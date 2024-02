Biathlon-Weltcup 2023/24: Zeitplan und alle Termine im Rennkalender

Im November begann die Biathlon-Saison 2023/24 im schwedischen Östersund. Den gesamten Zeitplan und alle Termine des Biathlon-Weltcups 23/24 gibt es hier.

Am 25. November 2023 startete der Biathlon-Weltcup 2023/24 in die neue Saison. Los ging die 47. Austragung des Wettbewerbs mit den Rennen im schwedischen Östersund. Bis zum 17. März 2024 wird der Weltcup in sieben europäischen Ländern und in Nordamerika ausgetragen, bevor die Biathletinnen und Biathleten im kanadischen Canmore zum letzten Mal die Gewehre schultern.

Wie sieht der Zeitplan in der Biathlon-Saison 2023/24 aus? Alle Termine im Rennkalender des Biathlon-Weltcups 23/24 gibt es hier.

Biathlon-Weltcup 2023/24: Zeitplan und Stationen - alle Länder im Überblick

Die Reihenfolge der Austragungsorte beim Biathlon-Weltcup 23/24 orientiert sich meist an der Schneesicherheit zwischen November und März. Im vergangenen Jahr hat die Biathlon-Saison in Finnland begonnen und ist dort auch geendet - Schweden stand erst als vorletzte Station auf dem Programm. In der aktuellen Saison war Schweden dagegen das erste Gastgeberland, während in Finnland 2023/24 gar keine Rennen stattfinden.

Nach einer Regeländerung im vergangenen Jahr fließt die Wertung der Biathlon-Weltmeisterschaft nicht mehr in die Gesamtwertung des Weltcups ein, wodurch auch die Streichresultate in der Weltcupgesamtwertung wegfallen. Jedes Weltcup-Rennen ist demnach für die Gesamtwertung entscheidend. In diesen Ländern findet der Biathlon-Weltcup 2023/24 statt:

Schweden ( Östersund ): 25.11. bis 03.12.2023

( ): 25.11. bis 03.12.2023 Österreich (Hochfilzen): 08.12. bis 10.12.2023

(Hochfilzen): 08.12. bis 10.12.2023 Schweiz ( Lenzerheide ): 14.12. bis 17.12.2023

( ): 14.12. bis 17.12.2023 Deutschland ( Oberhof ): 05.01. bis 07.01.2024 (Start um einen Tag verschoben)

( ): 05.01. bis 07.01.2024 (Start um einen Tag verschoben) Deutschland ( Ruhpolding ): 10.01. bis 14.01.2024

( ): 10.01. bis 14.01.2024 Italien ( Antholz ): 18.01. bis 21.01.2024

): 18.01. bis 21.01.2024 WM in Tschechien (Nové Město na Moravě): 07.02. bis 18.02.2024 - zählt nicht zur Weltcup-Wertung

Norwegen ( Oslo ): 29.02. bis 03.03.2024

( ): 29.02. bis 03.03.2024 USA ( Soldier Hollow ): 08.03. bis 10.03.2024

( ): 08.03. bis 10.03.2024 Kanada ( Canmore ): 14.03. bis 17.03.2024

Biathlon-Weltcup 2023/24: Alle Termine im Rennkalender

Finnland ist als Station im Rennkalender der Saison 2023/24 zwar nicht vertreten, dafür dürfen die Biathletinnen und Biathleten nach längerer Pause wieder zurück nach Nordamerika. In den USA und in Kanada fanden zum letzten Mal in der Saison 2018/19 Weltcup-Rennen statt.

