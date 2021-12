Biathlon-Weltcup: Alle Ergebnisse auf einen Blick

Alle Ergebnisse, Medaillen und aktuellen Gewinner im Biathlon-Weltcup 2021/22 finden Sie hier im Überblick.

Der Biathlon-Weltcup 2021/22 läuft. Der DSV-Athletin Franziska Preuß gelang es Ende letzter Saison 3. im Gesamtweltcup zu werden. Wie stehen die Damen und Herren des Deutschen Skiverbandes diese Saison in den einzelnen Weltcup-Rennen von Östersund über Ruhpolding und Oslo da? Alle Ergebnisse und Resultate der laufenden Biathlon-Saison 2021/22 aktualisieren wir für Sie an dieser Stelle.

Biathlon-Weltcup 21/22: Ergebnisse und Resultate

Alle Sieger und Siegerinnen der Damen und Herren in den Disziplinen Einzelwettkampf, Sprintwettkampf, Verfolgungswettkampf, Staffelwettkampf, Massenstart, Single Mixed Staffel und Mixed Staffel finden Sie hier aktuell von uns gelistet.

27.11.-28.11.21, Biathlon-Weltcup in Östersund, Schweden: Sieger, Ergebnisse und Resultate

27.11.21: 15 km Einzelwettkampf Frauen

1. Marketa Davidova ( Tschechien ) 42:43,5 Min./0 Schießf.

( ) 42:43,5 Min./0 Schießf. 2. Lisa Theresa Hauser ( Österreich ) +1:17,7 Min./1

( ) +1:17,7 Min./1 3. Denise Herrmann ( Oberwiesenthal ) +1:23,0/1

( ) +1:23,0/1 4. Dsinara Alimbekawa ( Belarus ) +1:46,0/2

( ) +1:46,0/2 5. Uliana Nigmatullina ( Russland ) +2:04,0/1

( ) +2:04,0/1 6. Emma Lunder ( Kanada ) +2:05,2/1

) +2:05,2/1 7. Emilie Aagheim Kalkenberg ( Norwegen ) +2:25,0/1

) +2:25,0/1 8. Kristina Rezowa ( Russland ) +2:27,7/1

( ) +2:27,7/1 9. Anna Weidel ( Kiefersfelden ) +2:28,6/0

( ) +2:28,6/0 10. Marte Olsbu Röiseland ( Norwegen ) +2:38,1/3

( ) +2:38,1/3 ... 12. Vanessa Voigt ( Rotterode ) +2:51,8/1

( ) +2:51,8/1 ... 23. Franziska Preuß ( Haag ) +3:28,3/4

( ) +3:28,3/4 ... 24. Vanessa Hinz ( Schliersee ) +3:36,8/2

( ) +3:36,8/2 ... 36. Janina Hettich ( Schönwald im Schwarzwald ) +4:21,5/3

( im ) +4:21,5/3 ... 59. Juliane Frühwirt (Tambach-Dietharz) +5:38,2/1

27.11.21: 20 km Einzelwettkampf Männer

1. Sturla Holm Laegreid ( Norwegen ) 51:04,0 Min./0 Schießf.

( ) 51:04,0 Min./0 Schießf. 2. Tarjei Bö ( Norwegen ) +59,2 Sek./2

( ) +59,2 Sek./2 3. Simon Desthieux ( Frankreich ) +1:00,6 Min./2

( ) +1:00,6 Min./2 4. Scott Gow ( Kanada ) +1:26,8/0

( ) +1:26,8/0 5. Johannes Thingnes Bö ( Norwegen ) +1:28,5/2

( ) +1:28,5/2 6. Sivert Guttorm Bakken ( Norwegen ) +1:29,4/0

( ) +1:29,4/0 7. Eduard Latypow ( Russland ) +1:36,5/1

( ) +1:36,5/1 8. Quentin Fillon Maillet ( Frankreich ) +2:07,1/3

Maillet ( ) +2:07,1/3 9. Tsukasa Kobonoki ( Japan ) +2:24,9/0

( ) +2:24,9/0 10. Christian Gow ( Kanada ) +2:26,1/1

( ) +2:26,1/1 ... 13. Justus Strelow ( Hermsdorf ) +2:33,1/1

( ) +2:33,1/1 ... 14. Roman Rees ( Freiburg im Breisgau ) +2:47,2/3

( ) +2:47,2/3 ... 32. Benedikt Doll ( Breitnau ) +4:11,0/4

( ) +4:11,0/4 ... 56. Philipp Horn ( Frankenhain ) +5:27,3/5

( ) +5:27,3/5 ... 80. Philipp Nawrath ( Ruhpolding ) +7:33,3/7

28.11.21: 7,5 km Sprintwettkampf Frauen

1. Hanna Öberg ( Schweden ) 19:01,5 Min./0 Schießf.

( ) 19:01,5 Min./0 Schießf. 2. Anais Chevalier-Bouchet ( Frankreich ) +11,3 Sek./0

