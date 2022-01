Biathlon-Weltcup 21/22 in Oberhof: Alle Infos zu Zeitplan und Übertragung im TV oder Live-Stream

Der Biathlon-Weltcup im deutschen Oberhof ist ein Muss für eingefleischte Wintersport-Fans. Wann der Wettkampf live im Fernsehen übertragen wird, alle Infos zum Stadion, dem Rennen, den Disziplinen und den Terminen finden Sie hier.

Vom 7. bis 9. Januar 2022 treten die DSV-Athleten und Athletinnen zum Biathlon-Weltcup 2022 in Oberhof an. Im Weltcup-Stadion Arena am Rennsteig im Thüringer Wald treten die Sportler und Sportlerinnen in verschiedenen Disziplinen an. Welche das sind, wo die Wettkämpfe live im Free-TV oder Stream zu verfolgen sind, die Uhrzeiten und konkreten Termine sowie Infos zu Tickets und Stadion, all das erfahren Sie hier.

Biathlon-Weltcup in Oberhof: Rennkalender und Termine

Am Donnerstag, dem 7. Januar, startete der Biathlon-Weltcup in Oberhof mit dem Sprintwettkampf der Männer. 6 Wettkämpfe werden in der Arena am Rennsteig bis Sonntag, 9. Januar 2022, ausgetragen. Alle Einzelheiten zu den Wettkämpfen, Uhrzeiten und Disziplinen listen wir Ihnen hier.

Datum Disziplin Uhrzeit Sender 7. Januar 2022, Donnerstag 10 km Sprintwettkampf Männer 11.30 ARD / Eurosport 7. Januar 2022, Freitag 7,5 km Sprintwettkampf Frauen 14.15 ARD / Eurosport 08. Januar 2022, Samstag 4 x 7,5 km Mixed Staffel 12.05 ARD / Eurosport 08. Januar 2022, Samstag Single Mixed Staffel 14.40 ARD / Eurosport 09. Januar 2022, Sonntag Verfolgungswettkampf Männer 12.20 ARD / Eurosport 09. Januar 2022, Sonntag Verfolgungswettkampf Frauen 14.40 ARD / Eurosport

Biathlon-WC in Oberhof 2022: Übertragung live im TV und Live-Stream

Die Biathlon-Wettkämpfe in Oberhof werden auch dieses Jahr wieder live und kostenlos im Free-TV zu sehen sein. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF teilen sich die Übertragungsrechte und halten diese bis zum Saison-Ende 21/22. Die Rennen sind deshalb auch im Livestream auf live.daserste.de und zdf.de/live-tv für Fans zu verfolgen.

Biathlon-WC in Oberhof: Arena am Rennsteig

Seit 1984 ist die "Arena am Rennsteig" Austragungsort für Biathlon-Weltcup-Rennen. Die Arena fasst 13.000 Zuschauer und liegt zwei Kilometer außerhalb von Oberhof. Sie heißt derzeit offiziell "Lotto Thüringen ARENA am Rennsteig" und zieht in Verbindung mit der Ferienregion jährlich bis zu 100.000 Sportfans an. Der Weltcup in Oberhof gilt als einer der beliebtesten in Deutschland.

Die weiteren Stationen im Weltcup 21/22 Biathlon: Infos

