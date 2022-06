Biathlon-Weltcup in Östersund 2023: Termine, Übertragung und mehr

Im März 2023 findet der Biathlon-Weltcup im schwedischen Östersund statt. Alle Infos rund um die Rennen, den Austragungsort und die Übertragung erhalten Sie hier.

Biathlon-Weltcup 2023 in Östersund: Welche Termine gelten für die Wettkämpfe in Schweden? Wo kann man sie im Free-TV und Stream verfolgen? Das und mehr erfahren Sie zum Weltcup in Östersund, der vom 9. bis 12. März 2023 läuft und die Disziplinen Einzel, Staffel und Massenstart beinhaltet.

Rennkalender: Zeitplan und Termine des Biathlon-Weltcup 2023 in Östersund

Anfang März schauen Biathlon Fans zum neunten Mal in der Weltcup-Saison 2022/23 auf einen europäischen Ort. Wettkampstätte ist dieses Mal die schwedische Stadt Östersund. Sie richtet von 9. bis 12. März drei verschiedene Disziplinen aus. Alle Infos zu den Rennen mit Datum und Uhrzeit erhalten Sie im folgenden Zeitplan:

Datum Uhrzeit Disziplin 9.3.23 13.25 Uhr Einzel Frauen 15 km 10.3.23 16.20 Uhr Einzel Männer 20 km 11.3.23 14 Uhr Staffel Frauen 4 x 6 km

16.30 Uhr Staffel Männer 4 x 7,5 km 12.3.23 13 Uhr Massenstart Frauen 12,5 km

15.45 Uhr Massenstart Männer 15 km

So sehen Sie den Östersund-Biathlon-Weltcup 2023 live und kostenlos

Der Biathlon-Weltcup in Östersund ist 2023 live im Free-TV zu sehen. Das Erste und ZDF strahlen die Wettkämpfe im Fernsehen aus. Unklar ist aktuell noch, welcher Sender wann überträgt. Kostenfreie Live-Streams finden Sie ebenfalls in den Mediatheken von ARD und ZDF. Außerdem stellt die IBU auf ihrer offiziellen Website Online-Streams zur Verfügung. Ob ein Angebot von Eurosport zu erwarten ist, bleibt momentan offen. Wir versorgen Sie an dieser Stelle mit konkreten Informationen, sobald diese verfügbar sind.

Östersund 2023: Wissenswertes zum Austragungsort

Östersund ist eine Stadt in der Mitte Schwedens, die seit vielen Jahren eine tragende Rolle im Wintersport spielt. Wir haben einige interessante Fakten über den Austragungsort des Biathlon-Weltcup 2022/23 für Sie zusammengefasst.

Die Bezeichnung Östersund kommt aus dem Südsamischen und heißt übersetzt "die große Stadt".

kommt aus dem Südsamischen und heißt übersetzt "die große Stadt". Östersund hat 50.000 Einwohnerinnen und Einwohner und liegt am Storsjön-See in der Provinz Jämtlands Iän.

hat 50.000 Einwohnerinnen und Einwohner und liegt am in der Provinz Jämtlands Iän. Das Klima in Östersund ist regenarm sowie im Winter relativ mild, im Sommer vergleichsweise kühl.

in ist regenarm sowie im Winter relativ mild, im Sommer vergleichsweise kühl. Östersund war bereits dreimal Kandidat für die Olympischen Winterspiele und ist regelmäßiger Austragungsort der Biathlon-WM und des Biathlon-Weltcup .

war bereits dreimal Kandidat für die und ist regelmäßiger der und des . Die Sportveranstaltungen werden im Östersunds skidstadion ausgerichtet. 1970 wurde es zum ersten Mal für die Biathlon-WM eingesetzt, seit 1993 steigt hier regelmäßig der Weltcup . 6000 Zuschauende finden im Stadion insgesamt Platz.

Biathlon-Weltcup 2022/2023: Alle Austragungsorte und Weltcups