( ) +11,3 Sek./0 3. Marte Olsbu Röiseland ( Norwegen ) +15,4/1

( ) +15,4/1 4. Dsinara Alimbekawa ( Belarus ) +18,0/0

( ) +18,0/0 5. Hanna Sola ( Belarus ) +27,3/1

( ) +27,3/1 6. Justine Braisaz-Bouchet ( Frankreich ) +35,9/1

) +35,9/1 7. Franziska Preuß ( Haag ) +38,8/1

( ) +38,8/1 8. Elvira Öberg ( Schweden ) +38,9/2

( ) +38,9/2 9. Linn Persson ( Schweden ) +47,1/1

( ) +47,1/1 10. Ida Lien ( Norwegen ) +50,9/0

( ) +50,9/0 ... 16. Anna Weidel ( Kiefersfelden ) +1:01,3 Min./0

( ) +1:01,3 Min./0 ... 25. Denise Herrmann ( Oberwiesenthal ) +1:22,4/2

( ) +1:22,4/2 ... 38. Vanessa Voigt ( Rotterode ) +1:48,0/2

( ) +1:48,0/2 ... 40. Janina Hettich ( Schönwald im Schwarzwald ) +1:48,9/2

( im ) +1:48,9/2 ... 60. Vanessa Hinz ( Schliersee ) +2:08,1/2

( ) +2:08,1/2 ... 93. Juliane Frühwirt (Tambach-Dietharz) +3:05,3/3

28.11.21: 10 km Sprintwettkampf Männer

1. Sebastian Samuelsson ( Schweden ) 22:33,5 Min./0 Schießf.

( ) 22:33,5 Min./0 Schießf. 2. Vetle Sjaastad Christiansen ( Norwegen ) +11,8 Sek./0

( ) +11,8 Sek./0 3. Johannes Thingnes Bö ( Norwegen ) +12,2/0

( ) +12,2/0 4. Emilien Jacquelin ( Frankreich ) +23,2/1

( ) +23,2/1 5. Simon Desthieux ( Frankreich ) +23,8/0

( ) +23,8/0 6. Philipp Nawrath ( Ruhpolding ) +27,5/0

( ) +27,5/0 7. Fabien Claude ( Frankreich ) +27,5/1

( ) +27,5/1 8. Sivert Guttorm Bakken ( Norwegen ) +37,6/0

( ) +37,6/0 9. Filip Fjeld Andersen ( Norwegen ) +49,1/0

Andersen ( ) +49,1/0 10. Alexander Loginow ( Russland ) +53,4/0

( ) +53,4/0 ... 17. Philipp Horn ( Frankenhain ) +1:13,9 Min./1

( ) +1:13,9 Min./1 ... 18. Benedikt Doll ( Breitnau ) +1:14,7/1

( ) +1:14,7/1 ... 44. Erik Lesser ( Frankenhain ) +1:57,0/2

( ) +1:57,0/2 .. .48. Justus Strelow ( Hermsdorf ) +2:01,8/0

( ) +2:01,8/0 ... 65. Roman Rees ( Freiburg im Breisgau ) +2:29,4/3

02.12.21-05.12.21, Biathlon-Weltcup in Östersund, Schweden: Sieger, Ergebnisse und Resultate

