochfilzen im offiziellen Ticket-Shop des Veranstalters.

Strecke beim Biathlon-Weltcup 23/24 in Hochfilzen: Wie sehen die Streckenpläne aus?

Je nach Wettkampf treten die Biathletinnen und Biathleten beim Weltcup in Hochfilzen auf verschiedenen Strecken an. Auf der offiziellen Website kann man sich die einzelnen Streckenpläne im Detail ansehen. Am Beispiel der Verfolgungsstrecke, welche die Männer am zweiten Wettkampftag zurücklegen, haben wir hier einige Eckdaten parat: