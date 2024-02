Enttäuschender WM-Start: Die Biathleten müssen sich selbst helfen

Die aus deutscher Sicht enttäuschende erste Woche bei den Biathlon-Weltmeisterschaften erfordert Initiative – aber keine Panik.

Die Biathlon-Weltmeisterschaften in Nove Mesto sind für die Deutschen noch nicht zum Saisonhöhepunkt geworden. Keine Medaillen, wenig freudige Momente. Für die zweite Hälfte gilt daher nicht nur beim Wetter salopp: "Es ist sauschwierig, wir müssen aus dem Quark kommen", sagt der Sportliche Leiter Felix Bitterling. Die wichtigsten Fragen.



Wie fällt das Fazit nach Woche eins aus?

Ganz klar, enttäuschend und nicht zufriedenstellend. Nicht einzig, weil das deutsche Team noch keine Medaille erkämpft hat, sondern auch, weil zu wenig Spitzenresultate erbracht worden sind. Die Gründe dafür sind vielschichtig – und es ist zu einfach, alles auf das Skimaterial zu schieben. Besonders die Männer sind am Schießstand zu fehleranfällig – und das, obwohl die Bedingungen dort bisher fair gewesen sind. Doch mit fünf Fehlern macht sich selbst ein flotter Läufer wie Philipp Nawrath die Kilometer auf der Strecke unnötig schwer. Daher liegt es bei den verbleibenden sieben Wettbewerben an jedem Athleten selbst, wie er sich präsentiert. Um es mit Vanessa Voigt auszudrücken: "Es hilft nicht, eine Mauer zu bauen und zu hoffen, dass die jemand einstürzt. Man muss sich selbst helfen." Sie hat am Sonntagabend ihre Emotionen rausgelassen, um "dann den Reset-Knopf zu drücken und wieder voll anzugreifen".

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SID

Wie kommen die Deutschen noch in die WM-Spur?

In allererster Linie durch ein besseres Skimaterial. Der sehr nasse, zunächst mit Blumendünger bearbeitete und nun gesalzene Schnee fordert alle. Weil das aber seit Jahren nicht die deutschen Paradebedingungen sind, arbeiten das Trainerteam und die Techniker mit Hochdruck an Lösungen. "Die Analysen laufen im Wortsinne Tag und Nacht", sagt Felix Bitterling. Erste positive Ansätze im Team von Chef Sebastian Hopf, der Chemie und Umweltingenieurswesen studiert hat, sind bereits gefunden. Den Montag haben sie allesamt genutzt, um auch mal "outside the box" zu denken, was bedeutet: Raus aus den eingefahrenen Strukturen, stattdessen einfach mal querdenken und, wenn es hilft, auch mal kreativ sein. "Da werden wir uns jetzt reinkämpfen müssen", sagt Bitterling. Und für die Athleten gilt: Weil es bei den Bedingungen schwieriger zu laufen ist, hilft bei manchen schon, die Technik ein wenig umzustellen.

Lesen Sie dazu auch

Wie ist die Stimmung im Team?

Ein findiger Kollege hat die tschechische Kleinstadt Nove Mesto schon in "Novo Frusto" getauft. Es liegt in der DNA eines Leistungssportlers, nach schwachen Ergebnissen genervt zu sein. Die Emotionen sollen auch raus, aber ewig lamentieren hilft nicht. "Wichtig ist, dass die Athletinnen den Kopf freikriegen", sagt Frauen-Cheftrainer Kristian Mehringer. Einige Gespräche werden nötig sein, um aufzuarbeiten – und danach vor allem wieder Sicherheit zu bekommen. "Wir müssen locker bleiben", meint der slowenische Routinier Uros Velepec, "keine Panik, wir kennen die Gründe und halten den Kopf hoch". Um in der zweiten Woche "ein anderes Gesicht zu zeigen" (Bitterling). Eine Lösung könnte sein, frische Athleten einzusetzen – wie die jungen Selina Grotianund Johanna Puff, die den Männer-Sprint neben Velepec am Glas verfolgt und viele Videos gemacht hat.

Was macht Hoffnung?

Auch andere Nationen zählen zu den Verlierern, genannt seien nur Norwegens Frauen, die Italiener zuvorderst mit einem frustrierten U25-Athleten Tommaso Giacomel und die Schweizer. Mitfavoritin Lena Häcki-Groß hat es mit einem völlig verkorksten Sprint als 66. nicht einmal ins Verfolgungsrennen geschafft. Ein herber Rückschlag für die Ruhpoldingerin. Aufgeben ist keine Option. "Dann könnten wir zusammenpacken und nach Hause fahren. Wir haben noch eine Woche mit allein drei Staffeln. Wir sind nicht so weit von den Medaillen weg, dass wir gar keine Chance hätten. Also geben wir bis zum Schluss Vollgas." Das ist mehr als die Durchhalteparole eines Bayern.