02.12.21: 7,5 km Sprintwettkampf Frauen

1. Lisa Theresa Hauser ( Österreich ) 19:30,2 Min./0 Schießf.

( ) 19:30,2 Min./0 Schießf. 2. Elvira Öberg ( Schweden ) +12,5 Sek./2

( ) +12,5 Sek./2 3. Hanna Sola ( Belarus ) +14,4/1

( ) +14,4/1 4. Dsinara Alimbekawa ( Belarus ) +20,6/0

( ) +20,6/0 5. Franziska Preuß ( Haag ) +24,2/1

( ) +24,2/1 6. Anais Chevalier-Bouchet ( Frankreich ) +27,8/1

( ) +27,8/1 7. Linn Persson ( Schweden ) +34,4/0

( ) +34,4/0 8. Chloe Chevalier ( Frankreich ) +38,1/0

( ) +38,1/0 9. Denise Herrmann ( Oberwiesenthal ) +43,1/1

( ) +43,1/1 10. Vanessa Voigt ( Rotterode ) +44,4/0

( ) +44,4/0 ... 25. Janina Hettich ( Schönwald im Schwarzwald ) +1:13,0 Min./0

( im ) +1:13,0 Min./0 ... 53. Vanessa Hinz ( Schliersee ) +1:56,7/2

02.12.21: 10 km Sprintwettkampf Männer

1. Sebastian Samuelsson ( Schweden ) 22:58,7 Min./1 Schießf.

( ) 22:58,7 Min./1 Schießf. 2. Emilien Jacquelin ( Frankreich ) +18,0 Sek./1

( ) +18,0 Sek./1 3. Quentin Fillon Maillet ( Frankreich ) +21,5/1

Maillet ( ) +21,5/1 4. Eduard Latypow ( Russland ) +26,1/0

( ) +26,1/0 5. Vetle Sjaastad Christiansen ( Norwegen ) +31,1/1

( ) +31,1/1 6. Sturla Holm Laegreid ( Norwegen ) +40,5/0

( ) +40,5/0 7. Lukas Hofer ( Italien ) +42,3/0

( ) +42,3/0 8. Tarjei Bö ( Norwegen ) +44,0/1

( ) +44,0/1 9. Johannes Thingnes Bö ( Norwegen ) +50,1/1

( ) +50,1/1 10. Benjamin Weger ( Schweiz ) +50,9/0

( ) +50,9/0 ... 12. Johannes Kühn ( Reit im Winkl ) +54,8/1

( ) +54,8/1 ... 14. Benedikt Doll ( Breitnau ) +56,7/1

( ) +56,7/1 ... 18. Roman Rees ( Freiburg im Breisgau ) +1:05,1 Min./0

( ) +1:05,1 Min./0 ... 30. Philipp Horn ( Frankenhain ) +1:23,5/1

( ) +1:23,5/1 ... 38. Philipp Nawrath ( Ruhpolding ) +1:36,0/3

( ) +1:36,0/3 ... 48. Erik Lesser ( Frankenhain ) +1:57,1/3

Samstag, 04.12.21: 10 km Verfolgungswettkampf Frauen

1. Marte Olsbu Röiseland ( Norwegen ) 32:20,6 Min./1 Schießf.;

( ) 32:20,6 Min./1 Schießf.; 2. Anais Bescond ( Frankreich ) +4,8 Sek./0;

( ) +4,8 Sek./0; 3. Anais Chevalier-Bouchet ( Frankreich ) +7,0/1;

( ) +7,0/1; 4. Lisa Theresa Hauser ( Österreich ) +7,9/0;

( ) +7,9/0; 5. Franziska Preuß ( Haag ) +18,8/2;

( ) +18,8/2; 6. Hanna Öberg ( Schweden ) +22,2/3;

( ) +22,2/3; 7. Elvira Öberg ( Schweden ) +23,9/4;

( ) +23,9/4; 8. Denise Herrmann ( Oberwiesenthal ) +52,9/2;

( ) +52,9/2; 9. Lena Häcki ( Schweiz ) +57,6/1;

( ) +57,6/1; 10. Dsinara Alimbekawa ( Belarus ) +58,7/3;

( ) +58,7/3; ... 27. Vanessa Voigt ( Rotterode ) +2:30,8 Min./3;

( ) +2:30,8 Min./3; ... 29. Janina Hettich ( Schönwald im Schwarzwald ) +2:44,9/2;

( im ) +2:44,9/2; ... 45. Vanessa Hinz ( Schliersee ) +4:15,9/4

Samstag, 04.12.21: 4 x 7,5 km Staffelwettkampf Männer

1. Norwegen ( Sivert Guttorm Bakken , Tarjei Bö , Johannes Thingnes Bö , Vetle Sjaastad Christiansen ) 1:14:09,3 Std./0 Strafrd.+4 Schießf.;

( , , , ) 1:14:09,3 Std./0 Strafrd.+4 Schießf.; 2. Frankreich ( Fabien Claude , Emilien Jacquelin , Simon Desthieux , Quentin Fillon Maillet) +11,2 Sek./0+8;

( , , , Maillet) +11,2 Sek./0+8; 3. Russland (Said Karimulla Khalili, Alexander Loginow , Daniil Serochwostow, Eduard Latypow ) +45,9/1+9;

(Said Karimulla Khalili, , Daniil Serochwostow, ) +45,9/1+9; 4. Deutschland ( Erik Lesser / Frankenhain , Roman Rees / Freiburg im Breisgau , Benedikt Doll / Breitnau , Philipp Nawrath / Ruhpolding ) +1:07,8 Min./0+6;

( / , / , / , / ) +1:07,8 Min./0+6; 5. Ukraine +1:28,5/1+6;

+1:28,5/1+6; 6. Belarus +2:07,5/0+11;

+2:07,5/0+11; 7. Schweden +2:30,8/1+15;

+2:30,8/1+15; 8. Italien +2:31,0/2+13;

+2:31,0/2+13; 9. Schweiz +3:01,6/0+9;

+3:01,6/0+9; 10. Rumänien +3:26,9/0+6

Sonntag, 05.12.21: 4 x 6 km Staffelwettkampf Frauen

1. Frankreich ( Anais Bescond , Anais Chevalier-Bouchet , Julia Simon , Justine Braisaz-Bouchet) 1:10:30,3 Std./0 Strafrd.+4 Schießf.;

( , , , Justine Braisaz-Bouchet) 1:10:30,3 Std./0 Strafrd.+4 Schießf.; 2. Belarus (Iryna Leshchanka, Dzinara Alimbekava , Elena Kruchinkina, Hanna Sola ) +57,90/0+6;

