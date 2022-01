Biathlon-WM in Antholz 21/22: Termine und Infos zur Übertragung im TV oder Live-Stream

Der Biathlon-WC 21/22 im italienischen Antholz wird laut IBU-Wettkampfkalender vom 20. bis 23. Januar 2022 ausgetragen. Wann die Wettkämpfe im Fernsehen zu sehen sind, alle Infos zu Übertragung, Terminen, Uhrzeiten und den Rennkalender finden Sie hier.

Biathlon-Weltcup 2021/22 in Antholz: Vom 20. bis zum 23. Januar treten die Männer und Frauen im Einzelwettkampf, Massenstart und Staffelwettkampf auf den Loipen und am Schießstand in Antholz an. Wann Sie die Veranstaltung live im Free-TV oder Livestream verfolgen können, alles Wissenswerte zu Tickets, Terminen und Uhrzeiten und dem Stadion, erfahren Sie im Anschluss.

Biathlon-Weltcup Antholz 21/22: Rennkalender und Termine

Der aktuelle Wettkampfkalender der Internationalen Biathlon Union datiert die Wettkämpfe in Antholz auf den Zeitraum vom 20. bis zum 23. Januar. Im Detail sieht die Planung im Rennkalender wie folgt aus:

Datum Disziplin Uhrzeit Sender 20.01.22 20 km Einzelwettkampf Männer 14.15 ARD / Eurosport 21.01.22 15 km Einzelwettkampf Frauen 14.15 ARD / Eurosport 22.01.22 15 km Massenstart Wettkampf Männer 12.50 ARD / Eurosport 22.01.22 4 x 6 km Staffelwettkampf Frauen 15.00 ARD / Eurosport 23.01.22 4 x 7,5 km Staffelwettkampf Männer 12.15 ARD / Eurosport 23.01.22 12,5 km Massenstart Wettkampf Frauen 15.15 ARD / Eurosport

Biathlon-WC in Antholz 21/22: Übertragung live im Free-TV und Livestream

Die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender ARD und ZDF übertragen alle Rennen aus Ruhpolding live und kostenlos im Free-TV. Die beiden Sender halten die Übertragungsrechte seit 2018/19 noch bis Ende dieser Saison 21/22. Alle 36 Wettbewerbe der Biathlon-WCs sind demnach in den öffentlich-rechtlichen Medien zu verfolgen. Auch im Livestream, auf live.daserste.de und zdf.de/live-tv sind die Wettkämpfe der DSV-Athleten und Athletinnen zu sehen. Und die IBU überträgt die Weltcup-Veranstaltungen ebenfalls live im Stream auf eurovisionsports-tv/ibu.

Video: SAT.1

Biatlon Arena in Antholz: Südtirol-Arena

Mit 1.600 Metern über dem Meeresspiegel ist das Stadion der Südtirol-Arena im Antholzer Tal das höchstgelegene im Weltcup. Jedes Jahr findet in der Gemeinde Rasen-Antholz eine Weltcup-Veranstaltung statt. Auch die Weltmeisterschaften wurden in den Jahren 1975, 1976, 1983, 1995, 2007 und 2020 dort ausgetragen.

Die weiteren Stationen im Weltcup 21/22 Biathlon: Infos

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Lesen Sie dazu auch