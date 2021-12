Biathlon-Weltcup 2021/22 in Annecy / Le Grand Bornand: Alle Infos im Überblick

Der Biathlon-Weltcup 20/21 in Annecy / Le Grand Bornand startet am 16. Dezember: Wann die Wettkämpfe der Biathlon-Disziplinen genau stattfinden, welche TV-Sender oder Live-Streams diese übertragen sowie Wissenswertes zum Standort, das erfahren Sie hier.

Der Biathlon-Weltcup 2021/22 in Annecy-Le Grand Bornand findet vom 16. bis zum 19. Dezember in Frankreich statt. Im Biathlonstadion Sylvie Becaert messen sich dann die Top-Athleten und -Athletinnen in den Disziplinen Sprint, Verfolgung und Massenstart. Bei welchen TV-Sendern Sie den Biathlon-Weltcup 2021/22 aus Annecy live im Free-TV oder Livestream miterleben können, den genauen Zeitplan mit Datum und Uhrzeit der einzelnen Wettkämpfe, Informationen zum Stadion, Zuschauern und Tickets, all das erfahren Sie hier.

Kalender und Termine des Biathlon-WCs 21/22 in Annecy-Le Grand Bornand

Das Biathlon-Weltcup-Wochenende in Annecy-Le Grand Bornand startet bereits am Donnerstag mit dem Sprint der Frauen. Der Samstag ist den Verfolgungswettkämpfen gewidmet, und am Sonntag finden die Massenstarts der Frauen und Männer statt. Das ist der genaue Zeitplan in Annecy des Weltcups 21/22 mit Datum und Uhrzeit:

Donnerstag, 16. Dezember 2021

14.15 Uhr: Frauen Sprint, ZDF , Eurosport

Freitag, 17. Dezember 2021

14.15 Uhr: Männer Sprint, ZDF , Eurosport

Samstag, 18. Dezember 2021

13 Uhr: Frauen Verfolgung, ZDF , Eurosport

, 15 Uhr: Männer Verfolgung, ZDF , Eurosport

Sonntag, 19. Dezember 2021

12.45: Frauen Massenstart , ZDF , Eurosport

, , 14.45: Männer Massenstart , Eurosport

Biathlon in Annecy live im Free-TV und Livestream: So sehen Sie den Weltcup 21/22 von zu Hause

Biathlon ist die beliebteste Wintersportart des deutschen Fernsehpublikums. Erst im vorherigen Jahr verlängerte die Europäische Rundfunkunion den TV-Vertrag mit der Internationalen Biathlon Union. Bis 2026 werden ARD und ZDF also den Biathlon-Weltcup sowie Weltmeisterschaften und weitere wichtige Events live im Free-TV zeigen. Für den Biathlon-Weltcup in Annecy-Le Grand Bornand im Dezember 2021 gelten noch die Rechte von 2018/219 bis 21/22 und dies bedeutet, dass Fans in Deutschland die Wettkämpfe live im ARD oder ZDF sowie im jeweiligen kostenlosen Livestream des Senders verfolgen können.

Zusätzlich hat Eurosport in der letzten Saison den Biathlon-Weltcup im Free-TV auf Eurosport 1, im Pay-TV auf Eurosport 2 sowie über die kostenpflichtigen Streams Eurosport Player, DAZN und Joyn PLUS+ übertragen. Eurosport wird sich auch in dieser Saison an der Übertragung des Biathlon-Weltcups 21/22 in Annecy-Le Grand Bornand beteiligen. Eine weitere Möglichkeit, den Biathlon Weltcup in Annecy live zu verfolgen, bietet die Internationale Biathlon Union selbst: Auf eurovisionsports.tv/ibu werden alle Wettkämpfe des Biathlon-Weltcup 21/22 in Annecy live im Stream übertragen und können auch als Aufzeichnung abgespielt werden.

Annecy-Le Grand Bornand: Biathlon-Weltcup 2021/22 im Sylvie Becaert Stadion

Das Sylvie Becaert Stadion im französischen Le Grand Bornand ist das einzige Biathlonstadion in Frankreich, das für den Weltcup lizenziert ist. Die 30 Kilometer entfernte Stadt Annecy beteiligt sich ebenfalls an der Austragung der Biathlon-Wettkämpfe. In dem 2010 eröffneten Stadion fand in der Saison 2013/14 erstmalig ein Biathlon-Weltcup statt. Darauf folgten weitere Weltcups 17/18 und 19/20. Auch in der Saison 2020/21 war ursprünglich ein Biathlon-Weltcup in Annecy-Le Grand Bornand geplant. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde diese Etappe jedoch gestrichen, stattdessen richtete Kontiolahti zwei Rennwochenenden in Folge aus. Anders als die meisten Weltcup-Austragungsorte verfügt Annecy-Le Grand Bornand über wenige fest installierte Einrichtungen und Gebäude. Ein Großteil der Infrastruktur wie Tribünen, Brücken und Unterführungen werden jedes Jahr aufs Neue für den Biathlon-Weltcup temporär errichtet.

Bis zu 20.000 Zuschauer finden insgesamt im Sylvie Becaert Stadion im Zielbereich, auf der Tribüne und an der Strecke Platz. Ob und in welchem Umfang Publikum beim Biathlon-Weltcup 2021/22 in Annecy-Le Grand Bornand zugelassen sein werden, wird sich in den kommenden Wochen entscheiden.