(Iryna Leshchanka, , Elena Kruchinkina, ) +57,90/0+6; 3. Schweden ( Linn Persson , Mona Brorsson, Elvira Oeberg , Hanna Oeberg ) +1:09,6/2+11;

( , Mona Brorsson, , ) +1:09,6/2+11; 4. Norwegen +1:09,80;

+1:09,80; 5. Deutschland ( Vanessa Voigt , Denise Herrmann , Janina Hettich , Franziska Preuss ) +1:26,8/0+4;

( , , , ) +1:26,8/0+4; 6. Italien +2:58,30;

+2:58,30; 7. Tschechien +2:59,00;

+2:59,00; 8. Russland +3:10,60;

+3:10,60; 9. Schweiz +4:07,20;

+4:07,20; 10. Ukraine +4:17,70;

Sonntag, 05.12.21: 12,5 km Verfolgungswettkampf Männer

1. Vetle Sjaastad Christiansen ( Norwegen ) 30:14,8 Min./1 Schießf.;

( ) 30:14,8 Min./1 Schießf.; 2. Sebastian Samuelsson ( Schweden ) +9,8 Sek./4;

( ) +9,8 Sek./4; 3. Emilien Jacquelin ( Frankreich ) +11,0/3;

( ) +11,0/3; 4. Michal Krcmar ( Tschechien ) +51,50/1;

( ) +51,50/1; 5. Tero Seppälä ( Finnland ) +52,10/1;

( ) +52,10/1; 6. Simon Eder ( Österreich ) +52,20/0;

( ) +52,20/0; 7. Tommaso Giacomel ( Italien ) +52,50/1;

( ) +52,50/1; 8. Johannes Thingnes Bö ( Norwegen ) +1:00,10/3;

( ) +1:00,10/3; 9. Antonin Guigonnat ( Frankreich ) +1:02,30/2;

( ) +1:02,30/2; 10. Benjamin Weger ( Schweiz ) +1:04,20/2;

( ) +1:04,20/2; ... 13. Roman Rees ( Deutschland ) +1:34,50 Min./1;

( ) +1:34,50 Min./1; ... 14. Johannes Kühn ( Deutschland ) +1:35,10 Min./3;

( ) +1:35,10 Min./3; ... 18. Erik Lesser ( Deutschland ) +1:46,80/2;

( ) +1:46,80/2; ... 22. Benedikt Doll ( Deutschland ) +1:57,70/3;

( ) +1:57,70/3; ... 24. Philipp Nawrath ( Deutschland ) +1:59,20/3;

( ) +1:59,20/3; ... 29. Philipp Horn ( Deutschland ) +2:04,00/3;

10.12.21-12.12.21, Biathlon-Weltcup in Hochfilzen, Österreich: Sieger, Resultate und Ergebnisse

Freitag, 10.12.21: 10 km Sprintwettkampf Männer

1. Johannes Kühn ( Reit im Winkl ) 26:05,0 Min./1 Schießf.;

( ) 26:05,0 Min./1 Schießf.; 2. Martin Ponsiluoma ( Schweden ) +14,3 Sek./1;

( ) +14,3 Sek./1; 3. Anton Smolski ( Belarus ) +20,5/0;

( ) +20,5/0; 4. Alexander Loginow ( Russland ) +22,0/1;

( ) +22,0/1; 5. Tarjei Bö ( Norwegen ) +23,0/1;

( ) +23,0/1; 6. Emilien Jacquelin ( Frankreich ) +23,6/1;

( ) +23,6/1; 7. Quentin Fillon Maillet ( Frankreich ) +24,9/2;

Maillet ( ) +24,9/2; 8. Philipp Nawrath ( Ruhpolding ) +39,8/2;

( ) +39,8/2; 9. Dmitri Lasouski ( Belarus ) +40,4/0;

) +40,4/0; 10. Eduard Latypow ( Russland ) +41,4/2;

( ) +41,4/2; ... 21. Roman Rees ( Freiburg im Breisgau ) +56,4/1;

( ) +56,4/1; ... 22. Philipp Horn ( Frankenhain ) +58,1/1;

( ) +58,1/1; ... 34. Erik Lesser ( Frankenhain ) +1:21,5 Min./1;

( ) +1:21,5 Min./1; ... 60. Benedikt Doll ( Breitnau ) +1:55,1/4

Freitag, 10.12.21: 7,5 km Sprintwettkampf Frauen

1. Hanna Sola ( Belarus ) 20:44,4 Min./0 Schießf.;

( ) 20:44,4 Min./0 Schießf.; 2. Justine Braisaz-Bouchet ( Frankreich ) +46,8 Sek./2;

) +46,8 Sek./2; 3. Marte Olsbu Röiseland ( Norwegen ) +50,3/0;

( ) +50,3/0; 4. Ida Lien ( Norwegen ) +52,5/0;

( ) +52,5/0; 5. Hanna Öberg ( Schweden ) +56,5/2;

