Biathletin Preuß fällt nach erstem Saisonrennen krank aus

Die neue Biathlonsaison beginnt für die in der Vergangenheit von vielen gesundheitlichen Rückschlägen geplagte Franziska Preuß erneut mit einer Zwangspause. Die 30 Jahre alte Ex-Weltmeisterin kann nach dem ersten Rennen im finnischen Kontiolahti am Sonntag (17.25 Uhr/ZDF und Eurosport) nicht wie geplant in der Staffel antreten, wie der Deutsche Skiverband mitteilte. «Bei Franzi kam es in der Nacht zu leichten Infektzeichen, auf die leider reagiert werden muss, um eine weitere Zunahme der Beschwerden möglichst zu verhindern», sagte Mannschaftsarzt Jan Wüstenfeld. Ob sie länger ausfällt, blieb zunächst unklar.

Preuß hatte am Samstag zum Saisonauftakt mit dem deutschen Mixed-Team Rang vier belegt. Einen Tag später war sie als Schlussläuferin der Frauenstaffel vorgesehen. Diese Rolle muss nun kurzfristig die Thüringerin Vanessa Voigt übernehmen.

Immer wieder hatte Preuß in den vergangenen Jahren aufgrund von Krankheiten oder Verletzungen Rennen verpasst. Die vergangene Saison musste sie vorzeitig beenden. Nach einer problemfreien Vorbereitung hatte sich Preuß zuletzt positiv gezeigt, dass sie endlich ohne Aussetzer durch einen Winter kommt. Schon am ersten Wochenende der langen Saison ist es mit dieser Hoffnung vorbei.