Le Grand-Bornand: Alle Infos zum Biathlon-Weltcup 2022/23

Was sollten Sie über den Biathlon-Weltcup 2022/23 im Dezember in Le Grand-Bornand wissen? Zeitplan, Termine, Übertragungsinfos und mehr liefern wir Ihnen hier.

Biathlon-Weltcup in Le Grand-Bornand 2022: Am 15. Dezember 2022 erreicht das internationale Sportereignis die Gemeinde in den französischen Alpen. Ausgerichtet werden die Disziplinen Sprint, Verfolgung und Massenstart. Alle Infos rund um die Veranstaltung finden Sie in diesem Artikel.

Zeitplan und Termine des Biathlon-Weltcup 22/23 in Le Grand-Bornand

Der Biathlon-Weltcup in Le Grand-Bornand beginnt am 15. Dezember und endet am 18. Dezember 2022. Alle Termine mit Datum und Uhrzeit, aufgeschlüsselt nach den einzelnen Disziplinen sehen sie im folgenden Zeitplan:

Datum Uhrzeit Disziplin 15.12.22 14.10 Uhr Sprint Männer 10 km 16.12.22 14.15 Uhr Sprint Frauen 7,5 km 17.12.22 12.10 Uhr Verfolgung Männer 12,5 km

14.15 Uhr Verfolgung Frauen 10 km 18.12.22 12.10 Uhr Massenstart Männer 15 km

14.15 Uhr Massenstart Frauen 12,5 km

Biathlon im TV: So sehen Sie den Weltcup in Le Grand-Bornand 2022 live und gratis

In der Saison 2022/2023 läuft der Biathlon-Weltcup live im Free-TV auf Das Erste und im ZDF. Welcher der beiden Sender die Wettkämpfe in Le Grand-Bornand überträgt, steht noch nicht fest. Wir halten Sie an dieser Stelle und in unserem Übersichtsartikel zur Übertragung des Biathlon-Weltcup 22/23 auf dem Laufenden. Auch im Live-Stream verpassen Sie die Biathlon-Läufe in Frankreich nicht. Hier stellen ARD und ZDF ebenfalls kostenlose Online-Angebote zur Verfügung.

Le Grand-Bornand: Wissenswertes zum Weltcup-Austragungsort

Die französische Gemeinde Le Grand-Bornand ist der dritte Austragungsort des Biathlon-Weltcup 2022/23. Nach Kontiolahti und Hochfilzen werden dort die Disziplinen Sprint, Verfolgung und Massenstart ausgerichtet. Wissenswertes zur Wettkampfstätte erfahren Sie in der folgenden Übersicht:

Le Grand-Bornand hat knapp 2100 Einwohnerinnen und Einwohner .

. Die Gemeinde liegt im Arrondissement Annecy im Osten Frankreichs .

im Osten . Aufgrund ihrer Lage in den Bornes-Alpen ist sie ein beliebtes Ferien- und Wintersportziel.

ist sie ein beliebtes Ferien- und Wintersportziel. Nicht nur im Biathlon spielt der Ort eine Rolle: Auch die Etappen der Tour de France endeten bereits mehrmals in Le Grand-Bornand (2009 und 2018).

endeten bereits mehrmals in Le Grand-Bornand (2009 und 2018). Le Grand-Bornands Besonderheit im Biathlon-Weltcup : Es ist der einzige Austragungsort, dessen Strecke teilweise direkt durch die Gemeinde führt.

Biathlon-Weltcup: Die Vorjahressieger in Le Grand-Bornand

Im Rahmen des Weltcup trafen sich die Biathlon-Profis in Le Grand-Bornand zuletzt im Dezember 2021. Diese Siegerinnen und Sieger gingen damals aus den verschiedenen Wettkämpfen hervor:

Sprint Frauen : Marte Röiseland, Norwegen

: Marte Röiseland, Sprint Männer : Johannes T. Boe , Norwegen

: Johannes , Verfolgung Frauen : Elvira Öberg , Schweden

: , Schweden Verfolgung Männer : Quentin Fillon Maillet, Frankreich

: Maillet, Massenstart Frauen : Elvira Öberg , Schweden

: , Schweden Massenstart Männer: Emilien Jacquelin , Frankreich

Mehr erfahren zum Biathlon-Weltcup 2022/2023