( ) +56,5/2; 6. Tiril Eckhoff ( Norwegen ) +1:07,2 Min./1;

( ) +1:07,2 Min./1; 7. Lisa Vittozzi ( Italien ) +1:07,4/1;

( ) +1:07,4/1; 8. Dsinara Alimbekawa ( Belarus ) +1:08,0/1;

( ) +1:08,0/1; 9. Baiba Bendika ( Lettland ) +1:12,3/1;

( ) +1:12,3/1; 10. Vanessa Hinz ( Schliersee ) +1:18,5/0;

( ) +1:18,5/0; ... 13. Denise Herrmann ( Oberwiesenthal ) +1:29,8/2;

( ) +1:29,8/2; ... 18. Franziska Preuß ( Haag ) +1:39,1/2;

( ) +1:39,1/2; ... 27. Vanessa Voigt ( Rotterode ) +1:47,6/0;

( ) +1:47,6/0; ... 37. Franziska Hildebrand ( Clausthal-Zellerfeld ) +2:12,5/2;

( ) +2:12,5/2; ... 55. Janina Hettich ( Schönwald im Schwarzwald ) +2:38,7/3

Samstag, 11.12.21: 12,5 km Verfolgungswettkampf Männer

1. Fillon Maillet Quentin ( Frankreich ) 33:52,0 Min./1 Schießf.;

Maillet ( ) 33:52,0 Min./1 Schießf.; 2. Jacquelin Emilien ( Frankreich ) +32,1/1;

( ) +32,1/1; 3. Samuelsson Sebastian ( Schweden ) +38,2/2;

( ) +38,2/2; 4. Desthieux Simon ( Frankreich ) +38,2/1;

Simon ( ) +38,2/1; 5. Boe Tarjei ( Norwegen ) +38,7/2;

( ) +38,7/2; 6. Smolski Anton ( Belarus ) +41,8/2;

Anton ( ) +41,8/2; 7. Leitner Felix ( Österreich ) +46,3/0;

) +46,3/0; 8. Seppala Tero ( Finnland ) +47,5/1;

( ) +47,5/1; 9. Laegreid Sturla Holm ( Norwegen ) +49,1/1;

( ) +49,1/1; 10. Tomshin Vasilii ( Russland ) +50,5/0;

( ) +50,5/0; ... 14. Hofer Lukas ( Italien ) +54,3/1;

( ) +54,3/1; ... 15. Kuehn Johannes ( Deutschland ) +55,3/3;

( ) +55,3/3; ... 21. Weger Benjamin ( Schweiz ) +1:12,6/2;

( ) +1:12,6/2; ... 23. Rees Roman ( Deutschland ) +1:18,0/2;

( ) +1:18,0/2; ... 34. Lesser Erik ( Deutschland ) +1:45,0/2;

Samstag, 11.12.21: 4x6 km Staffelwettkampf Frauen

1. Schweden 1:13:52,5/8 Schießf;

1:13:52,5/8 Schießf; 2. Russland +29,1/10;

+29,1/10; 3. Frankreich +59,2/14;

+59,2/14; 4. Deutschland +1:06,5/10;

+1:06,5/10; 5. Ukraine +1:33,0/13;

+1:33,0/13; 6. Österreich +1:53,7/5;

+1:53,7/5; 7. Norwegen +1:53,7/13;

+1:53,7/13; 8. Tschechien +2:02,3/12;

+2:02,3/12; 9. Weissrussland +2:08,3/14;

10. Estland +2:18,5/6;

+2:18,5/6; 11. Finnland +2:45,5/11;

+2:45,5/11; 12. Vereinigte Staaten +2:50,2/12;

+2:50,2/12; 13. Italien +2:53,5/11;

+2:53,5/11; 14. Schweiz +3:54,4/9;

+3:54,4/9; 15. China +5:04,0/6

Sonntag, 12.12.21: 4x7,5 km Staffelwettkampf Männer

1. Norwegen 1:14:34,8/5 Schießf;

1:14:34,8/5 Schießf; 2. Frankreich +21,2/8;

+21,2/8; 3. Russland +47,3/9;

+47,3/9; 4. Deutschland +1:00,0/10;

+1:00,0/10; 5. Schweden +1:30,2/7;

+1:30,2/7; 6. Weissrussland + 2:09,5/5;

7. Ukraine + 2:32,5/8;

+ 2:32,5/8; 8. Slowenien +2:37,6/8;

+2:37,6/8; 9. Tschechien +2:37,7/12;

+2:37,7/12; 10. Italien +3:29,1/13;

+3:29,1/13; 11. Schweiz +3:35,7/8;

+3:35,7/8; 12. Kanada +3:36,3/14;

+3:36,3/14; 13. Vereinigte Staaten +3:52,9/9;

+3:52,9/9; 14. Estland +4:00,2/11;

