Biathlon 21/22: Weltcup in Kontiolahti – Termine, Zeitplan und Übertragung im TV oder Live-Stream

Das finnische Kontiolahti ist im März 2022 der siebte Austragungsort im Biathlon-Weltcups 21/22. Alles Wichtige zur Live-Übertragung im Fernsehen, dem Wettkampf-Programm und Austragungsort erfahren Sie hier.

Biathlon-Weltcup 21/22 in Kontiolahti: Nach den Winterspielen in Beijing, China, kämpft die Weltspitze der Biathletinnen und Biathleten vom 03. bis 06. März 2022 im finnischen Kontiolahti weiter um Medaillen. Wann finden die Wettkämpfe des Biathlon-Weltcups 2021/22 in Finnland statt? Wo werden die Rennen im Livestream und im Free-TV gezeigt? Lesen Sie hier alle Infos zum Terminkalender, zur Übertragung und zum Austragungsort.

Zeiten und Terminplan des Biathlon-Weltcups 21/22 in Kontiolahti

Anfang März 2022 reisen die besten Biathletinnen und Biathleten zum Weltcup 21/22 nach Kontiolahti und messen sich von Donnerstag bis Sonntag miteinander. In den Disziplinen Verfolgung, Sprint und Staffel kämpfen die Sportlerinnen und Sportler in diesem Jahr nach folgendem Zeitplan um Top-Platzierungen:

Datum Uhrzeit Disziplin Donnerstag, 03. März 2022 14.30 Uhr Staffel Frauen Freitag, 04. März 2022 14.30 Uhr Staffel Männer Samstag, 05. März 2022 12.45 Uhr Sprint Frauen

15.30 Uhr Sprint Männer Sonntag, 06. März 2022 12.45 Uhr Verfolgung Frauen

14.40 Uhr Verfolgung Männer

Weltcup in Kontiolahti: Biathlon live im Free-TV und Stream

In dieser Saison kommen Biathlonbegeisterte weiterhin in den Genuss einer Live-Übertragung im Fernsehen. ARD und ZDF haben sich über den Vertrag zwischen der Internationalen Biathlon Union (IBU) mit der Europäischen Rundfunkunion alle Rechte gesichert und zeigen den gesamten Biathlon-Weltcup 21/22 live im Fernsehen. Sehen Sie sich die Wettkämpfe des ersten Märzwochenendes in Kontiolahti live im Free-TV an oder nutzen Sie die Streaming-Angebote. Eurosport Player, DAZN und Joyn PLUS+ übertragen das Event online in Echtzeit und voller Länge. Außerdem bietet die IBU einen kostenlosen Livestream unter eurovisionsports.tv/ibu an.

Wir haben für Sie zusammengefasst, wann Sie den Biathlon-Weltcup 21/22 in Kontiolahti live im TV verfolgen können. Welcher Sender welchen Wettkampf ausstrahlt, lesen Sie hier, sobald die genauen Informationen zum Sendeplan verfügbar sind.

Datum Disziplin Uhrzeit Sender 03. März 22 Staffel Frauen 14.30 ZDF / Eurosport 04. März 22 Staffel Männer 14.30 ZDF/Eurosport 05. März 22 Sprint Frauen 12.45 ZDF

Sprint Männer 15.30 ZDF 06. März 22 Verfolgung Frauen 12.45 ZDF/Eurosport

Verfolgung Männer 14.40 ZDF/Eurosport

Biathlon-Weltcup in Kontiolahti: Austragungsort und Stadion in Finnland

Kontiolahti, wörtlich übersetzt „Bärenbucht“, ist eine finnische Gemeinde am Höytiäinensee, die seit 1990 immer wieder den Biathlon-Weltcup austrägt. Das an den See grenzende Stadion besitzt als einziger Austragungsort in Finnland die Lizenz für die Weltcup-Rennen. Eine Besonderheit stellen dabei die gekühlten Langlaufstrecken dar, deren Temperatur künstlich reguliert wird.

Auf diesen Strecken setzen die Betreiber nicht nur Kunstschnee, sondern auch tausende Kubikmeter Schnee vom Vorjahr ein, den sie über den Sommer einlagern. So sorgt Kontiolahti für eine hohe Schneesicherheit, von der Sportlerinnen und Sportler außerhalb der offiziellen Trainingstermine kostenlos profitieren. Auf den Loipen des Austragungsortes stoßen selbst Profis an ihre Grenzen – die „Kontiolahti Wall“ gehört zu den steilsten Anstiegen des Biathlon-Weltcups.

Tickets für den Biathlon-Weltcup in Kontiolahti

Nicht nur hunderte freiwillige Helfer, für die der Austragungsort bekannt ist, sondern auch zahlreiche Fans reisen üblicherweise zum Biathlon-Weltcup nach Kontiolahti. Zu den Biathlon-Weltmeisterschaften im Jahr 2015 bot das Stadion Platz für mehr als 20.000 Zuschauende. Wie viele Menschen im März 2022 zugelassen sind, ist noch nicht bekannt. Weitere Infos zum Verkauf von Tickets finden Sie zeitnah an dieser Stelle.

Biathlon-Weltcup: Kontiolahti springt für Minsk ein

Ursprünglich sollte in Kontiolahti der Auftakt des Biathlon-Weltcups 21/22 stattfinden. Dieser wurde nun jedoch nach Schweden verlegt, weshalb Sportlerinnen und Sportler dort an zwei Wochenenden hintereinander um Medaillen kämpfen werden. Der Grund: Kontiolahti ersetzt den Austragungsort Minsk zu einem späteren Zeitpunkt im Wettkampf. Die belarussische Hauptstadt nimmt aufgrund der dortigen politischen Lage in der kommenden Saison nicht am Biathlon-Weltcup teil.