Nach dem Auftakt in Schweden geht es für die Biathlon-Profis nach Österreich und in die Schweiz, bevor sie im Januar gleich zwei Mal in Deutschland antreten. In der vergangenen Saison war nur Ruhpolding eine Weltcup-Station, da in Oberhof im Februar 2023 die Weltmeisterschaft stattfand. Alle Stationen und Rennen beim Biathlon-Weltcup 2023/24 im Überblick:

Biathlon-Weltcup in Östersund (Schweden) - 25. November bis 3. Dezember 2023

Samstag, 25.11.2023, 12.30 Uhr: Single Mixed Staffel

Samstag, 25.11.2023, 14.50 Uhr: Team Mixed Staffel

Sonntag, 26.11.2023, 11.20 Uhr: Einzel Frauen 15 km

Frauen 15 km Sonntag, 26.11.2023, 14.30 Uhr: Einzel Männer 20 km

Männer 20 km Mittwoch, 29.11.2023, 15.20 Uhr: Staffel Frauen 4 x 6 km

Donnerstag, 30.11.2023, 15.20 Uhr: Staffel Männer 4 x 7,5 km

Freitag, 01.12.2023, 14.45 Uhr: Sprint Frauen 7,5 km

Samstag, 02.12.2023, 14.45 Uhr: Sprint Männer 10 km

Sonntag, 03.12.2023, 14.00 Uhr: Verfolgung Frauen 10 km

Frauen 10 km Sonntag, 03.12.2023, 16.00 Uhr: Verfolgung Männer 12,5 km

Biathlon-Weltcup in Hochfilzen (Österreich) - 8. bis 10. Dezember 2023

Freitag, 08.12.2023, 11.30 Uhr: Sprint Männer 10 km

Freitag, 08.12.2023, 14.25 Uhr: Sprint Frauen 7,5 km

Samstag, 09.12.2023, 12.15 Uhr: Verfolgung Männer 12,5 km

Männer 12,5 km Samstag, 09.12.2023, 14.45 Uhr: Verfolgung Frauen 10 km

Frauen 10 km Sonntag, 10.12.2023, 11.30 Uhr: Staffel Männer 4 x 7,5 km

Sonntag, 10.12.2023, 14.15 Uhr: Staffel Frauen 4 x 6 km

Biathlon-Weltcup in Lenzerheide (Schweiz) - 14. bis 17. Dezember 2023

Donnerstag, 14.12.2023, 14.15 Uhr: Sprint Frauen 7,5 km

Freitag, 15.12.2023, 14.15 Uhr: Sprint Männer 10 km

Samstag, 16.12.2023, 12.30 Uhr: Verfolgung Frauen 10 km

Frauen 10 km Samstag, 16.12.2023, 14.30 Uhr: Verfolgung Männer 12,5 km

Männer 12,5 km Sonntag, 17.12.2023, 12.30 Uhr: Massenstart Frauen 12,5 km

Frauen 12,5 km Sonntag, 17.12.2023, 14.45 Uhr: Massenstart Männer 15 km

Biathlon-Weltcup in Oberhof (Deutschland) - 5. bis 7. Januar 2024

Freitag, 05.01.2024, 11.15 Uhr: Sprint Männer 10 km

Freitag, 05.01.2024, 14.25 Uhr: Sprint Frauen 7,5 km

Samstag, 06.01.2024, 12.25 Uhr: Verfolgung Männer 12,5 km

Männer 12,5 km Samstag, 06.01.2024, 14.40 Uhr: Verfolgung Frauen 10 km

Frauen 10 km Sonntag, 07.01.2024, 11.30 Uhr: Staffel Männer 4 x 7,5 km

Sonntag, 07.01.2024, 14.25 Uhr: Staffel Frauen 4 x 6 km

Biathlon Weltcup in Ruhpolding (Deutschland) - 10. bis 14. Januar 2024

Mittwoch, 10.01.2024, 14.30 Uhr: Staffel Frauen 4 x 6 km

Donnerstag, 11.01.2024, 14.30 Uhr: Staffel Männer 4 x 7,5 km

Freitag, 12.01.2024, 14.30 Uhr: Sprint Frauen 7,5 km

Samstag, 13.01.2024, 14.30 Uhr: Sprint Männer 10 km

Sonntag, 14.01.2024, 12.30 Uhr: Verfolgung Frauen 10 km

Frauen 10 km Sonntag, 14.01.2024, 14.45 Uhr: Verfolgung Männer 12,5 km

Biathlon-Weltcup in Antholz (Italien) - 18. bis 21. Januar 2024

Donnerstag, 18.01.2024, 14.20 Uhr: Einzel Männer kurz 15 km

Männer kurz 15 km Freitag, 19.01.2024, 13.40 Uhr: Einzel Frauen kurz 12,5 km (Start vorgezogen)