+4:00,2/11; 15. Bulgarien +4:24,1/11

Sonntag, 12.12.21: 10 km Verfolgungswettkampf Frauen

1. Roeiseland Marte Olsbu ( Norwegen ) 30:04,1/1 Schießf;

( ) 30:04,1/1 Schießf; 2. Sola Hanna ( Belarus ) +4,1/2;

( ) +4,1/2; 3. Oeberg Elvira ( Schweden ) +23,3/1;

) +23,3/1; 4. Alimbekava Dzinara ( Belarus ) +48,1/1;

( ) +48,1/1; 5. Oeberg Hanna ( Schweden ) +1:11,7/4;

) +1:11,7/4; 6. Davidova Marketa ( Tschechien ) +1:15,6/2;

( ) +1:15,6/2; 7. Herrmann Denise ( Deutschland ) +1:20,4/3;

( ) +1:20,4/3; 8. Hinz Vanessa ( Deutschland ) +1:24,6/2;

Vanessa ( ) +1:24,6/2; 9. Kazakevich Irina ( Russland ) +1:25,2/2;

( ) +1:25,2/2; 10. Nilsson Stina ( Schweden ) +1:27,2/4;

( ) +1:27,2/4; 11. Voigt Vanessa ( Deutschland ) +1:30,0/1;

Vanessa ( ) +1:30,0/1; ... 21. Hildebrand Franziska ( Deutschland ) +1:59,5/1;

( ) +1:59,5/1; ... 23. Hauser Lisa Theresa ( Österreich ) +2:03,7/4;

( ) +2:03,7/4; ... 26. Hettich Janina ( Deutschland ) +2:09,1/1;

( ) +2:09,1/1; ... 27. Haecki Lena ( Schweiz ) +2:17,4/2;

) +2:17,4/2; ... 38. Preuss Franziska ( Deutschland ) +2:49,7/5;

16.12.21-19.12.21, Biathlon-Weltcup in Le Grand Bornand, Frankreich: Sieger, Resultate und Ergebnisse:

Donnerstag, 16.12.21: 7,5 km Sprintwettkampf Frauen

1. Marte Olsbu Röiseland ( Norwegen ) 20:22,0 Min./0 Schießf.;

( ) 20:22,0 Min./0 Schießf.; 2. Anais Bescond ( Frankreich ) +15,4 Sek./0;

( ) +15,4 Sek./0; 3. Elvira Öberg ( Schweden ) +16,1/2;

( ) +16,1/2; 4. Lisa Theresa Hauser ( Österreich ) +24,9/0;

( ) +24,9/0; 5. Kristina Rezowa ( Russland ) +26,7/1;

( ) +26,7/1; 6. Dsinara Alimbekawa ( Belarus ) +34,7/1;

( ) +34,7/1; 7. Hanna Sola ( Belarus ) +37,8/2;

( ) +37,8/2; 8. Linn Persson ( Schweden ) +39,9/0;

( ) +39,9/0; 9. Mari Eder ( Finnland ) +41,7/1;

( ) +41,7/1; 10. Hanna Öberg ( Schweden ) +42,4/2;

( ) +42,4/2; ... 14. Denise Herrmann ( Oberwiesenthal ) +48,9/2;

( ) +48,9/2; ... 27. Vanessa Hinz ( Schliersee ) +1:07,0 Min./1;

( ) +1:07,0 Min./1; ... 32. Vanessa Voigt ( Rotterode ) +1:14,6/1;

( ) +1:14,6/1; ... 59. Anna Weidel ( Kiefersfelden ) +1:55,6/0;

( ) +1:55,6/0; ... 79. Janina Hettich ( Schönwald im Schwarzwald ) +2:35,7/4

Freitag, 17.12.21: 10 km Sprintwettkampf Männer

1. Johannes Thingnes Bö ( Norwegen ) 23:30,3 Min./0 Schießf.;

( ) 23:30,3 Min./0 Schießf.; 2. Eduard Latypow ( Russland ) +7,2 Sek./0;

( ) +7,2 Sek./0; 3. Filip Fjeld Andersen ( Norwegen ) +18,2/0;

Andersen ( ) +18,2/0; 4. Quentin Fillon Maillet ( Frankreich ) +21,2/1;

Maillet ( ) +21,2/1; 5. Sturla Holm Laegreid ( Norwegen ) +24,5/0;

( ) +24,5/0; 6. Anton Smolski ( Belarus ) +26,5/0;

( ) +26,5/0; 7. Emilien Jacquelin ( Frankreich ) +33,0/2;

( ) +33,0/2; 8. Vetle Sjaastad Christiansen ( Norwegen ) +38,8/1;

( ) +38,8/1; 9. Sebastian Samuelsson ( Schweden ) +40,7/1;

( ) +40,7/1; 10. Lapschin Timofei ( Südkorea ) +42,7/0;

) +42,7/0; ... 16. Philipp Nawrath ( Ruhpolding ) +53,8/1;

( ) +53,8/1; ... 21. Johannes Kühn ( Reit im Winkl ) +1:10,4 Min./2;

