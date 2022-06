Biathlon-Weltcup in Nove Mesto 2023: Termine, Übertragung & alle Infos

Alle Infos zum Biathlon-Weltcup in Nove Mesto im März 2023: Diese Termine, Sender und Streams müssen Sie kennen.

Vom 2. bis 5. März 2023 steigt der Biathlon-Weltcup in Nove Mesto in Tschechien. Den Zeitplan, Details zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream sowie Wissenswertes rund um den Wettbewerb verrät dieser Artikel.

Termine und Zeitplan: Der Wettkampfkalender für den Biathlon-Weltcup in Nove Mesto

Die achte Station des IBU Worldcup Biathlon 2022/2023 führt den Weltcuptross ins tschechische Nové Město na Moravě. An vier Wettkampftagen treten die Biathleten und Biathletinnen in den Disziplinen Sprint, Verfolgung und Mixed Staffel gegeneinander an. Das ist der Zeitplan des Biathlon-Weltcup 2023 in Nove Mesto mit allen Terminen, Startzeiten und Rennen:

Datum

Uhrzeit Disziplin 2.3.23 16.20 Uhr Sprint Männer 10 km 3.3.23 16.20 Uhr Sprint Frauen 7,5 km 4.3.23 13.45 Uhr Verfolgung Männer 12,5 km

15.45 Uhr Verfolgung Frauen 10 km 5.3.23 11.30 Uhr Team Mixed Staffel

15.15 Uhr Single Mixed Staffel

Über die Sieger und Siegerinnen in Nove Mesto sowie alle Ergebnisse des Biathlon-Weltcup 2022/23 informieren wir Sie stets aktuell.

Übertragung: Biathlon-Weltcup Nove Mesto 2023 live im Free-TV und kostenlos im Live-Stream

Die öffentlich-rechtlichen Sender Das Erste und ZDF sichern die Ausstrahlung des gesamten Biathlon-Weltcup 2022/23 im Free-TV und Live-Stream. Sowohl im linearen Fernsehprogramm als auch online in der Mediathek können Zuschauer von Deutschland aus den Weltcup in Nove Mesto live und kostenlos verfolgen. Die genauen Sendetermine und -zeiten sowie die Senderzuteilung finden Sie an dieser Stelle, sobald diese feststehen.

Zusätzlich sendet die IBU selbst einen kostenlosen Live-Stream unter eurovisionsports.tv/ibu/. Ob außerdem Eurosport mit der Streaming-Plattform Eurosport Player den Biathlon-Weltcup in Nove Mesto abdeckt, steht noch nicht final fest.

Weltcuport Nove Mesto: Rückblick und Wissenswertes

Die Umgebung der Kleinstadt Nové Město na Moravě in der tschechischen Region Vysočina stellt ein schneesicheres und weitläufiges Langlaufgebiet dar. Nove Mesto bringt eine traditionsreiche Wintersportgeschichte mit. Bereits seit den 1930er Jahren finden hier internationale Langlaufwettkämpfe statt. Den Biathlon-Weltcup richtete Nove Mesto erstmals 2012 aus.

Lesen Sie dazu auch

Zuletzt machte der Biathlon-Weltcup im März 2021 Halt in Nove Mesto. Insgesamt zwölf Rennen wurden damals ausgetragen, da aufgrund der Corona-Pandemie die Rennen aus Peking dorthin verlegt wurden. Nove Mesto konnte sich also über zwei Weltcup-Wochen freuen, allerdings, wie schon 2020, ohne Zuschauer.

Der deutsche Kader schaffte 2021 in Nove Mesto den ersten Platz in der Männerstaffel, Arnd Pfeiffer belegte den dritten Platz beim Sprint der Männer und Denise Hermann gelang die zweite Platzierung in der Verfolgung und ein dritter Platz im Sprint. Franziska Preuß landete auf Platz drei in der Verfolgung in der zweiten Weltcup-Woche in Nove Mesto.

Alle Austragungsorte des Biathlon-Weltcups 2022/23