Frauen kurz 12,5 km (Start vorgezogen) Samstag, 20.01.2024, 12.55 Uhr: Single Mixed Staffel

Samstag, 20.01.2024, 14.45 Uhr: Team Mixed Staffel

Sonntag, 21.01.2024, 12.30 Uhr: Massenstart Männer 15 km

Männer 15 km Sonntag, 21.01.2024, 14.45 Uhr: Massenstart Frauen 12,5 km

Biathlon-WM 2024 in Nove Mesto (zählt nicht zur Weltcup-Wertung) - 7. bis 18. Februar 2024

Mittwoch, 07.02.2024, 17.20 Uhr: Team Mixed Staffel

Freitag, 09.02.2024, 17.20 Uhr: Sprint Frauen 7,5 km

Samstag, 10.02.2024, 17.05 Uhr: Sprint Männer 10 km

Sonntag, 11.02.2024, 14.30 Uhr: Verfolgung Frauen 10 km

Frauen 10 km Sonntag, 11.02.2024, 17.05 Uhr: Verfolgung Männer 12,5 km

Männer 12,5 km Dienstag, 13.02.2024, 17.10 Uhr: Einzel Frauen 15 km

Frauen 15 km Mittwoch, 14.02.2024, 17.20 Uhr: Einzel Männer 20 km

Männer 20 km Donnerstag, 15.02.2024, 18.00 Uhr: Single Mixed Staffel

Samstag, 17.02.2024, 13.45 Uhr: Staffel Frauen 4 x 6 km

Samstag, 17.02.2024, 16.30 Uhr: Staffel Männer 4 x 7,5 km

Sonntag, 18.02.2024, 14.15 Uhr: Massenstart Frauen 12,5 km

Frauen 12,5 km Sonntag, 18.02.2024, 16.30 Uhr: Massenstart Männer 15 km

Biathlon-Weltcup in Oslo (Norwegen) - 29. Februar bis 3. März 2024

Donnerstag, 29.02.2024, 14.15 Uhr: Einzel Frauen 15 km

Frauen 15 km Freitag, 01.03.2024, 14.15 Uhr: Einzel Männer 20 km

Männer 20 km Samstag, 02.03.2024, 13.20 Uhr: Massenstart Frauen 12,5 km

Frauen 12,5 km Samstag, 02.03.2024, 15.20 Uhr: Massenstart Männer 15 km

Männer 15 km Sonntag, 03.03.2024, 12.45 Uhr: Single Mixed Staffel

Sonntag, 03.03.2024, 14.45 Uhr: Team Mixed Staffel

Biathlon-Weltcup in Soldier Hollow (USA) - 8. bis 10. März 2024

Freitag, 08.03.2024, 20.25 Uhr: Staffel Männer 4 x 7,5 km

Freitag, 08.03.2024, 23.00 Uhr: Sprint Frauen 7,5 km

Samstag, 09.03.2024, 20.25 Uhr: Staffel Frauen 4 x 6 km

Samstag, 09.03.2024, 23.00 Uhr: Sprint Männer 10 km

Sonntag, 10.03.2024, 17.00 Uhr: Verfolgung Frauen 10 km

Frauen 10 km Sonntag, 10.03.2024, 18.50 Uhr: Verfolgung Männer 12,5 km

Biathlon-Weltcup-Finale in Canmore (Kanada) - 14. bis 17. März 2024