( ) +1:10,4 Min./2; ... 24. Benedikt Doll ( Breitnau ) +1:13,9/2;

( ) +1:13,9/2; ... 26. Erik Lesser ( Frankenhain ) +1:17,5/1;

( ) +1:17,5/1; ... 29. Philipp Horn ( Frankenhain ) +1:23,0/2;

( ) +1:23,0/2; ... 47. Roman Rees ( Freiburg im Breisgau ) +2:01,7/2

Samstag, 18.12.21: 10 km Verfolgungswettkampf Frauen

1. E. Oeberg ( Schweden ) 29:27.0

( ) 29:27.0 2. Simon ( Frankreich ) +4.2

) +4.2 3. H. Oeberg ( Schweden ) +11.6

( ) +11.6 4. Roeiseland ( Norwegen ) +13.4

( ) +13.4 5. Vittozzi ( Italien ) +19.6

( ) +19.6 6. Bescond ( Frankreich ) +30.7

( ) +30.7 7. Hauser ( Österreich ) +40.5

( ) +40.5 8. Mironova ( Russland ) +52.9

) +52.9 9. Reztsova ( Russland ) +52.4

( ) +52.4 10. Wierer ( Italien ) +55.1

) +55.1 ... 15. Hinz ( Deutschland ) +1:44.8

( ) +1:44.8 ... 19. Voigt ( Deutschland ) +1:49.8

( ) +1:49.8 ... 38. Herrmann ( Deutschland ) +3:15.3

) +3:15.3 ... 52. Weidel ( Deutschland ) +6:26.9

Samstag, 18.12.21: 12,5 km Verfolgungswettkampf Männer

1. Quentin Fillon Maillet ( Frankreich ) 30:58.3/0

Maillet ( ) 30:58.3/0 2. Eduard Latypov ( Russland ) +16.1

( ) +16.1 3. Vetle Sjaastad Christiansen ( Norwegen ) +16.2

( ) +16.2 4. Smolski ( Belarus ) +32.8

( ) +32.8 5. J. Boa ( Norwegen ) +43.3

( ) +43.3 6. Laegreid ( Norwegen ) +52.9

) +52.9 7. T. Boa ( Norwegen ) +1.09.8

( ) +1.09.8 8. Khalili ( Russland ) +1:18.6

) +1:18.6 9. Jacquelin ( Frankreich ) +1:24.2

( ) +1:24.2 10. Lesser ( Deutschland ) 1:27.6

( ) 1:27.6 ... 13. Nawrath ( Deutschland ) +1:48.9

( ) +1:48.9 ... 15. Doll ( Deutschland ) 1:48.9

( ) 1:48.9 ... 24. Kuehn ( Deutschland ) +2:40.0

) +2:40.0 ... 28. Horn ( Deutschland ) +2:56.2

( ) +2:56.2 ... 37. Rees ( Deutschland ) +3:34.5

Sonntag, 19.12.21: 12,5 km Massenstart Wettkampf Frauen

1. Elvira Öberg ( Schweden ) 35:21.7

( ) 35:21.7 2. Julia Simon ( Frankreich ) +10.7

( ) +10.7 3. Kristina Reztsova ( Russland ) +12.1

( ) +12.1 4. Wierer ( Italien ) +13.3

) +13.3 5. Jislova ( Tschechien ) +13.9

) +13.9 6. Röiseland ( Norwegen ) +19.3

( ) +19.3 7. Nigmatullina ( Russland ) +28.2

( ) +28.2 8. Davidova ( Tschechien ) +30.1

( ) +30.1 9. Hauser ( Österreich ) +31.1

( ) +31.1 10. Öberg H. ( Schweden ) +40.4

( ) +40.4 ... 16. Nilsson ( Schweden ) +1:06.7

( ) +1:06.7 ... 22. Hinz ( Deutschland ) +2:15.4

( ) +2:15.4 ... 24. Voigt ( Deutschland ) +2:36.1

( ) +2:36.1 ... 30. Bilosiuk ( Ukraine ) +5:12.6

Sonntag.,19.12.21: 15 km Massenstart Wettkampf Männer

1. Emilien Jacquelin ( Frankreich ) 35:54.80

( ) 35:54.80 2. Quentin Fillon Maillet ( Frankreich ) +3.50

Maillet ( ) +3.50 3. Tarjei Bö ( Norwegen ) +10.30

( ) +10.30 4. Leitner ( Österreich ) +15.60

) +15.60 5. Christiansen ( Norwegen ) +16.40

( ) +16.40 6. Kühn ( Deutschland ) +17.70

( ) +17.70 7. Doll ( Deutschland ) +27.10

( ) +27.10 8. Bakken ( Norwegen ) +45.00

( ) +45.00 9. Samuelsson ( Schweden ) +47.80

( ) +47.80 10. Weger ( Schweiz ) +48.40

( ) +48.40 ... 19. Nawrath ( Deutschland ) +1:25.7

( ) +1:25.7 ... 27. Lesser ( Deutschland ) +2:30

( ) +2:30 ... 28. Rees ( Deutschland ) +2:56.6

( ) +2:56.6 ... 30. Andersen ( Norwegen ) +4:17.5

06.01.22-09.01.22, Biathlon-Weltcup in Oberhof, Deutschland: Sieger, Resultate und Ergebnisse

06.01.22: 10 km Sprintwettkampf Männer

Männer 07.01.22: 7,5 km Sprintwettkampf Frauen

Frauen 08.01.22: 4 x 7,5 km Mixed Staffel

08.01.22: Single Mixed Staffel

09.01.22: 12,5 km Verfolgungswettkampf Männer

Männer 09.01.22: 10 km Verfolgungswettkampf Frauen

12.01.22-16.01.22, Biathlon-Weltcup in Ruhpolding, Deutschland: Sieger, Resultate, Ergebnisse

12.01.22: 7,5 km Sprintwettkampf Frauen

Frauen 13.01.22: 10 km Sprintwettkampf Männer

Männer 14.01.22: 4 x 6 km Staffelwettkampf Frauen

Frauen 15.01.22: 4 x 7,5 km Staffelwettkampf Männer

Männer 16.01.22: 10 km Verfolgungswettkampf Frauen

Frauen 16.01.22: 12,5 km Verfolgungswettkampf Männer

20.01.22-23.01.22, Biathlon-Weltcup in Antholz, Italien: Sieger, Resultate, Ergebnisse

20.01.22: 20 km Einzelwettkampf Männer

Männer 21.01.22: 15 km Einzelwettkampf Frauen

Frauen 22.01.22: 15 km Massenstart Wettkampf Männer

Männer 22.01.22: 4 x 6 km Staffelwettkampf Frauen

Frauen 23.01.22: 4 x 7,5 km Staffelwettkampf Männer

Männer 23.01.22: 12,5 km Massenstart Wettkampf Frauen

03.03.22-06.03.22, Biathlon-Weltcup in Kontiolahti, Finnland: Sieger, Resultate, Ergebnisse

03.03.22: 4 x 6 km Staffelwettkampf Frauen

Frauen 04.03.22: 4 x 7,5 km Staffelwettkampf Männer

Männer 05.03.22: 7,5 km Sprintwettkampf Frauen

Frauen 05.03.22: 10 km Sprintwettkampf Männer

Männer 06.03.22: 10 km Verfolgungswettkampf Frauen

Frauen 06.03.22: 12,5 km Verfolgungswettkampf Männer

10.03.22-13.03.22, Biathlon-Weltcup in Otepäa, Estland: Sieger, Resultate, Ergebnisse

10.03.22: 10 km Sprintwettkampf Männer

Männer 11.03.22: 7,5 km Sprintwettkampf Frauen

Frauen 12.03.22: 15 km Massenstart Wettkampf Männer

Männer 12.03.22: 2,5 km Massenstart Wettkampf Frauen

Frauen 13.03.22: 4 x 7,5 km Mixed Staffel

13.03.22: Single Mixed Staffel

17.03.22-20.03.22, Biathlon-Weltcup in Oslo, Norwegen: Sieger, Resultate, Ergebnisse

17.03.22: 7,5 km Sprintwettkampf Frauen

Frauen 18.03.22: 10 km Sprintwettkampf Männer

Männer 19.03.22: 10 km Verfolgungswettkampf Frauen

Frauen 19.03.22: 12,5 km Verfolgungswettkampf Männer

Männer 20.03.22: 12,5 km Massenstart Wettkampf Frauen

Frauen 20.03.22: 15 km Massenstart Wettkampf Männer

Die Weltcup-Saison 20/21: Schlechte WM, beachtliche Weltcup-Erfolge

Im Vergleich zur Weltmeisterschaft im Biathlon, bei der die Athleten und Athletinnen des Deutschen Skiverbandes gerade einmal zwei Silbermedaillen holen konnten, schnitten die Sportler und Sportlerinnen im Gesamtweltcup 2020/21 deutlich besser ab. Franziska Preuß erstritt sich einen Podestplatz und rangiert auf Platz 3 in der Gesamtwertung, Denise Herrmann gelang Platz 10 und Janina Hettich Platz 22.

Die deutschen Biathleten wiederum siedelten sich vergangene Saison in der Gesamtwertung weiter hinten an. Dem besten deutschen Biathleten, Arnd Peiffer, gelang eine Platzierung auf Rang 12, Benedikt Doll lag auf Rang 14 und Erik Lesser auf Platz 16.

Sieger der Saison 20/21 im Biathlon in der Gesamtwertung und in der Sprintwertung war der Norweger Johannes Thingnes Bø, bei den Damen siegte die Norwegerin Tiril Eckhoff in der Gesamtwertung. Sie entschied zudem die Verfolgungs- und Sprintwertung für sich.

